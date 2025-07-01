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Стиль и красота Модные советы Обзор Лунный календарь стрижек на июль 2025 года: когда парикмахер всё только испортит

Лунный календарь стрижек на июль 2025 года: когда парикмахер всё только испортит

И прическа будет никудышная, и настроение псу под хвост

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Кто бы мог подумать, что поход к парикмахеру может изменить не только образ, но и жизнь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКто бы мог подумать, что поход к парикмахеру может изменить не только образ, но и жизнь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Кто бы мог подумать, что поход к парикмахеру может изменить не только образ, но и жизнь

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если вы уже выбрали, какую стрижку носить летом 2025 года, не спешите записываться в парикмахерскую. Говорят, чтобы всё было идеально, желательно согласовать свои планы с лунным календарем стрижек. И мы как раз такой составили. Вместе с эзотериком и психологом Мирославой Буш. По ее словам, если выбрать правильный день для стрижки, то волосы станут гуще, крепче и начнут слушаться, а вы будете выглядеть на все сто. Так что сохраняйте себе лунный календарь стрижек на июль 2025 года, и пусть Вселенная работает на вашу красоту.

Благоприятные дни для стрижек в июле 2025 года

Запоминайте или ставьте напоминания: 1, 2, 4, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 26, а также с 28 по 31 июля — это те самые дни, когда поход в парикмахерскую принесет не только роскошную смену имиджа, но и позитивные перемены в вашу жизнь.

В июле есть дни, когда волосы стоит стричь не только ради красоты, но и ради внутренней силы. Уже 1 июля удачная стрижка может сделать волосы гуще и притянуть финансовую стабильность. А 2-го — идеальный момент для экспериментов с образом: новая укладка зарядит энергией и поможет почувствовать себя на высоте.

4 июля любое обновление прически поднимет самооценку и буквально включит режим удачи. 9-го смело идите на мелирование или завивку — волосы станут крепче. А 10 июля Луна особенно щедра: энергетика дня помогает укрепить структуру волос.

13 июля — подходящее время для легкой коррекции длины: шевелюра не пострадает и будет расти сильной. К 19-му числу можно решиться на смелые перемены в форме или цвете — они окажутся удачными.

22 июля полезно подстричь кончики — и рост ускорится, и денежная удача подтянется. А вот 25 и 26 июля подойдут тем, кто давно мечтает о кардинальных переменах: Луна поддержит любой эксперимент.

На 28 июля планируйте обновление образа — новая прическа добавит уверенности и улучшит атмосферу в отношениях. 29-го стрижка поможет снять накопленный негатив и сделает волосы более послушными. А под конец месяца, 30 и 31 июля, Луна просто творит чудеса — всё, что вы сделаете с волосами в эти дни, получится идеально.

Если давно хотели сменить цвет волос — июль дает зеленый свет. Краска 4, 7, 9, 10, 21, 22, 29 и 30-го числа ляжет ровно, оттенок получится насыщенным, а результат продержится дольше обычного. В эти дни можно не бояться неудачного тона или быстрого вымывания цвета.

Впрочем, если стрижка или окрашивание пока не входят в ваши планы, это не повод забывать о волосах. В июле есть благоприятные даты для уходовых процедур. Укрепляющие маски 1, 2, 4, 9, 10, 13, 19, 22, 28 и 30 июля дадут максимальный эффект: волосы станут мягче, плотнее и легче поддадутся укладке. Отличное время и для домашнего спа, и для профессиональной заботы о себе.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижек в июле 2025 года

В июле есть дни, когда ножницы лучше оставить в покое: Луна не благоволит стрижкам, и любые изменения во внешности могут обернуться разочарованием. С 5 по 7, 11 и 12, 14 и 15, а также 18, 20–21, 23–24 и 27 июля велик риск повредить волосы, сделать неудачную стрижку или столкнуться с медленным ростом волос даже после самых лучших уходовых процедур. В такие даты лучше поберечь свою шевелюру и отложить поход к парикмахеру.

Благоприятные и неблагоприятные дни рассчитываются в зависимости от лунных циклов, которые указывали даже в советских отрывных календарях, объясняет Мирослава Буш.

— На нас очень сильно влияют планеты, также есть дни, на которые мы ориентируемся по языческим календарям: солнцестояние, равноденствие. Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы, — рассказала Мирослава Буш. — На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения: если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником. Так что здесь учитывается несколько разных факторов.

Как вы решаете, когда пойти к парикмахеру?

Когда есть свободное время у меня и мастера
Ищу дату по лунному календарю
Всё зависит от длины и состояния волос
Вообще не парюсь, иду спонтанно
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Парикмахерская Стрижка Прическа на каждый день Красота Уход за волосами Укладка Окрашивание волос Модные образы Стиль Удача Финансовое благополучие Успех
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