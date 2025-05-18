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Стиль и красота Модные советы Обзор Достали? Спрячьте. 6 летних сочетаний, от которых все устали, — список антитрендов нового сезона

Достали? Спрячьте. 6 летних сочетаний, от которых все устали, — список антитрендов нового сезона

Эти вещи успели всем наскучить — их было слишком много на улицах города

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Сколько вещей из вашего гардероба попало в список? Делитесь в комментариях | Источник: ru.pinterest.comСколько вещей из вашего гардероба попало в список? Делитесь в комментариях | Источник: ru.pinterest.com

Сколько вещей из вашего гардероба попало в список? Делитесь в комментариях

Источник:

ru.pinterest.com

Можно сколько угодно говорить, что мода — про индивидуальность, самовыражение, свободу выбора. Всё так, но тренды никто не отменял. Они как горячие пирожки: разбирают быстро, носят, пока не остыли. Тренды быстро превращаются в антитренды, и то, что еще вчера желала заполучить каждая вторая модница, в сезоне наступившем — уже с налетом безвкусицы. NGS.RU рассказывает, от каких сочетаний летом держаться подальше.

Белая мини-юбка

Классное стильное сочетание, но его было слишком много | Источник: ru.pinterest.comКлассное стильное сочетание, но его было слишком много | Источник: ru.pinterest.com

Классное стильное сочетание, но его было слишком много

Источник:

ru.pinterest.com

Пока идешь по улице, насчитываешь минимум пять девушек в таком образе | Источник: ru.pinterest.comПока идешь по улице, насчитываешь минимум пять девушек в таком образе | Источник: ru.pinterest.com

Пока идешь по улице, насчитываешь минимум пять девушек в таком образе

Источник:

ru.pinterest.com

Прошлым летом мы наблюдали их везде и всюду. Самое популярное сочетание сезона: белая юбка, топ, рубашка в клетку, бейсболка. Летние корпоративы буквально сталкивали лбами модниц, чьи образы получились словно под копирку. В результате у многих вспыхнула такая ненависть к злополучной юбке, что она попала в список антитрендов.

Если у вас такая есть, не спешите от нее избавляться. Попадание в черный список — не повод не носить то, что нравится. Поумерьте пыл. Хорошая новость в том, что из-за нелюбви к надоевшему сочетанию на улицах будет меньше девушек в белых юбках, просто потому, что не хочется быть как все.

Обидно&nbsp;— да, еще как. Но если вам безразличны тренды, носите наперекор всем | Источник: ru.pinterest.comОбидно&nbsp;— да, еще как. Но если вам безразличны тренды, носите наперекор всем | Источник: ru.pinterest.com

Обидно — да, еще как. Но если вам безразличны тренды, носите наперекор всем

Источник:

ru.pinterest.com

Попробуйте придумать новое сочетание&nbsp;— стилизуйте юбку в бохо | Источник: ru.pinterest.comПопробуйте придумать новое сочетание&nbsp;— стилизуйте юбку в бохо | Источник: ru.pinterest.com

Попробуйте придумать новое сочетание — стилизуйте юбку в бохо

Источник:

ru.pinterest.com

Как вариант, замените юбку-баллон на сетку или попробуйте примерить ее с теми вещами, с которыми вы не носили в прошлом году, поэкспериментируйте. Наверняка у вас получится что-то интересное.

Пижамный костюм

В новых реалиях такой костюм пригодится вам только в отпуске где-нибудь в Санторини | Источник: ru.pinterest.comВ новых реалиях такой костюм пригодится вам только в отпуске где-нибудь в Санторини | Источник: ru.pinterest.com

В новых реалиях такой костюм пригодится вам только в отпуске где-нибудь в Санторини

Источник:

ru.pinterest.com

Рекомендуем носить части такого костюма по отдельности | Источник: ru.pinterest.comРекомендуем носить части такого костюма по отдельности | Источник: ru.pinterest.com

Рекомендуем носить части такого костюма по отдельности

Источник:

ru.pinterest.com

Купили, радовались, модничали — хватит. Оставьте уличную пижаму для дома. В далекие (в рамках моды) пандемийные времена мы сильно расслабились. Тогда в наш обиход вошли пижамные комфортные костюмы и прижились настолько, что в гардеробе у каждой женщины, следящей за трендами, найдется если не два, то один комплект точно.

Всё, эпоха ушла. В модный мир вернулись подчеркнутые силуэты, формы, акценты. Предлагаем носить элементы вашего пижамного костюма по отдельности: рубашка — с топом и шортами, а брюки можно стилизовать с блузой или футболкой.

Отправляется в категорию «отпускное» | Источник: ru.pinterest.comОтправляется в категорию «отпускное» | Источник: ru.pinterest.com

Отправляется в категорию «отпускное»

Источник:

ru.pinterest.com

Или для дома | Источник: ru.pinterest.comИли для дома | Источник: ru.pinterest.com

Или для дома

Источник:

ru.pinterest.com

Развивайте насмотренность, ищите интересные сочетания в пабликах, посвященных моде, пробуйте. Можно надеть костюм полностью, но иначе: разбавьте аксессуарами или подчеркните талию, придайте образу выразительности за счет обуви или сумки.

