Лунный календарь стрижек на июль 2025 года: когда парикмахер всё только испортит

Кто бы мог подумать, что поход к парикмахеру может изменить не только образ, но и жизнь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если вы уже выбрали, какую стрижку носить летом 2025 года, не спешите записываться в парикмахерскую. Говорят, чтобы всё было идеально, желательно согласовать свои планы с лунным календарем стрижек. И мы как раз такой составили. Вместе с эзотериком и психологом Мирославой Буш. По ее словам, если выбрать правильный день для стрижки, то волосы станут гуще, крепче и начнут слушаться, а вы будете выглядеть на все сто. Так что сохраняйте себе лунный календарь стрижек на июль 2025 года, и пусть Вселенная работает на вашу красоту.

Благоприятные дни для стрижек в июле 2025 года

Запоминайте или ставьте напоминания: 1, 2, 4, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 26 , а также с 28 по 31 июля — это те самые дни, когда поход в парикмахерскую принесет не только роскошную смену имиджа, но и позитивные перемены в вашу жизнь.

В июле есть дни, когда волосы стоит стричь не только ради красоты, но и ради внутренней силы. Уже 1 июля удачная стрижка может сделать волосы гуще и притянуть финансовую стабильность. А 2-го — идеальный момент для экспериментов с образом: новая укладка зарядит энергией и поможет почувствовать себя на высоте.

4 июля любое обновление прически поднимет самооценку и буквально включит режим удачи. 9-го смело идите на мелирование или завивку — волосы станут крепче. А 10 июля Луна особенно щедра: энергетика дня помогает укрепить структуру волос.

13 июля — подходящее время для легкой коррекции длины: шевелюра не пострадает и будет расти сильной. К 19-му числу можно решиться на смелые перемены в форме или цвете — они окажутся удачными.

22 июля полезно подстричь кончики — и рост ускорится, и денежная удача подтянется. А вот 25 и 26 июля подойдут тем, кто давно мечтает о кардинальных переменах: Луна поддержит любой эксперимент.

На 28 июля планируйте обновление образа — новая прическа добавит уверенности и улучшит атмосферу в отношениях. 29-го стрижка поможет снять накопленный негатив и сделает волосы более послушными. А под конец месяца, 30 и 31 июля, Луна просто творит чудеса — всё, что вы сделаете с волосами в эти дни, получится идеально.

Если давно хотели сменить цвет волос — июль дает зеленый свет. Краска 4, 7, 9, 10, 21, 22, 29 и 30-го числа ляжет ровно, оттенок получится насыщенным, а результат продержится дольше обычного. В эти дни можно не бояться неудачного тона или быстрого вымывания цвета.

Впрочем, если стрижка или окрашивание пока не входят в ваши планы, это не повод забывать о волосах. В июле есть благоприятные даты для уходовых процедур. Укрепляющие маски 1, 2, 4, 9, 10, 13, 19, 22, 28 и 30 июля дадут максимальный эффект: волосы станут мягче, плотнее и легче поддадутся укладке. Отличное время и для домашнего спа, и для профессиональной заботы о себе.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижек в июле 2025 года

В июле есть дни, когда ножницы лучше оставить в покое: Луна не благоволит стрижкам, и любые изменения во внешности могут обернуться разочарованием. С 5 по 7, 11 и 12, 14 и 15, а также 18, 20–21, 23–24 и 27 июля велик риск повредить волосы, сделать неудачную стрижку или столкнуться с медленным ростом волос даже после самых лучших уходовых процедур. В такие даты лучше поберечь свою шевелюру и отложить поход к парикмахеру.

Благоприятные и неблагоприятные дни рассчитываются в зависимости от лунных циклов, которые указывали даже в советских отрывных календарях, объясняет Мирослава Буш.

— На нас очень сильно влияют планеты, также есть дни, на которые мы ориентируемся по языческим календарям: солнцестояние, равноденствие. Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы, — рассказала Мирослава Буш. — На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения: если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником. Так что здесь учитывается несколько разных факторов.