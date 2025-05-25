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Стиль и красота Обзор Гжель, морская полоска и тропические мотивы: топ-5 главных трендов лета 2025 года

Гжель, морская полоска и тропические мотивы: топ-5 главных трендов лета 2025 года

Смотрим самые актуальные модели купальников и платьев

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Дизайнеры часто делали ставки на закрытые образы, но из дышащих материалов | Источник: carolinaherrera / Instagram.com*, lime-shop.com Дизайнеры часто делали ставки на закрытые образы, но из дышащих материалов | Источник: carolinaherrera / Instagram.com*, lime-shop.com

Дизайнеры часто делали ставки на закрытые образы, но из дышащих материалов

Источник:

carolinaherrera / Instagram.com*, lime-shop.com

Лето вот-вот официально вступит в свои права, время достать купальники, парео и платья. Если вы переживаете, что вещи вышли из моды, не спешите. Мировые и российские дизайнеры вспомнили гжель, морскую полоску и тропические мотивы. NGS55.RU составил топ-5 трендов с модных показов, которые повторялись чаще всего. Подробнее — в нашем обзоре.

Морская полоска

Пожалуй, лидер по количеству «полосатых» образов в этом году — Gucci. Это и принт, напоминающий цепочки, и более привычная морская полоска. Дизайнеры сделали ставку на тех, кто любит пляж и эстетику «гламурного яхтинга» 60-х. В коллекции можно увидеть шорты, легкие рубашки, ожерелье в виде шарфика, безрукавки и купальники.

С полосатым принтом Gucci поэкспериментировали | Источник: gucci.comС полосатым принтом Gucci поэкспериментировали | Источник: gucci.com

С полосатым принтом Gucci поэкспериментировали

Источник:

gucci.com

Посмотрим на свежий показ Rabanne. Бренд тоже поиграл с пляжной эстетикой, представив легкие платья, будто надетыми сверху на купальники. На шее у модели — золотое украшение с фигурками причала и якоря, на ногах — босоножки с крупными пайетками.

У бренда Rabanne&nbsp;— пляжные образы | Источник: fashion.rabanne.comУ бренда Rabanne&nbsp;— пляжные образы | Источник: fashion.rabanne.com

У бренда Rabanne — пляжные образы

Источник:

fashion.rabanne.com

Фишка коллекции — полоски по краям изделий. Мы видим приталенный топ с коротким рукавом из махрового трикотажа, а также длинные юбки подобного плана.

В том числе и такие приталенные вещи | Источник: fashion.rabanne.comВ том числе и такие приталенные вещи | Источник: fashion.rabanne.com

В том числе и такие приталенные вещи

Источник:

fashion.rabanne.com

Свое видение представили и дизайнеры Carolina Herrera. Образ с полосатым лонгсливом, украшенным вышивкой из красного бисера, и белой юбкой относит нас к французской эстетике. Так и хочется добавить сюда яркий берет и короткую стрижку.

А вот Carolina Herrera предпочли только классическую полоску | Источник: carolinaherrera / Instagram.com* А вот Carolina Herrera предпочли только классическую полоску | Источник: carolinaherrera / Instagram.com*

А вот Carolina Herrera предпочли только классическую полоску

Источник:

carolinaherrera / Instagram.com*

Бохо

Тренд на свободные силуэты набирает обороты с весны этого года. В летней коллекции французского бренда Chloé — кружевные шорты, топики, юбки, блузки и штаны. Последние две вещи представлены объемными, что снижает градус будуарности и направляет нас к эстетике бохо.

Бренд Chloé&nbsp;продолжает выбирать будуарность | Источник: chloe / Instagram.com* Бренд Chloé&nbsp;продолжает выбирать будуарность | Источник: chloe / Instagram.com*

Бренд Chloé продолжает выбирать будуарность

Источник:

chloe / Instagram.com*

Еще более хипповые образы — у бренда Rabanne. Дизайнеры бренда взяли кардиган, вязаный крючком, и украсили его серебряными бусинами. Так же поступили с платьем, юбкой, головным убором и топиком.

А так бохо использовали дизайнеры Rabanne | Источник: fashion.rabanne.comА так бохо использовали дизайнеры Rabanne | Источник: fashion.rabanne.com

А так бохо использовали дизайнеры Rabanne

Источник:

fashion.rabanne.com

Посмотрим на коллекцию Carolina Herrera. Бренд придерживается лаконичности и элегантности вне зависимости от того, какая мода наступает. Здесь мы видим объемные рукава у блузок, но излишнюю пышность компенсировали приталенными брюками и аккуратными прическами.

