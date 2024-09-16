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Стиль и красота «Обзывали шпалой и анорексичкой»: красотка с ростом 190 — о травле и контракте с Dior

«Обзывали шпалой и анорексичкой»: красотка с ростом 190 — о травле и контракте с Dior

Елизавета Матвеева с эльфийской внешностью открыла свое агентство

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В голове сразу проскочила мысль: «Наверное, модель»

24-летняя Елизавета Матвеева невольно притягивает взгляды. Ее отличает очень высокий рост — 190 сантиметров. В юности она пережила буллинг от одноклассников, но справилась и нашла себя в моделинге. Поначалу вместо контрактов с люксовыми брендами ждали отказы и трудности, но девушка не сдалась и открыла свое агентство. NGS24.RU рассказывает, как Елизавета приняла необычную внешность, о ее контракте с Dior и заработке.

Мы познакомились с Лизой на улице. Красавица выделялась среди неторопливо прогуливающихся горожан. В первую очередь привлекали внимание ее высокий рост и худое телосложение, следом взгляд цеплялся за длинные светлые волосы. В голове сразу проскочила мысль: «Наверное, модель».

Вероятно, корреспонденты выглядели пугающе, когда пытались догнать ее. Но Лиза со смехом рассказывает, что к ней подходят часто. Пытаются и познакомиться, и сделать комплименты. И это неудивительно: Елизавета, ко всему прочему, еще и обладает необычной, можно сказать, эльфийской внешностью.

Елизавета много путешествует

Выяснилось, что незнакомка — действительно модель, да еще и со стажем, а также основательница собственного агентства. Забудьте все мифы о злобных и надменных манекенщицах. Лиза — пример, насколько красивые девушки — приятные в общении. Она с удовольствием рассказала о своем непростом пути, насмешках в школе и отношении с противоположным полом.

«Обзывали и шпалой, и анорексичкой, и слендерменом»

Лиза родилась и живет в Красноярске. Она воспитывалась в дружной семье, в которой почти каждый посвятил жизнь спорту. Например, старшая сестра играла за сборную России по волейболу и добилась успехов. Однако Лиза с детства выбрала другую дорогу. Лишь однажды, в студенческие годы, вслед за сестрой пробовала себя в волейболе, но поняла, что этот вид спорта точно не для нее.

Лизу всегда тянуло к искусству. В школе она серьезно занималась академическими танцами, но после выпуска бросила это занятие.

— Вообще не мое, потому что высокий рост, была 188 сантиметров. Постоянно ставили на задний план. Мне было в принципе сложно танцевать, потому что в то время, когда девочки уже ножку подняли, у меня она только-только поднимается. В силу роста были определенные моменты, которые влияли на мои танцы, делали их сложнее, — вспоминает Лиза.

В модельный бизнес Лиза пришла в 17 лет

Высокий рост — визитная карточка красотки, однако так было не всегда. В школьные годы, признается Лиза, она прошла несколько кругов ада, когда сверстники насмехались над ней. Для детей было нормой придумать однокласснице обидную кличку, причем особенно любили этим заниматься мальчики.

— Любая внешность, которая в школьные времена отличается от нормы, принятой в обществе, всегда будет [порождать] буллинг. Любые отличия от стандартности всегда привлекают внимание. А мальчики не могут выразить его иначе, кроме как какими-то подколками, шутками, стебом. Было много мальчиков в школе, ниже меня, и они мне сильно завидовали, потому что я была выше. Обзывали и шпалой, и динозавром, и анорексичкой, и слендерменом («Тонкий человек» — персонаж интернет-фольклора и мем. — Прим. ред.). Причем независимо от возраста: это были и одноклассники, и те, кто младше, и старше, — рассказывает Лиза.

Неприятные комментарии она слышала даже на улице от совершенно незнакомых людей. Почему-то даже взрослые люди считали абсолютно нормальным высказать мнение о внешности совершенно незнакомого им человека. Часто наша героиня слышала восклицания: «О, какая дылда, ни фига, она худая, вот это шпала».

