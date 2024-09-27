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Стиль и красота Эти советы помогут продлить молодость: ярославский косметолог рассказала, как разгладить морщины

Эти советы помогут продлить молодость: ярославский косметолог рассказала, как разгладить морщины

На качество кожи влияет даже сон

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1 комментарий

Дерматокосметолог рассказала, как сохранить молодость

Возрастные изменения — неизбежный процесс, однако благодаря медицинским специалистам мы можем узнать, как правильно ухаживать за кожей, чтобы она оставалась здоровой и гладкой. Ярославский дерматокосметолог медицинского центра «HT- медицина» Елена Широких в беседе с 76.RU рассказала, как бороться со старением.

— С возрастом наша кожа по естественным причинам становится всё более восприимчивой к внешним и внутренним факторам, — обратила внимание Елена Широких. — Если говорить простым языком, кожа наследуется от родителей, можно даже посмотреть на своих бабушек и дедушек, чтобы узнать, как вы будете выглядеть в старости.

Какие факторы влияют на качество кожи:

  • генетика;

  • гормональные сбои;

  • угасание функции репродуктивной системы;

  • избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей;

  • чрезмерная работа с гаджетами;

  • отсутствие правильного регулярного ухода;

  • неполноценное питание;

  • плохой сон;

  • малоподвижный образ жизни.

Как объясняет эксперт, старение кожи происходит в процессе накопления метаболитов и вредных веществ в организме, которых с возрастом становится всё больше и больше. Как утверждает косметолог, на генетическом уровне многое зависит от подкожно-жировой ткани, связочного аппарата, мышц лиц и костей черепа.

Интересно, что сильного различия между кожей мужчин и женщин нет, только на уровне гормонов. Если у женщин эстроген помогает удерживать влагу, цвет, тонус, мягкость подкожно-жировой клетчатки, то тестостерон дает мужчинам более плотную прослойку подкожного жира и скорость обновления клеток.

Как замедлить старение

Дерматокосметолог Елена Широких дала универсальные советы о том, как замедлить увядание кожи.

— Самый важный и простой способ замедлить старение — это своевременный отдых. Сон всегда должен быть полноценным, в комфортных условиях. Желательно перестать взаимодействовать с электронными устройствами приблизительно за час до укладывания в постель, это поможет расслабиться и предотвратить лишнюю нагрузку на глаза и мозг, — рекомендует специалист.

Стоит помнить о необходимости постоянного использования солнцезащитных средств, которые защищают кожу от UVA и UVB лучей. Елена Широких объясняет, что первые разрушают всеми любимый источник молодости — коллаген, он буквально спекается на солнце, а вторые оказывают воздействие на поверхностные слои кожи, именно они провоцируют появление ожогов и пигментации.

Еще одним из главных критериев сохранения молодости является правильно подобранный уход. Косметику, по словам врача, нужно использовать в соответствии с типом вашей кожи, его можно определить самостоятельно либо же с помощью медицинского специалиста.

Кожа лица делится на четыре вида:

  • Сухая. Она более чувствительна и склонна к шелушению. Кожа такого типа больше, чем остальные склонна к преждевременному старению, так как с годами теряет влагу.

  • Нормальная. Такая кожа обладает эластичностью, гладкостью и достаточным увлажнением.

  • Жирная. Плотная кожа с маслянистым блеском и расширенными порами. Этот тип склонен к акне, зато дольше остается без морщин из-за своей толщины.

  • Комбинированная. Смешанный тип является самым распространенным. Кожа жирная в Т-зоне и сухая в области щек, висков и вокруг глаз.

Косметику для борьбы с морщинами необходимо выбирать с учетом типа кожи, внимательно изучая состав. Признак высокого качества продукции можно заметить по небольшому сроку хранения и герметичной упаковке.

— Выбирайте косметику, которая обладает увлажняющими и защищающими свойствами. В составе должны находится питательные вещества и активные компоненты, которые восстанавливают и активизируют клеточные процессы, — рекомендует врач.

Как отмечает Елена Широких, для профилактики старения можно проделать курс инъекций или аппаратных услуг. Необходимость определяется потребностью человека на предварительной консультации с косметологом.

— Замедлить старение кожи возможно! Нужно лишь вести здоровый образ жизни, помнить о правильном и сбалансированном питании, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и избегать вредных привычек. Забота о себе и своем организме обязательно поможет продлить молодость, — объяснил косметолог.

Ранее мы также показывали четыре простых упражнения, которые помогут сохранить молодость.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Все морщины разгладяться после получения счёта за наши квартирки зимой
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