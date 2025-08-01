Казахстанец выложил ролик, как его побили сумкой в автобусе, и стал моделью. Видео

Источник: Городские медиа

22-летний казахстанец Чингиз Алгазин подписал контракт с одним из крупнейших модельных агентств мира, а всë благодаря перепалке в автобусе.

В начале 2024 года в Астане парень возвращался домой и снял на видео перепалку с недовольной женщиной.

Как скандал в транспорте изменил жизнь Чингиза, смотрите в видео выше.

«Зачем ты меня снимаешь? Кто дал тебе право?» — кричала разъяренная пассажирка и дубасила Чингиза сумкой. К слову, снимал парень только себя и залил ролик себе в соцсети.

Видео моментально стало вирусным, а улыбчивого Чингиза заметили в местном модельном агентстве. Парню предложили контракт и бесплатное обучение. Он познал азы дефилирования, позирования и прочие модельные премудрости, а летом 2025 года прошел кастинг и получил контракт с мировым агентством IMG Models, с которым сотрудничают такие звезды подиумов, как Тара Бэнкс, Кейт Мосс и сестры Хадид.

«Очень-очень удивлен, очень-очень рад. Скоро вы меня увидите где-то в Лондоне или в Париже», — радуется модель.