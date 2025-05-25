Гжель, морская полоска и тропические мотивы: топ-5 главных трендов лета 2025 года

Дизайнеры часто делали ставки на закрытые образы, но из дышащих материалов Источник: carolinaherrera / Instagram.com*, lime-shop.com











Лето вот-вот официально вступит в свои права, время достать купальники, парео и платья. Если вы переживаете, что вещи вышли из моды, не спешите. Мировые и российские дизайнеры вспомнили гжель, морскую полоску и тропические мотивы. NGS55.RU составил топ-5 трендов с модных показов, которые повторялись чаще всего. Подробнее — в нашем обзоре.

Морская полоска

Пожалуй, лидер по количеству «полосатых» образов в этом году — Gucci. Это и принт, напоминающий цепочки, и более привычная морская полоска. Дизайнеры сделали ставку на тех, кто любит пляж и эстетику «гламурного яхтинга» 60-х. В коллекции можно увидеть шорты, легкие рубашки, ожерелье в виде шарфика, безрукавки и купальники.

С полосатым принтом Gucci поэкспериментировали Источник: gucci.com











Посмотрим на свежий показ Rabanne. Бренд тоже поиграл с пляжной эстетикой, представив легкие платья, будто надетыми сверху на купальники. На шее у модели — золотое украшение с фигурками причала и якоря, на ногах — босоножки с крупными пайетками.

У бренда Rabanne — пляжные образы Источник: fashion.rabanne.com











Фишка коллекции — полоски по краям изделий. Мы видим приталенный топ с коротким рукавом из махрового трикотажа, а также длинные юбки подобного плана.

В том числе и такие приталенные вещи Источник: fashion.rabanne.com











Свое видение представили и дизайнеры Carolina Herrera. Образ с полосатым лонгсливом, украшенным вышивкой из красного бисера, и белой юбкой относит нас к французской эстетике. Так и хочется добавить сюда яркий берет и короткую стрижку.

А вот Carolina Herrera предпочли только классическую полоску Источник: carolinaherrera / Instagram.com*











Бохо

Тренд на свободные силуэты набирает обороты с весны этого года. В летней коллекции французского бренда Chloé — кружевные шорты, топики, юбки, блузки и штаны. Последние две вещи представлены объемными, что снижает градус будуарности и направляет нас к эстетике бохо.

Бренд Chloé продолжает выбирать будуарность Источник: chloe / Instagram.com*











Еще более хипповые образы — у бренда Rabanne. Дизайнеры бренда взяли кардиган, вязаный крючком, и украсили его серебряными бусинами. Так же поступили с платьем, юбкой, головным убором и топиком.

А так бохо использовали дизайнеры Rabanne Источник: fashion.rabanne.com











Посмотрим на коллекцию Carolina Herrera. Бренд придерживается лаконичности и элегантности вне зависимости от того, какая мода наступает. Здесь мы видим объемные рукава у блузок, но излишнюю пышность компенсировали приталенными брюками и аккуратными прическами.

Так стиль можно использовать и в повседневной жизни. Образы подойдут даже для офиса Источник: carolinaherrera / Instagram.com*











Лен

Когда как не летом надевать легкие и дышащие материалы? Особенно на этот факт обратили внимание российские бренды Lime и Zarina. Посмотрим поближе на коллекцию первого из них.

Как и весной, дизайнеры сделали акцент на пастельные тона. Это темно-коричневый, телесный, бежевый, голубой, белый и графитовый. В таких цветах выполнили рубашки с узлом, юбки-макси, пиджаки, свободные брюки и платья-комбинации. В составе вещей — лен и вискоза.

В таких вещах точно не должно быть жарко Источник: lime-shop.com











А вот бренд Zarina представил вещи, в составе которых есть лен, хлопок, модал и тенсель. В отличие от Lime, в летней коллекции этого бренда можно увидеть вещи с принтом. Например, кимоно и свободные штаны, высветленные книзу.

В составе вещей мужского образа только лен Источник: zarina.ru











Азиатские мотивы

Но не всем же ходить в пастельных тонах всё лето! Бренды покреативили и добавили в коллекции азиатские мотивы. Посмотрим на Lime и Zarina, чтобы не уходить от них далеко.

Lime, например, сделал ставку на свободных силуэтах и здесь. В коллекции есть кимоно, рубашки и штаны. К ним можно подобрать коралловые бусы под цвет, а также серьги в форме цветов. Самое то, чтобы отправиться покорять Таиланд.

Такие вещи представил бренд Lime Источник: lime-shop.com











Похожий тренд можно увидеть в коллекции Dior. Это, например, платья-рубашки и свободные рубашки с коротким рукавом, на них принт — с животными и растениями.

А вот Zarina сделали небольшую коллекцию под названием «Мулан», в которой обратились к японской культуре икигаи. Другими словами, к философии, которая продвигает идею красоты в простом. Здесь нет ярких принтов, зато висячие длинные украшения делают образы более экзотичными.

Первое фото — Dior, второе фото — Zarina Источник: dior.com, zarina.ru











Оттенки голубого

Разные оттенки голубого и лавандового можно увидеть в коллекциях большинства брендов, но особенно отличились Carolina Herrera. В летнюю коллекцию под названием Cabana добавили плотные хлопковые ткани, а также белый и глубокий синий цвета.

Ощущение, будто принт — под гжель Источник: carolinaherrera / Instagram.com*











Так выглядят платья: и элегантные, с завязками на шее, и праздничные, с длинными и пышными юбками. Если в первом случае используют глубокий синий, то во втором — голубой и фиолетовый. Очень напоминает гжель, и неспроста.

— Мы вдохновлялись безмятежной элегантностью делфтского фарфора (родом из голландского города Делфт. — Прим. ред.). В коллекции — беззаботное лето, а вещи будто грунтованные сине-белым цветом, — написали в официальном аккаунте Instagram* Carolina Herrera.