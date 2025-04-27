Руководит Аленой Водонаевой и не забывает травлю в школе? Как изменилась «Маленькая мисс мира — 2008»

Саше было 11 лет, когда ее официально признали самой красивой девочкой мира Источник: Littlemissmisterworld











Самая красивая девочка в мире — именно такой титул 17 лет назад получила Александра Тарабыкина из Тюмени. Повзрослев, она некоторое время работала на радио и осуществила давнюю мечту — сняться в кино. Сегодня у королевы красоты есть собственный театр «Пара» в Петербурге. 72.RU рассказывает историю Александры — о том, что осталось за кулисами успеха.

Случайности не случайны: первый титул школьницы

В Москве 12 июня 2008 года прошел IX ежегодный конкурс «Маленькая красавица России», где девочки из Тюмени участвовали впервые. Незадолго до этого по итогам регионального отбора из 30 претенденток выбрали первую красавицу и трех вице-мисс.

Но случилось так, что победительница Дарина Мухамедбакова не смогла полететь на финал. Вместо нее отправили Аню Аникину и Сашу Тарабыкину, подготовку которых взяло на себя модельное агентство.

Обаятельную школьницу ждала череда головокружительных побед Источник: Top100vk.com











У многих участниц был солидный опыт в таких состязаниях. Саша же стала дебютанткой. На подготовку было всего две недели. Неожиданно для себя и остальных она победила (в своей возрастной категории).

— Мы ни на что не рассчитывали, но ощущения наилучшие. После небольшого отдыха готовы двигаться дальше к новым победам! — рассказывала тогда мама Саши журналистам.

На конкурсе было несколько испытаний. Среди них — дефиле в национальном костюме Источник: Tumen.kp.ru Еще участницам нужно было представить танцевальный номер и пройтись в вечернем платье Источник: Tumen.kp.ru

Маленькая мисс из Тюмени получила ленту победительницы, диплом, серебряную корону и возможность представлять Россию на конкурсе Little Мiss World — 2008 («Маленькая мисс мира») в Турции. Началась подготовка, ведь до смотра красавиц оставалось всего несколько месяцев.

Артистичная девочка держалась на сцене уверенно, старательно скрывая сильное волнение. Возможно, именно этим она покорила строгое, но справедливое жюри Источник: Amic.ru











Триумф под «Калинку-малинку» и жгучая зависть ровесников

В сентябре того же 2008 года Саша Тарабыкина прилетела в Турцию. Конкурентками стали 30 девочек из 13 стран. Конкурс, точнее, международный фестиваль детской красоты и таланта Little Мiss World («Маленькая мисс мира»), проходил в несколько этапов: собеседование, визитка, презентация национального костюма, творческий конкурс и дефиле. Особенно оценило жюри танцевальный номер Саши под песню «Калинка-малинка».

Каждой юной участнице конкурса нужно было кратко рассказать о себе. Вот визитка Саши Источник: Little Miss and Little Mister United World / YouTube.com

— За кулисами была добрая атмосфера, с девчонками я не конкурировала, а дружила. За время путешествия успела посмотреть Анталью и искупаться в море, — рассказывала на пресс-конференции самая красивая девочка в мире.

Да, этот титул достался именно Саше Тарабыкиной. А еще — золотая корона с драгоценными камнями и множество разных подарков. По правилам конкурса, на протяжении года маленькая королева красоты обязана была заниматься благотворительностью и посещать детские дома.

А это зажигательный танец под «Калинку-малинку» в исполнении артистичной девочки Источник: Little Miss and Little Mister United World / YouTube.com

Но было то, что омрачало радость победы.

— Сначала за тебя все радуются, про тебя знает весь город и даже вся Россия. Но в какой-то момент в школе со мной перестали общаться все мои одноклассники. Возможно, это была детская зависть. Тогда родителям пришлось перевести меня в другой класс. Я, конечно, со смехом вспоминаю эту ситуацию, но понимаю, что это оставило определенный отпечаток на моей психике, — рассказала спустя годы уже повзрослевшая Саша онлайн-журналу PEOPLETALK.

Необходимость на конкурсах постоянно держать лицо и бесконечно улыбаться, потому что судьи концентрируются на внешности, привело к тому, что со временем у Саши появился страх выражать настоящие эмоции.

Саша стала первой россиянкой в истории конкурса Little Мiss World, сумевшей одержать победу Источник: Timeout.ru











— Когда ты становишься узнаваемым, все видят в тебе только красивую витрину. И ты начинаешь в это верить. Только когда я стала старше, мой мозг понял, что во мне есть нечто большее, чем красота. Тогда я начала поправляться, и за несколько лет мой вес увеличился на 20 килограммов. Когда я разбирала с психологом психосоматику, мне сказали, что нужно проявлять свои эмоции. Откровенно говоря, я терпила, я очень добрая, всем помогаю, если мне что-то не нравится, я терплю, молчу и не показываю эмоции, — подытожила королева красоты.

Мечты, которые сбылись

В 2009 году Саша Тарабыкина ездила в Болгарию, где в конце мая проходил конкурс «Лучшая детская модель мира». В финал попали 56 мальчиков и девочек. Победу забрала Саша.

Становясь старше, Саша всё больше грезила о кино. И ее мечта сбылась: в 2014 году она получила главную роль в любительском фильме «Очень страшная сказка» (12+).

Юная актриса с поставленными задачами справилась хорошо. Это нарезки из того самого фильма Источник: ИнтерТВ-проект «Народный кумир» / Vk.com

Фотогеничная девушка стала любимицей фотографов. Ее часто приглашали на творческие и рекламные фотосъемки.

В 18 лет Саша работала ведущей прогноза погоды в одной из местных телекомпаний, параллельно пробовалась на радио. В итоге шесть лет назад красавица стала ведущей утреннего шоу, яркой частью местной радиостанции.

В 2017 году Саша Тарабыкина побывала на съемочной площадке фильма «Тобол» (18+) Источник: Александра Тарабыкина / Vk.com Особенно рада она была познакомиться с актером Павлом Табаковым Источник: Александра Тарабыкина / Vk.com

Работе на радио Александра отдавалась полностью, обожая то, что делает. И планировала связать будущее с театром. И в хмуром ноябре 2023 года талантливая девушка переехала в Санкт-Петербург, который считает лучшим городом вселенной.

Именно там в прошлом феврале осуществилась давняя мечта королевы красоты — открыть свой театр. Он получил простое короткое имя — «Пара», а премьерой стал моноспектакль «Паралимпиец» (6+). Зрителям подарили возможность заглянуть в параллельную реальность пловца-чемпиона и погрузиться дальше, под воду, в скрытый мир его подсознания.

Мини-фильм о создании постановки «Паралимпиец». Посмотрите Источник: Para_teatr / Vk.com

Кстати, Александра — не только основательница театра, но еще и создательница актерского агентства Para. И Алена Водонаева в списке актеров неспроста: они обе — из Тюмени, дружат уже давно.

Так выглядит человек, который давно и безудержно мечтал о собственном театре. И эта мечта наконец-то сбылась! Источник: Para_teatr / Vk.com











Творческая красавица продолжает развивать любимое дело. И, да, она легко сможет дать фору титулованным фотомоделям, если захочет.

Красота у Александры естественная. Вот доказательство Источник: Александра Тарабыкина / Vk.com