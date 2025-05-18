Достали? Спрячьте. 6 летних сочетаний, от которых все устали, — список антитрендов нового сезона

Можно сколько угодно говорить, что мода — про индивидуальность, самовыражение, свободу выбора. Всё так, но тренды никто не отменял. Они как горячие пирожки: разбирают быстро, носят, пока не остыли. Тренды быстро превращаются в антитренды, и то, что еще вчера желала заполучить каждая вторая модница, в сезоне наступившем — уже с налетом безвкусицы. NGS.RU рассказывает, от каких сочетаний летом держаться подальше.
Белая мини-юбка
Прошлым летом мы наблюдали их везде и всюду. Самое популярное сочетание сезона: белая юбка, топ, рубашка в клетку, бейсболка. Летние корпоративы буквально сталкивали лбами модниц, чьи образы получились словно под копирку. В результате у многих вспыхнула такая ненависть к злополучной юбке, что она попала в список антитрендов.
Если у вас такая есть, не спешите от нее избавляться. Попадание в черный список — не повод не носить то, что нравится. Поумерьте пыл. Хорошая новость в том, что из-за нелюбви к надоевшему сочетанию на улицах будет меньше девушек в белых юбках, просто потому, что не хочется быть как все.
Как вариант, замените юбку-баллон на сетку или попробуйте примерить ее с теми вещами, с которыми вы не носили в прошлом году, поэкспериментируйте. Наверняка у вас получится что-то интересное.
Пижамный костюм
Купили, радовались, модничали — хватит. Оставьте уличную пижаму для дома. В далекие (в рамках моды) пандемийные времена мы сильно расслабились. Тогда в наш обиход вошли пижамные комфортные костюмы и прижились настолько, что в гардеробе у каждой женщины, следящей за трендами, найдется если не два, то один комплект точно.
Всё, эпоха ушла. В модный мир вернулись подчеркнутые силуэты, формы, акценты. Предлагаем носить элементы вашего пижамного костюма по отдельности: рубашка — с топом и шортами, а брюки можно стилизовать с блузой или футболкой.
Развивайте насмотренность, ищите интересные сочетания в пабликах, посвященных моде, пробуйте. Можно надеть костюм полностью, но иначе: разбавьте аксессуарами или подчеркните талию, придайте образу выразительности за счет обуви или сумки.
Неон
Всё, что хоть как-то уводит цвет в сторону тех самых маркеров-текстовыделителей, в этом сезоне больше не горит. Оттенки «вырви глаз» — мандарин, фуксия, лайм и прочие — перестали быть трендом и ушли в категории тематических вечеринок или дачи. Стилисты называют такие вещи отголосками времен TikTok, когда он еще не был запрещен.
Неоновые оттенки сами по себе — сложные, они перегружают образ, акцентируют на себе внимание. А при неумелом использовании стилистических приемов могут испортить силуэт, нарушив пропорции и гармонию. В новом сезоне акцент на спокойных, натуральных цветах: таких, как бежевый, оливковый, нежные пастельные тона и приглушенные темные.
Атласная юбка
Мы их нежно любили, их всё еще продают, а в вашем гардеробе наверняка найдется многообразие сочетаний с обсуждаемым элементом. Кто-то уверяет, что атласная юбка миди становится базой, а кто-то устал разглядывать однотипные женские образы и внес такую юбку в список антитрендов.
Носить или не носить — решать вам, мы лишь делимся новостями и наблюдениями из мира моды. Желающим продолжать выгуливать любимую юбку рекомендуем присмотреться к актуальным сочетаниям: примерьте ее с пышной объемной блузой или с корсетом, возможно — с приталенным жакетом.
Джинсовая юбка макси
Вспоминаем весну 2023 года — за этими юбками велась самая настоящая охота. Паблики пестрели советами и рекомендациями на тему того, как их носить. С разрезами, без разреза, нежно-голубого или глубокого синего цвета. Юбки макси из денима уверенно себя чувствовали на модном пьедестале.
В список анитрендов юбку внесли самые жесткие критики, охотницы за «фаст фэшн» и любительницы сиять в самом ярком и новом. Почему так вышло? Ажиотаж упал. Если вы только собрались покупать юбку из джинсы в длине макси, то берите максимально приближенную к классике, без разреза спереди по центру.
Брюки карго
Будем честны, этой модели брюк не то чтобы пророчили долгую жизнь. Сразу было понятно: штаны залетные, максимум на пару сезонов. Успели, носили — классно. Продолжайте носить любимые брюки так, как нравится — но знайте, их время на исходе.
Покупать брюки карго не советуем, разве что того требуют обстоятельства: вы собираетесь на природу, в поход, на дачу. Для городских стритстайлов модель устарела. То же касается и юбки карго, особенно с обилием карманов.