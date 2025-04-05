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Стиль и красота эксперт Эти «колхозные» вещи лучше выбросить: стилист рассказала о главных антитрендах весны

Эти «колхозные» вещи лучше выбросить: стилист рассказала о главных антитрендах весны

Рассказываем, как подобрать гардероб на этот сезон

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Стилист рассказала, какие вещи вышли из моды | Источник: Виктория КуприяноваСтилист рассказала, какие вещи вышли из моды | Источник: Виктория Куприянова

Стилист рассказала, какие вещи вышли из моды

Источник:

Виктория Куприянова

Весна все активнее вступает в права. С приходом тепла на улицах появляется все больше модниц. Мы уже спрашивали у стилиста о трендах этого сезона. А этот материал решлили посвятить антитрендам.

«Даже самые модные детали не спасут образ, если в нем есть болевые точки прошлых сезонов», — предупреждает стилист Виктория Куприянова.

Вот, от чего стоит избавиться, по мнению стилиста:

  • драные джинсовые шорты;

  • сумки-кроссбоди с длинным ремешком до бедер;

  • велосипедки в сочетании с объемным пиджаком или рубашкой.

«Тренды 2024 не исчезли, но некоторые детали, вроде брошей-цветов, стали менее актуальными из-за массовости. Главное правило: если элемент вызывает у вас сомнения, скорее всего, он уже выходит из моды», — отмечает стилист.

Идеальный гардероб — это не количество вещей, а их универсальность. Весенняя капсула 2025 должна строиться на сочетании базовых элементов, которые легко комбинируются между собой.

«Достаточно собрать „скелет“ из пяти ключевых позиций: обувь, брюки/юбка, рубашка, верхний слой (куртка/плащ), сумка + аксессуары (ремень, украшения)», — объяснила стилист.

Правила, чтобы всегда оставаться в тренде

  • Найдите стильных блогеров в соцсетях. Выбирайте тех, чьи образы созвучны вашему вкусу — не для копирования, а для вдохновения;

  • Периодически листайте подборки трендов сезона. Визуальный анализ помогает быстрее прочувствовать моду;

  • Просматривайте показы модных домов раз в сезон. Даже минимальное время просмотра коллекций дадут понимание главных тенденций года.

Чтобы повторить стильные образы, вам понадобятся конкретные вещи. Вот, что стоит добавить в свой гардероб в первую очередь:

  • амшевые коричневые казаки;

  • платье в стиле бохо;

  • кружевную или полупрозрачную рубашку/блузку;

  • вещь на одно плечо: лонгслив, топ, платье;

  • одежду со сборками или драпировкой.

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Мода Стиль Весна
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