Так стиль можно использовать и в повседневной жизни. Образы подойдут даже для офиса | Источник: carolinaherrera / Instagram.com* Так стиль можно использовать и в повседневной жизни. Образы подойдут даже для офиса | Источник: carolinaherrera / Instagram.com*

Так стиль можно использовать и в повседневной жизни. Образы подойдут даже для офиса

Источник:

carolinaherrera / Instagram.com*

Лен

Когда как не летом надевать легкие и дышащие материалы? Особенно на этот факт обратили внимание российские бренды Lime и Zarina. Посмотрим поближе на коллекцию первого из них.

Как и весной, дизайнеры сделали акцент на пастельные тона. Это темно-коричневый, телесный, бежевый, голубой, белый и графитовый. В таких цветах выполнили рубашки с узлом, юбки-макси, пиджаки, свободные брюки и платья-комбинации. В составе вещей — лен и вискоза.

В таких вещах точно не должно быть жарко | Источник: lime-shop.comВ таких вещах точно не должно быть жарко | Источник: lime-shop.com

В таких вещах точно не должно быть жарко

Источник:

lime-shop.com

А вот бренд Zarina представил вещи, в составе которых есть лен, хлопок, модал и тенсель. В отличие от Lime, в летней коллекции этого бренда можно увидеть вещи с принтом. Например, кимоно и свободные штаны, высветленные книзу.

В составе вещей мужского образа&nbsp;только лен | Источник: zarina.ruВ составе вещей мужского образа&nbsp;только лен | Источник: zarina.ru

В составе вещей мужского образа только лен

Источник:

zarina.ru

Азиатские мотивы

Но не всем же ходить в пастельных тонах всё лето! Бренды покреативили и добавили в коллекции азиатские мотивы. Посмотрим на Lime и Zarina, чтобы не уходить от них далеко.

Lime, например, сделал ставку на свободных силуэтах и здесь. В коллекции есть кимоно, рубашки и штаны. К ним можно подобрать коралловые бусы под цвет, а также серьги в форме цветов. Самое то, чтобы отправиться покорять Таиланд.

Такие вещи представил бренд Lime | Источник: lime-shop.comТакие вещи представил бренд Lime | Источник: lime-shop.com

Такие вещи представил бренд Lime

Источник:

lime-shop.com

Похожий тренд можно увидеть в коллекции Dior. Это, например, платья-рубашки и свободные рубашки с коротким рукавом, на них принт — с животными и растениями.

А вот Zarina сделали небольшую коллекцию под названием «Мулан», в которой обратились к японской культуре икигаи. Другими словами, к философии, которая продвигает идею красоты в простом. Здесь нет ярких принтов, зато висячие длинные украшения делают образы более экзотичными.

Первое фото&nbsp;— Dior, второе фото&nbsp;— Zarina | Источник: dior.com, zarina.ruПервое фото&nbsp;— Dior, второе фото&nbsp;— Zarina | Источник: dior.com, zarina.ru

Первое фото — Dior, второе фото — Zarina

Источник:

dior.com, zarina.ru

Оттенки голубого

Разные оттенки голубого и лавандового можно увидеть в коллекциях большинства брендов, но особенно отличились Carolina Herrera. В летнюю коллекцию под названием Cabana добавили плотные хлопковые ткани, а также белый и глубокий синий цвета.

Ощущение, будто принт&nbsp;— под гжель | Источник: carolinaherrera / Instagram.com* Ощущение, будто принт&nbsp;— под гжель | Источник: carolinaherrera / Instagram.com*

Ощущение, будто принт — под гжель

Источник:

carolinaherrera / Instagram.com*

Так выглядят платья: и элегантные, с завязками на шее, и праздничные, с длинными и пышными юбками. Если в первом случае используют глубокий синий, то во втором — голубой и фиолетовый. Очень напоминает гжель, и неспроста.

— Мы вдохновлялись безмятежной элегантностью делфтского фарфора (родом из голландского города Делфт. — Прим. ред.). В коллекции — беззаботное лето, а вещи будто грунтованные сине-белым цветом, — написали в официальном аккаунте Instagram* Carolina Herrera.

* Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

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Мария НосенкоМария Носенко
Мария Носенко
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