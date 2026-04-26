Почему свадебный макияж стоит дороже обычного: объяснение визажиста

Визажист объяснила, почему свадебный макияж стоит дороже обычного Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждая невеста знает: всё, что имеет уточнение «свадебный», увеличивается в цене. Взять только макияж: в любой студии он почти всегда обходится дороже обычного. При этом, как говорят мастера, дело вовсе не в косметике. О том, из чего складывается стоимость образа, рассказала 76.RU визажист Елена Рябкова из Ярославля.

По ее словам, разница в цене между повседневным и свадебным макияжем чаще всего не такая большая, как принято думать, и связана прежде всего со временем, затрачиваемым на работу.

«У меня разница в цене свадебного макияжа и обычного — около 1000 рублей и 500–1000 за укладку. Но это из-за количества потраченного времени. Обычный образ занимает 45–60 минут. А со свадебным всё иначе: если нет пробного макияжа, закладывается больше времени, чтобы невеста не переживала, могла выбрать, подумать. Это может быть и два, и три часа. За это время я могла бы собрать несколько человек», — объясняет Елена.

Согласно данным сервиса «Авито Услуги», средняя стоимость макияжа в Ярославле — 2000 рублей (за дневной или нюдовый макияж). Свадебный макияж в среднем обойдется в 3000 рублей — цена также зависит от квалификации мастера. При этом в некоторых студиях стоимость сборов невесты доходит до шести тысяч рублей и выше.

Не только мэйк

Кроме самого макияжа, визажисту часто приходится помогать невесте с дополнительными задачами.

«Там и платье бывает нужно надеть, и фату прикрепить, и всё поправить. Невеста переживает, это нормально — свадьба ведь один раз в жизни. Ей важно, чтобы никто не торопил», — отмечает Елена Рябкова.

По словам специалиста, именно из-за этого свадебные услуги могут стоить в разы дороже обычных.

А что оплачивается отдельно?

Некоторые мастера собирают мини-косметички для невест Источник: Дарья Пона / 74.RU

Отдельно оплачивается и выезд, особенно если речь идет о поездках в другой город. Здесь в цену закладывается не только дорога, но и потраченное время.

«Бывают запросы на выезд, например в другой город. Я всегда готова, но нужно понимать, что на это тоже нужно время. Пока ты едешь туда и обратно, ты теряешь несколько часов, за которые могла бы принять клиентов в студии. Поэтому цена формируется не из воздуха», — объясняет Елена Рябкова.

Также многие мастера собирают для невест небольшой комплект косметики и аксессуаров на день свадьбы, чтобы можно было поправить макияж.

«Обычно это минимальный набор: заколки, резинки, матирующие салфетки, блеск для губ. Чтобы невеста могла освежить образ в течение дня», — добавляет визажист.

Некоторые клиентки заказывают и сопровождение визажиста на весь день. В этом случае специалист находится рядом на протяжении всего торжества и помогает поддерживать образ.

Тренды в макияже на 2026 год

Как отмечает Елена Рябкова, современные невесты всё чаще ориентируются на естественность и легкость в образе. По ее словам, в 2026 году в макияже сохраняется тренд на свежесть и «живую» кожу.

«В моде — сияющее покрытие с эффектом увлажненной кожи, легкие текстуры и минимум перегруженности. Тяжелые матовые основы постепенно уходят на второй план, уступая место более естественным вариантам», — пояснила визажист.

По-прежнему важно соблюдать баланс: либо акцент на глаза, либо на губы. Перегружать лицо сразу несколькими яркими элементами визажист не рекомендует.

«Тренд на натуральность никуда не делся. Наращенные ресницы и тонна макияжа на лице отходят на второй план. Брови тоже должны выглядеть естественно — без четкой графики и ярко выраженных линий», — отмечает визажист.