В тяжелые времена Лизу поддерживала семья.

— Конечно, вспоминаю, и смешно становится, но в детстве, в подростковые годы, когда происходит формирование личности, было тяжело. Я прямо на каждый такой комментарий остро реагировала. Приходила домой и не понимала, почему люди такие злые, почему они такие комментарии позволяют в адрес другого человека. Плакала, жаловалась маме. Но, к счастью, есть старший брат, замечательные родители, которые всегда мне голову вставляли на место и говорили: «Это классно отличаться от всех, Лиза, ты посмотри, кому-то нужно волосы красить, чтобы его заметили, а тебе вообще ничего не надо делать», — рассказывает Матвеева.

Моделинг помог победить комплексы

Победить комплексы помог моделинг. В старшей школе, когда с танцами было покончено, мама Лизы предложила пройти кастинг в агентстве. Там старшеклассницу с удовольствием приняли. Она училась позировать и дефилировать, а вместе с навыками приходило осознание своих сильных сторон.

— Я начала больше смотреть на себя в зеркало, понимать, где я пользуюсь популярностью, где всё-таки не подхожу по каким-то параметрам. Плюс поняла, что самооценка влияет и на жизнь, и на личные отношения, и в принципе любить себя — это потрясающе и прекрасно. И я активно работала над собой, лет с 17 и до 22. С психологами разными, и сама какие-то темы изучала, — объясняет модель.

Модель снималась для журналов

Лизе удалось полностью принять и полюбить необычную внешность. Ничего менять в себе она уже точно не хочет, а благодаря внутренней уверенности получает только комплименты.

— Я люблю свой рост, обожаю отражение в зеркале. Я узнала себя благодаря моделингу изнутри, со всех сторон, какой могу быть. И какие-то комментарии, комплименты я с открытым сердцем принимаю.

Если в детстве мальчики «дергали за косички», то сегодня взрослые, уверенные в себе парни не могут отвести взгляд. Лиза рассказывает, что обычно жизнь сводила с высокими ухажерами, на фоне которых даже она казалась малышкой. Но однажды всё-таки вступила в отношения с парнем, который был ниже на полголовы.

— Я чувствовала себя порой неуютно, а порой очень даже уютно. Не знаю, от настроения, наверное, зависело. Он вообще не комплексовал, — рассказывает Лиза.

Одежду на такой рост подбирать тяжело

Еще одна проблема, с которой сталкивается Лиза, — подбор одежды. Найти приемлемые джинсы и на ту, что среднего роста, задача не из легких, а для нестандартной фигуры — что-то из области фантастики. Но модель относится ко всему с юмором.

— Размер ноги 41, и в принципе он считается нормальным, обувь найти можно. А вот джинсы — моя боль. Но сейчас такая мода, когда брюки по полу возятся, длинный крой. И те, которые у девочек волочатся, для меня идеальны. Еще были когда-то джинсы три четверти, вот тогда я тоже в моде была. Не скажу, что прям легко найти одежду, но я научилась с этим жить, — смеется девушка.

«Лиза, я сделаю из тебя звезду»

С 17 лет Лиза строила модельную карьеру. Однако путь оказался тернист. Во многом мешал именно рост. Модельный бизнес отходит от концепции «90-60-90», и самые разные фигуры можно увидеть на глянцевых обложках, однако требования всё еще есть. Максимальный рост, с которым можно легко работать, — 184 сантиметра. Поэтому Лизе с ее ростом 190 сантиметров часто приходилось слышать отказы.

Первый опыт работы в другой стране случился в 18 лет

Первый опыт работы с иностранными заказчиками случился в 18 лет. Агентство отправило ее в Пекин, но без контракта, который гарантирует работу, предложило искать возможности на месте.

— К сожалению, мое агентство просто перестало выходить со мной на связь, и я осталась одна в чужой стране. И я поняла, что собеседований, которые мне должны были устроить, не будет — меня просто отправили в никуда. И есть еще целых два месяца на то, чтобы что-то сделать для себя, как-то начать себя развивать, — вспоминает Лиза.

