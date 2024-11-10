Куртки — от двух тысяч, шубы — до семи: где в Ярославле купить недорогой пуховик — обзор цен

Мода и тренды меняются каждый сезон. К примеру, если еще несколько лет назад экошубы считались признаком плохого вкуса, то в этом году, согласно рекомендациям стилистов, они только приветствуются.
Если отдавать десятки тысяч рублей за модель, которая будет актуальна один сезон, не хочется, есть варианты бюджетных магазинов с доступными ценами. В этом материале публикуем обзор на недорогую верхнюю одежду в Ярославле.
Шубы от трех тысяч рублей
Чтобы проведать ситуацию с ценами на верхнюю одежду, мы отправились в магазин «Галактика» в ТЦ «Ярославль» на Свободы, 63. Зимние модели уже вывешены.
В магазине изобилуют разнообразные модели шуб из искусственного меха. Длинные стоят в пределах пяти-семи тысяч рублей. Короткие — бюджетнее, в районе от трех до четырех тысяч рублей
Уже несколько лет в тренде дубленки. В магазине они представлены в разных цветах — от классических черных и коричневых вариантов, до бежевых и зеленых моделей.
Ну и куда без классических пуховиков? Цены на куртки бюджетные: длинные модели стоят в пределах 5 тысяч рублей, короткие еще дешевле — в районе 3–4 тысяч рублей.
Красные пуховики и шубы
Econom Class позиционирует себя как магазин с низкими ценами. Вещи там и вправду стоят дешевле, чем, например, в массмаркете. Ранее мы делали обзор курток в популярных магазинах в ТЦ «Аура». Цены на некоторые модели начинались от 15 тысяч рублей.
В магазине большинство моделей курток нейтральных тонов. Но есть варианты для любительниц выделиться.
Ранее у нас выходил материал со стилистом с рекомендациями в выборе одежды на осень 2024 года. Подробнее — читайте в этом материале.
А какая для вас приемлемая цена за верхнюю одежду?