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Стиль и красота Модные советы Эксперт «Леопард уступает место»: стилист рассказала, как не выглядеть колхозно в звериных принтах этим летом

«Леопард уступает место»: стилист рассказала, как не выглядеть колхозно в звериных принтах этим летом

И дала советы любителям моды

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1 комментарий
Стилист рассказала об актуальности звериного принта | Источник: Наталья Еременко, Артем Устюжанин / E1.RUСтилист рассказала об актуальности звериного принта | Источник: Наталья Еременко, Артем Устюжанин / E1.RU

Стилист рассказала об актуальности звериного принта

Источник:

Наталья Еременко, Артем Устюжанин / E1.RU

Популярность звериного принта в одежде начала медленно спадать. Еще весной модницы выбирали рубашки, брюки и платья в расцветке леопарда, однако летом «кошачьих» следов на улицах стало меньше.

Мы поговорили со стилистом Натальей Еременко из Ярославля, чтобы разобраться, насколько сейчас актуальна одежда в звериной расцветке. Публикуем советы эксперта.

«Леопард уступает»

По мнению Натальи Еременко, тренд на звериный принт сохранился, но частично видоизменился.

«Звериный принт в моде, но только не леопард, а тигр. Все-таки леопард уже уступает место тигриным принтам. По цветам — это тигриный принт в классической форме и в своем черно-белом проявлении. Леопард уже не очень актуален», — сообщила в разговоре с 76.RU Наталья Еременко.

По мнению эксперта, важно сочетать вещи гармонично, не смешивая в одном образе одну расцветку с другой.

<p>Наталья Еременко </p><p>Наталья Еременко </p>

Облегающее леопардовое платье я бы уже не советовала надевать.

Наталья Еременко

стилист

«Главное — без перебора. Не надо наслаивать леопарда на тигра и еще сверху зебру надевать», — добавила Наталья Еременко.

«Оверсайз — не на пике»

Многие задумываются о том, как не переборщить и не превратить модный лук в колхозный. В разговоре об антитрендах специалист объяснила, что сейчас смелые образы выглядят интересно и свежо. Даже самое необычное сочетание нельзя назвать «колхозным».

«Если что-то не очень сочетается, то это не будет выглядеть „колхозно“. Я видела очень неплохие сочетания звериных принтов с классическими синими платьями, это выглядело настолько интересно, что кто-то мог бы сказать „колхозно“, но это выглядело круто», — привела в пример Наталья Еременко.

По мнению эксперта, сейчас в тренде женственность. В гардеробах модниц — кружевные и полупрозрачные вещи.

«Нельзя запретить оверсайз. Молодежь всё равно будет его носить, но это уже не на пике тренда. Женственность, сексуальность идет в противовес оверсайзу. Сейчас несмотря на то, что что-то уходит из моды, допустим, классические монохромные цвета, нельзя называть эту тенденцию антитрендом», — отметила Наталья Еременко.

<p>Наталья Еременко</p><p>Наталья Еременко</p>

Такие стили, как Old Money, никогда не выйдут из моды, нельзя назвать это антитрендом.

Наталья Еременко

стилист

Стиль Old Money характеризуется сдержанностью, качеством тканей и традиционными, классическими элементами, без кричащей роскоши.

Наталья привела в пример брюки карго, которые еще недавно были актуальны. Их специалист посоветовала убрать из гардероба, сделав выбор в пользу более женственных вещей. В моду возвращаются мини-юбки.

Самая модная обувь лета

В подборе обуви также есть свои особенности. Некоторые модели выходят из моды, однако в теплое время года важно, чтобы было не только стильно, но и удобно.

«Продолжают набирать актуальность мюли. Сейчас такое большое разнообразие и на каблуке, и с открытыми, и с закрытыми носами, джинсовые, сетчатые — любые. Мюли можно подобрать под любой образ», — поделилась Наталья Еременко.

Мюли — элегантная женская обувь, которая характеризуется открытым задником. Они представляют собой изящную модель, обычно имеющую тонкий или устойчивый каблук.

Кроме мюли, в моде сандалии. Наталья также рассказала, какие модели лучше не носить: «Дедушкины сандали, грубые, с множеством ремешков я бы не советовала носить, все-таки отдала бы предпочтение мюли».

Ранее мы публиковали 6 простых летних сочетаний, которые разнообразят гардероб.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Стилист Мода Одежда Тренд
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Комментарии
1
Гость
8 июня, 11:39
"Колхозно" выглядят сами эти стилисты, навязывая своё мнение и предтендуя на истину в последней инстанции.Эти стилисты рекомендуют всем выглядеть как они считают,под их дудку плясать .Шли бы они лесом,а то и подальше!
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