Неон

Возможно, представители фэшн-индустрии правы&nbsp;— слишком ярко | Источник: ru.pinterest.comВозможно, представители фэшн-индустрии правы&nbsp;— слишком ярко | Источник: ru.pinterest.com

Возможно, представители фэшн-индустрии правы — слишком ярко

Источник:

ru.pinterest.com

Фуксии тоже досталось: оттенок замылил глаз | Источник: ru.pinterest.comФуксии тоже досталось: оттенок замылил глаз | Источник: ru.pinterest.com

Фуксии тоже досталось: оттенок замылил глаз

Источник:

ru.pinterest.com

Всё, что хоть как-то уводит цвет в сторону тех самых маркеров-текстовыделителей, в этом сезоне больше не горит. Оттенки «вырви глаз» — мандарин, фуксия, лайм и прочие — перестали быть трендом и ушли в категории тематических вечеринок или дачи. Стилисты называют такие вещи отголосками времен TikTok, когда он еще не был запрещен.

Не сказать, что в городе было много таких сочетаний, но наш долг предупредить: неон&nbsp;— всё | Источник: ru.pinterest.comНе сказать, что в городе было много таких сочетаний, но наш долг предупредить: неон&nbsp;— всё | Источник: ru.pinterest.com

Не сказать, что в городе было много таких сочетаний, но наш долг предупредить: неон — всё

Источник:

ru.pinterest.com

Да, барбикор медленно покидает модную арену | Источник: ru.pinterest.comДа, барбикор медленно покидает модную арену | Источник: ru.pinterest.com

Да, барбикор медленно покидает модную арену

Источник:

ru.pinterest.com

Неоновые оттенки сами по себе — сложные, они перегружают образ, акцентируют на себе внимание. А при неумелом использовании стилистических приемов могут испортить силуэт, нарушив пропорции и гармонию. В новом сезоне акцент на спокойных, натуральных цветах: таких, как бежевый, оливковый, нежные пастельные тона и приглушенные темные.

Атласная юбка

Кто-то скажет, что классика, а кто-то&nbsp;— скука. На чьей стороне вы? | Источник: ru.pinterest.comКто-то скажет, что классика, а кто-то&nbsp;— скука. На чьей стороне вы? | Источник: ru.pinterest.com

Кто-то скажет, что классика, а кто-то — скука. На чьей стороне вы?

Источник:

ru.pinterest.com

Еще одно сочетание, от которого все устали | Источник: ru.pinterest.comЕще одно сочетание, от которого все устали | Источник: ru.pinterest.com

Еще одно сочетание, от которого все устали

Источник:

ru.pinterest.com

Мы их нежно любили, их всё еще продают, а в вашем гардеробе наверняка найдется многообразие сочетаний с обсуждаемым элементом. Кто-то уверяет, что атласная юбка миди становится базой, а кто-то устал разглядывать однотипные женские образы и внес такую юбку в список антитрендов.

Образу не хватает объема и силуэта&nbsp;— слишком куцо | Источник: ru.pinterest.comОбразу не хватает объема и силуэта&nbsp;— слишком куцо | Источник: ru.pinterest.com

Образу не хватает объема и силуэта — слишком куцо

Источник:

ru.pinterest.com

Сочетание из 2021 года, а на дворе 2025-й, опомнитесь | Источник: ru.pinterest.comСочетание из 2021 года, а на дворе 2025-й, опомнитесь | Источник: ru.pinterest.com

Сочетание из 2021 года, а на дворе 2025-й, опомнитесь

Источник:

ru.pinterest.com

Носить или не носить — решать вам, мы лишь делимся новостями и наблюдениями из мира моды. Желающим продолжать выгуливать любимую юбку рекомендуем присмотреться к актуальным сочетаниям: примерьте ее с пышной объемной блузой или с корсетом, возможно — с приталенным жакетом.

Джинсовая юбка макси

Вы были бы ультрастильной, если бы на дворе стоял 2023 год | Источник: ru.pinterest.comВы были бы ультрастильной, если бы на дворе стоял 2023 год | Источник: ru.pinterest.com

Вы были бы ультрастильной, если бы на дворе стоял 2023 год

Источник:

ru.pinterest.com

Просто напомним: бандана из атласного платка осталась в 2022-м | Источник: ru.pinterest.comПросто напомним: бандана из атласного платка осталась в 2022-м | Источник: ru.pinterest.com

Просто напомним: бандана из атласного платка осталась в 2022-м

Источник:

ru.pinterest.com

Вспоминаем весну 2023 года — за этими юбками велась самая настоящая охота. Паблики пестрели советами и рекомендациями на тему того, как их носить. С разрезами, без разреза, нежно-голубого или глубокого синего цвета. Юбки макси из денима уверенно себя чувствовали на модном пьедестале.

В список анитрендов юбку внесли самые жесткие критики, охотницы за «фаст фэшн» и любительницы сиять в самом ярком и новом. Почему так вышло? Ажиотаж упал. Если вы только собрались покупать юбку из джинсы в длине макси, то берите максимально приближенную к классике, без разреза спереди по центру.

Брюки карго

Тренд на нулевые (откуда к нам пришли карго) угасает | Источник: ru.pinterest.comТренд на нулевые (откуда к нам пришли карго) угасает | Источник: ru.pinterest.com

Тренд на нулевые (откуда к нам пришли карго) угасает

Источник:

ru.pinterest.com

Хватило на полтора года, не больше | Источник: ru.pinterest.comХватило на полтора года, не больше | Источник: ru.pinterest.com

Хватило на полтора года, не больше

Источник:

ru.pinterest.com

Будем честны, этой модели брюк не то чтобы пророчили долгую жизнь. Сразу было понятно: штаны залетные, максимум на пару сезонов. Успели, носили — классно. Продолжайте носить любимые брюки так, как нравится — но знайте, их время на исходе.

Покупать брюки карго не советуем, разве что того требуют обстоятельства: вы собираетесь на природу, в поход, на дачу. Для городских стритстайлов модель устарела. То же касается и юбки карго, особенно с обилием карманов.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Антитренды Мода и стиль Летний гардероб
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