5 модных летних стрижек на длинные волосы для женщин: лучшие варианты на лето

Прическа — важный элемент вашего образа. Вы можете одеться с иголочки, выбрав безупречный наряд, но если ваши волосы в беспорядке — всё, пиши пропало. Многие женщины заблуждаются в убеждении, будто идеальная укладка — это сложно, долго и вообще возможна только в салоне. Современные тенденции говорят обратное: минимум движений — просто чистые волосы, высушенные феном. Главное — правильно подобранная стрижка.
Стилист по волосам Евгения Разинкина говорит, что последние несколько сезонов идет тенденция на то, чтобы укладка занимала у вас минимальное количество времени. Помочь вам в этом может мастер, который работает с естественной структурой волос, чтобы волосы сами ложились в прическу после стрижки.
«Я часто делаю сначала сухую стрижку, затем в мокром варианте начинаю ее дорабатывать на ровность форм. В тренде модернизация каскадов, актуальны стрижки слоями — перевернутый каскад, когда мы возвращаем объемы за счет уплотнения длины и легкости верхних линий, без филировки», — объяснила Евгения Разинкина.
Многослойный объем
Если у вас длинные волосы, с которыми хочется сделать что-то эдакое, но не ясно что — присмотритесь к стрижке хаш (hush cut). Это многослойная стрижка с высокой градуировкой и последующим обрамлением лица и ушей по всему периметру прически при помощи коротких и длинных прядей. Прическа подойдет обладательницам густых волос — прямых или волнистых. Девушек с тонкими и негустыми волосами стрижка не украсит, потому что объем будет утерян.
Японская принцесса
Собрать волосы в хвост или заплести их в косу всегда успеется — настало время экспериментов. Еще один вариант, который подсказывает Евгения Разинкина — это стрижка химэ, опять вариация каскада. Прическа популярна в Японии, ее называют стрижкой принцессы.
Стрижка залетела в тренды за счет популяризации кей-поп культуры и аниме. Прическа состоит из прямых, обычно доходящих до щек, боковых прядей и челки спереди, чаще — рваной прямой. Остальные волосы обычно длинные и прямые. Идеально подходит девушка с овальным или сердцевидным лицом.
Бабочка
Стрижка со столь милым названием попала в тренды в 2022 году и держится на верхних строчках по сей день. Во многом благодаря актрисе Сидни Суини, звезде популярного сериала «Эйфория» (18+). Вспомните образ Кэсси — сразу станет ясно о чем речь. По своей структуре стрижка напоминает каскад, так как сочетает пряди разной длины.
Особенность в том, что короткие локоны остаются в лицевой зоне, а разделенные на слои длинные опускаются вниз. То, как короткие, но пышные пряди смешиваются с более длинными, делает стрижку подвижной и легкой, как крылья бабочки, в честь которой она и получила свое название.
Классический каскад
Всё еще с нами и всё еще популярна, впрочем, как и Дженнифер Энистон, которая нам эту прическу подарила. Это многослойная стрижка, при которой волосы постепенно становятся короче от верхних слоев к нижним. Каскад считается универсальной стрижкой, особенно хорошо она ложится на тонкие, мягкие или вьющиеся волосы. Каскад визуально добавляет объем тонким волосам и позволяет корректировать форму лица, подчеркивая его достоинства. Обладательницам овального вытянутого лица стрижка каскад придает более гармоничный вид. Объем по бокам зрительно расширяет лицо, делая его пропорциональнее.
Чоппи
Стрижка для дерзких и смелых. Особенность чоппи в ярко выраженной текстуре и рваных кончиках. Прекрасный выбор для тех, чья душа желает экспериментов — когда, если не сейчас? Чоппи, как и каскад, считается универсальной, так как подходит практически для любого типа волос: тонких, густых или волнистых. Прическа позволяет создать легкий или даже игривый образ, благодаря разной длине прядей. Бонус: стрижку не нужно укладывать. Потрясли головой, волосы легли сами. Не утяжеляйте лаком, пусть прическа выглядит живой и естественной.
Какая стрижка понравилась больше всего?