«Самое ужасное место, которое я видела». Почему российские туристы не хотят отдыхать в Адлере

Адлерские пляжи многим не нравятся Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Адлере почти не осталось хороших и просторных пляжей, жалуются туристы, которые в этом году выбрали для отдыха этот район. Все городские пляжи заставлены лежаками и зонтами, а также кафешками, из-за которых подышать свежим морским воздухом не получится. Ездить каждый день в Имеретинку, которая отошла федеральной территории Сириус, затратно. То же самое можно сказать и про пляж в районе адлерского железнодорожного вокзала. Про него говорят, что неухоженный и заброшенный.

Журналист SOCHI1.RU разбирается, что не так с пляжным отдыхом в самом популярном туристическом месте.

Туристы считают, что такое количество лежаков, наоборот, делает пляжи Сочи неудобными Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Не пляж, а базар-вокзал»

Туристка из Магадана Светлана Мешкова в этом году решила отдохнуть в центре Адлера, она не первый раз в Сочи, но всегда выбирала гостевые дома в Лазаревском районе или в центральном Сочи, в этом году с подругами решили остановиться в центре Адлера. Ближайший городской пляж — «Чайка». Отдыхать там, по мнению Светланы, неприятно.

— Не пляж, а базар-вокзал. Вся линия у моря загромождена лежаками, людьми. Полежать на гальке просто негде. Цены на пляжный инвентарь заоблачные. Бесконечные кафе, рестораны, магазины, киоски, пройти негде, так же как и подышать чистым морским воздухом. Вечерами орет музыка со всех сторон, воняет шашлыками, мидиями, рыбой и прочей едой. Постоянно к тебе пристают разные зазывалы, фотографы, люди с рекламными листовками. Рядом орут дети, курят и пьют пиво взрослые. О спокойном тихом отдыхе мы только мечтаем, — рассказывает Светлана.

Она говорит, что нет возможности куда-то отойти подальше, чтобы было потише и поспокойнее. Рядом дорогой платный пляж «Мандарин», но ценник их шокировал. За отдых у бассейна со взрослого берут 3000 рублей, с ребенка — 2500, а бунгало с депозитом стоит 15 тысяч рублей. Отдых на пляже в бунгало обойдется в 7500 рублей, за доступ к бассейну придется доплатить 1500. Отдых в детской аквазоне стоит 2500 рублей.

Несколько раз ездили в Сириус на пляжи Имеретинки — там действительно простор и не так многолюдно, но добираться туда оказалось накладно. Поездка в обе стороны обошлась почти в 1000 рублей. По словам Светланы, прекрасный пляж на границе с Абхазией — местные его называют Крылья Балтики.



— Там мы были в будний день, и людей было немного. Там есть небольшое кафе и туалет, а весь пляж очень просторный, приятно находиться. Но ездить нам очень дорого туда. Обратно с трудом вызвали такси и доехали до Адлера за 700 рублей. Может быть, еще раз выберемся, но не больше. Если хотите нормальные пляжи, то здесь их нет, — говорит Светлана.

Прекрасный пляж Крылья Балтики на границе с Абхазией Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Здесь шикарно»

Туристка из Кемерово Алина Шестакова отдыхает в четырехзвездочном отеле в Адлере, который находится на первой линии, прямо на пляже «Огонек». Он раскинулся от несчастной реки Хероты, над которой без конца стебутся и которую переименовывают, и до санатория «Южное взморье». По ее словам, это самый шикарный пляж в Сочи. На берегу мелкая галька и песок, спуск в море плавный и без огромных камней, а народу редко бывает много.

— Мы долго выбирали отели, и нам порекомендовали выбирать что-то в районе пляжа «Огонек», и он действительно отличный. Всё дело в том, что рядом очень мало отелей, чуть дальше гостевые дома. Я никогда не видела тут толпы людей. Даже если есть народ, то можно отойти ближе к Хероте, а там вообще тишина, нет никаких кафешек, навязчивого сервиса. Там прямо как в старом добром Адлере. Здесь шикарно, — рассказала Алина.

Она говорит, что набережную привели в порядок, положили новую плитку, установили новые лавочки и освещение. По ней приятно пройтись, особенно вечером, когда спадает жара и с моря дует морской бриз.

В этом году набережную в районе пляжа «Огонек» привели в порядок Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Девушка рекомендует туристам выбирать для отдыха район пляжа «Огонек», в пешей доступности есть кафе и столовая, но всё это не на самом пляже, практически нет навязчивых зазывал, и царит дружелюбная атмосфера.

Разбитый бетон везде на пляже у ж/д вокзала Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Всё раздолбано и разбито»

Некогда популярный у местных жителей пляж у адлерского железнодорожного вокзала шокировал отдыхающую из Москвы Людмилу Осипову. Такой разрухи она давно не видела. Разбитый бетон, из которого торчат ржавые железки, а на территории переполненные урны и кучи мусора, нет туалета, а в кабинке для переодевания она чуть не травмировалась. Зато там нет платных лежаков и зонтов.

— Основание кабинки для переодевания основательно то ли подмыло, то ли так было задумано, и вход в нее находится на уровне моей талии. Я туда так корячилась на коленях, что чуть не убилась и с мясом вырвала себе два ногтя. Очень ужасный пляж, мусор везде. А вместо спасателя на вышке надувной жилет и спасательный круг. Типа спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — говорит Людмила.

Спасатель не предусмотрен Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сам пляж неплохой — с мелкой галькой и песком. А вот спуск в море ужасный: сплошные булыжники. Ей приходится ходить туда ежедневно, поскольку ее семья сняла квартиру в микрорайоне Голубые дали и только этот пляж в шаговой доступности.

Есть в Адлере частично песчаные пляжи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Самые вонючие пляжи страны»

И напоследок впечатления о пляжах в Курортном городке Адлера. Они прославились на всю страну как самые вонючие. В этом убедилась жительница Воронежа Ирина Данилова, которая отдыхала там в июле.

— Вообще самое ужасное место, которое я видела. Узкие улочки, по которым ходят толпы народу, там же торгуют всем, чем только могут, там же течет канализация. Вонь невозможная, я согласна, что это самые вонючие пляжи страны. Дополняет всю эту картину железная дорога, которая проходит прямо по пляжу. Набережной как таковой нет, всё застроено столовками, кафешками и ресторанами. Никому не рекомендую ехать в Курортный городок, — говорит Ирина.

Она рассказала, что первую неделю вся ее семья болела ротавирусом, оставшуюся неделю все сидели на диете и местной кухни не попробовали. Уехать куда-либо из Курортного городка сложно: постоянные пробки, что в сторону Адлера, что в сторону Сочи. Кроме океанариума в шаговой доступности нет никаких развлечений. Такого отдыха она и врагу не пожелает.

Турист из Твери Денис Дьячков рассказал, что подъехать на машине ни на один пляж Адлера невозможно, в центре негде поставить автомобиль, на большинстве улиц сделали платные парковки, на железнодорожном вокзале тоже, в Курортном городке вообще нет никаких стоянок, а на обочине нет места даже для людей. Живут они в центре Адлера, а на пляж ездят в Сириус.



— Ездить по Сочи на машине — такое себе удовольствие, конечно, но из-за отсутствия билетов на поезд мы поехали своим ходом и не пожалели. Ездим по всем природным объектам сами, ни от кого не зависим. В Имеретинку катаемся на пляжи, на Крылья Балтики. Прекрасные места. Ездили на Мзымту недавно, вода холодная, очень хорошо освежает. Без машины не знаю, что бы и делали. Хорошо, что у нас в отеле стоянка есть, — говорит Денис.