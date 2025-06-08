5 модных летних стрижек на длинные волосы для женщин: лучшие варианты на лето

Лето — время обновлений, скорее записывайтесь к парикмахеру Источник: pinterest.com











Прическа — важный элемент вашего образа. Вы можете одеться с иголочки, выбрав безупречный наряд, но если ваши волосы в беспорядке — всё, пиши пропало. Многие женщины заблуждаются в убеждении, будто идеальная укладка — это сложно, долго и вообще возможна только в салоне. Современные тенденции говорят обратное: минимум движений — просто чистые волосы, высушенные феном. Главное — правильно подобранная стрижка.

Евгения Разинкина

Стилист по волосам Евгения Разинкина говорит, что последние несколько сезонов идет тенденция на то, чтобы укладка занимала у вас минимальное количество времени. Помочь вам в этом может мастер, который работает с естественной структурой волос, чтобы волосы сами ложились в прическу после стрижки.

«Я часто делаю сначала сухую стрижку, затем в мокром варианте начинаю ее дорабатывать на ровность форм. В тренде модернизация каскадов, актуальны стрижки слоями — перевернутый каскад, когда мы возвращаем объемы за счет уплотнения длины и легкости верхних линий, без филировки», — объяснила Евгения Разинкина.

Многослойный объем

Стрижка хашкат — будет стильно смотреться на плотных, густых волосах Источник: pinterest.com

Если у вас длинные волосы, с которыми хочется сделать что-то эдакое, но не ясно что — присмотритесь к стрижке хаш (hush cut). Это многослойная стрижка с высокой градуировкой и последующим обрамлением лица и ушей по всему периметру прически при помощи коротких и длинных прядей. Прическа подойдет обладательницам густых волос — прямых или волнистых. Девушек с тонкими и негустыми волосами стрижка не украсит, потому что объем будет утерян.

Японская принцесса

Химэ идеальна для овального и сердцевидного лица Источник: pinterest.com

Собрать волосы в хвост или заплести их в косу всегда успеется — настало время экспериментов. Еще один вариант, который подсказывает Евгения Разинкина — это стрижка химэ, опять вариация каскада. Прическа популярна в Японии, ее называют стрижкой принцессы.

Стрижка залетела в тренды за счет популяризации кей-поп культуры и аниме. Прическа состоит из прямых, обычно доходящих до щек, боковых прядей и челки спереди, чаще — рваной прямой. Остальные волосы обычно длинные и прямые. Идеально подходит девушка с овальным или сердцевидным лицом.

Бабочка

Шикарная Сидни со стрижкой бабочка Источник: Mike Coppola / Staff / Getty Images Подходит для всех типов волос Источник: pinterest.com

Стрижка со столь милым названием попала в тренды в 2022 году и держится на верхних строчках по сей день. Во многом благодаря актрисе Сидни Суини, звезде популярного сериала «Эйфория» (18+). Вспомните образ Кэсси — сразу станет ясно о чем речь. По своей структуре стрижка напоминает каскад, так как сочетает пряди разной длины.

Особенность в том, что короткие локоны остаются в лицевой зоне, а разделенные на слои длинные опускаются вниз. То, как короткие, но пышные пряди смешиваются с более длинными, делает стрижку подвижной и легкой, как крылья бабочки, в честь которой она и получила свое название.

Классический каскад

Икона идеального каскада — Дженнифер Энистон, звезда телесериала «Друзья» Источник: pinterest.com

Всё еще с нами и всё еще популярна, впрочем, как и Дженнифер Энистон, которая нам эту прическу подарила. Это многослойная стрижка, при которой волосы постепенно становятся короче от верхних слоев к нижним. Каскад считается универсальной стрижкой, особенно хорошо она ложится на тонкие, мягкие или вьющиеся волосы. Каскад визуально добавляет объем тонким волосам и позволяет корректировать форму лица, подчеркивая его достоинства. Обладательницам овального вытянутого лица стрижка каскад придает более гармоничный вид. Объем по бокам зрительно расширяет лицо, делая его пропорциональнее.

Чоппи

Осмелитесь на такую прическу? Источник: pinterest.com

Стрижка для дерзких и смелых. Особенность чоппи в ярко выраженной текстуре и рваных кончиках. Прекрасный выбор для тех, чья душа желает экспериментов — когда, если не сейчас? Чоппи, как и каскад, считается универсальной, так как подходит практически для любого типа волос: тонких, густых или волнистых. Прическа позволяет создать легкий или даже игривый образ, благодаря разной длине прядей. Бонус: стрижку не нужно укладывать. Потрясли головой, волосы легли сами. Не утяжеляйте лаком, пусть прическа выглядит живой и естественной.