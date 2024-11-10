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Стиль и красота обзор Куртки — от двух тысяч, шубы — до семи: где в Ярославле купить недорогой пуховик — обзор цен

Куртки — от двух тысяч, шубы — до семи: где в Ярославле купить недорогой пуховик — обзор цен

Ищем бюджетные варианты верхней одежды на зиму

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2 комментария

Смотрим, какие куртки представлены в магазинах бюджетного сегмента

Мода и тренды меняются каждый сезон. К примеру, если еще несколько лет назад экошубы считались признаком плохого вкуса, то в этом году, согласно рекомендациям стилистов, они только приветствуются.

Если отдавать десятки тысяч рублей за модель, которая будет актуальна один сезон, не хочется, есть варианты бюджетных магазинов с доступными ценами. В этом материале публикуем обзор на недорогую верхнюю одежду в Ярославле.

Шубы от трех тысяч рублей

Смотрим, сколько в этом магазине стоит верхняя одежда

Чтобы проведать ситуацию с ценами на верхнюю одежду, мы отправились в магазин «Галактика» в ТЦ «Ярославль» на Свободы, 63. Зимние модели уже вывешены.

В магазине изобилуют разнообразные модели шуб из искусственного меха. Длинные стоят в пределах пяти-семи тысяч рублей. Короткие — бюджетнее, в районе от трех до четырех тысяч рублей

А эта шуба стоит 3899 рублей

Уже несколько лет в тренде дубленки. В магазине они представлены в разных цветах — от классических черных и коричневых вариантов, до бежевых и зеленых моделей.

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Ну и куда без классических пуховиков? Цены на куртки бюджетные: длинные модели стоят в пределах 5 тысяч рублей, короткие еще дешевле — в районе 3–4 тысяч рублей.

Пуховик стоит 4499 рублей

Эта куртка стоит 4349 рублей

Красные пуховики и шубы

Econom Class находится в ТРЦ «Флагман» на Республиканской, 7

Econom Class позиционирует себя как магазин с низкими ценами. Вещи там и вправду стоят дешевле, чем, например, в массмаркете. Ранее мы делали обзор курток в популярных магазинах в ТЦ «Аура». Цены на некоторые модели начинались от 15 тысяч рублей.

Такая шуба стоит 3500 рублей

В магазине представлено множество моделей курток

+2

В магазине большинство моделей курток нейтральных тонов. Но есть варианты для любительниц выделиться.

Красная куртка стоит 2000 рублей

Бордовый пуховик представлен только в больших размерах. Стоит куртка 3800 рублей

Классический вариант с меховым капюшоном стоит 3000 рублей

Эта модель стоит чуть дороже — 3950 рублей

Ранее у нас выходил материал со стилистом с рекомендациями в выборе одежды на осень 2024 года. Подробнее — читайте в этом материале.

А какая для вас приемлемая цена за верхнюю одежду?

До 5 тысяч рублей — нормально
От 5 до 10 тысяч рублей
От 10 до 15 тысяч рублей
От 15 до 30 тысяч рублей
Свой вариант напишу в комментариях
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Комментарии
2
Гость
19 минут
А почему недорогой и бюджетные? У русских нет денег на нормальную одежду?
Гость
20 минут
Робы и камуфляжные костюмы , больше нам ничего не нужно
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