Эти советы помогут продлить молодость: ярославский косметолог рассказала, как разгладить морщины

Возрастные изменения — неизбежный процесс, однако благодаря медицинским специалистам мы можем узнать, как правильно ухаживать за кожей, чтобы она оставалась здоровой и гладкой. Ярославский дерматокосметолог медицинского центра «HT- медицина» Елена Широких в беседе с 76.RU рассказала, как бороться со старением.
— С возрастом наша кожа по естественным причинам становится всё более восприимчивой к внешним и внутренним факторам, — обратила внимание Елена Широких. — Если говорить простым языком, кожа наследуется от родителей, можно даже посмотреть на своих бабушек и дедушек, чтобы узнать, как вы будете выглядеть в старости.
Какие факторы влияют на качество кожи:
генетика;
гормональные сбои;
угасание функции репродуктивной системы;
избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей;
чрезмерная работа с гаджетами;
отсутствие правильного регулярного ухода;
неполноценное питание;
плохой сон;
малоподвижный образ жизни.
Как объясняет эксперт, старение кожи происходит в процессе накопления метаболитов и вредных веществ в организме, которых с возрастом становится всё больше и больше. Как утверждает косметолог, на генетическом уровне многое зависит от подкожно-жировой ткани, связочного аппарата, мышц лиц и костей черепа.
Интересно, что сильного различия между кожей мужчин и женщин нет, только на уровне гормонов. Если у женщин эстроген помогает удерживать влагу, цвет, тонус, мягкость подкожно-жировой клетчатки, то тестостерон дает мужчинам более плотную прослойку подкожного жира и скорость обновления клеток.
Как замедлить старение
Дерматокосметолог Елена Широких дала универсальные советы о том, как замедлить увядание кожи.
— Самый важный и простой способ замедлить старение — это своевременный отдых. Сон всегда должен быть полноценным, в комфортных условиях. Желательно перестать взаимодействовать с электронными устройствами приблизительно за час до укладывания в постель, это поможет расслабиться и предотвратить лишнюю нагрузку на глаза и мозг, — рекомендует специалист.
Стоит помнить о необходимости постоянного использования солнцезащитных средств, которые защищают кожу от UVA и UVB лучей. Елена Широких объясняет, что первые разрушают всеми любимый источник молодости — коллаген, он буквально спекается на солнце, а вторые оказывают воздействие на поверхностные слои кожи, именно они провоцируют появление ожогов и пигментации.
Еще одним из главных критериев сохранения молодости является правильно подобранный уход. Косметику, по словам врача, нужно использовать в соответствии с типом вашей кожи, его можно определить самостоятельно либо же с помощью медицинского специалиста.
Кожа лица делится на четыре вида:
Сухая. Она более чувствительна и склонна к шелушению. Кожа такого типа больше, чем остальные склонна к преждевременному старению, так как с годами теряет влагу.
Нормальная. Такая кожа обладает эластичностью, гладкостью и достаточным увлажнением.
Жирная. Плотная кожа с маслянистым блеском и расширенными порами. Этот тип склонен к акне, зато дольше остается без морщин из-за своей толщины.
Комбинированная. Смешанный тип является самым распространенным. Кожа жирная в Т-зоне и сухая в области щек, висков и вокруг глаз.
Косметику для борьбы с морщинами необходимо выбирать с учетом типа кожи, внимательно изучая состав. Признак высокого качества продукции можно заметить по небольшому сроку хранения и герметичной упаковке.
— Выбирайте косметику, которая обладает увлажняющими и защищающими свойствами. В составе должны находится питательные вещества и активные компоненты, которые восстанавливают и активизируют клеточные процессы, — рекомендует врач.
Как отмечает Елена Широких, для профилактики старения можно проделать курс инъекций или аппаратных услуг. Необходимость определяется потребностью человека на предварительной консультации с косметологом.
— Замедлить старение кожи возможно! Нужно лишь вести здоровый образ жизни, помнить о правильном и сбалансированном питании, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и избегать вредных привычек. Забота о себе и своем организме обязательно поможет продлить молодость, — объяснил косметолог.
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