Наша героиня не сломалась и начала работать фриланс-моделью. Она самостоятельно снимала видео для косметических брендов, участвовала в съемках фильмов и сериалов. Небольшую копеечку, но заработала. Параллельно нашла новое агентство, которое подобрало полноценную работу в Бангкоке.

Перед поездкой в Таиланд необходимо было вернуться в Красноярск и получить визу. Всё происходило в декабре 2019 года, а, если помните, тогда весь мир узнал про коронавирус.

До Милана Лиза добиралась три дня

Пандемия, однако, модель не остановила. Лиза признаётся: она чувствовала, что успех ждет. И не прогадала. Ей предложили двухгодичный контракт в Милане. Не раздумывая, согласилась, но напоминаем, по всему миру бушует ковид, границы закрыты.

— Я нашла маршрут и летела до Милана три дня. Из Красноярска в Москву, к своему агентству. Они выделили средства на часть билетов. Из Москвы — в Стамбул, сменила аэропорт, оттуда — в Загреб, там провела ночь, потому что нужно было восстановить силы. Потом — в Амстердам, и только после этого — в Милан. Я была одной из российских моделей, которая реально долетела до Италии, и каждый раз, когда проходила на кастинги, на работы, все удивлялись, как я из России долетела до Милана. Это был мой золотой билет, — улыбается Елизавета.

Однако и тут большая часть брендов отказывала очень высокой модели. А работать дальше становилось просто опасно, был риск застрять в чужой стране на неопределенный срок, поэтому пришлось возвращаться.

Узнаете местность?

Если думаете, что Лиза сдалась, глубоко ошибаетесь. Через некоторое время модель снова отправили в Европу, на этот раз в Париж, чтобы ходила на живые собеседования.

— Моя целеустремленность, горящие глаза, желание реализовать себя — это было безумно важно. Какие бы ни были параметры, если модель жаждет успеха, она его добьется, — говорит Лиза.

Во Франции Лизе улыбнулась удача

Во Франции найти нужные контакты помогла знакомая. Она свела ее с агентом, который работает со многими известными брендами, например, Dior. Он поверил в девушку, сказал: «Лиза, я сделаю из тебя звезду, я в тебе вижу потенциал, ты будешь блистать».

Ее ждала работа с Dior

План был прост: Матвеевой нужно было вернуться в Россию, чтобы продлить шенген, а затем в Париже ее ждал агент, чтобы представить на Неделе моде дизайнерам. Казалось, что могло пойти не так? Осенью 2021 года девушка прилетела в Красноярск и занялась документами. Весной ее ждала работа с Dior и несколько съемок для журналов. Наконец, старания окупятся. Елизавета предвкушала поездку до февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.

— Я понимала, что пока небезопасно куда-либо лететь, особенно в европейские страны, потому что я уже была наслышана от российских моделей о том, что там происходил полный треш. И решила, что безопаснее остаться.

«Я сейчас ощущаю себя на своем месте»

Лиза повторяет: она чувствовала, что ее место в модельном бизнесе. Семья, агенты и коллеги поддерживали на каждом этапе. Никто из них не ошибся. Нашей героине действительно суждено было вертеться в модных кругах — но не как модели, а как агенту.

Международные контракты сорвались

Вернувшись из Милана, в перерыве между попытками найти контракт, Елизавета открыла школу позирования The Poses.

— Я наблюдала, как люди фотографируются около достопримечательностей. Мне постоянно хотелось подойти и поправить человеку руку, ногу, голову довернуть, чтобы фотографии были красивыми и люди нравились себе. Начала вести курсы по позированию. Всё разрослось до того, что открыла школу, — объясняет Лиза.

Удивительно, но стартап выстрелил. Множество девушек обращалось к Лизе, чтобы научиться хорошо получаться на фото, в том числе на свадебных, и прокачать уверенность в себе. Два месяца групповых занятий стоят 10 тысяч рублей, индивидуальные дороже — 19.

Как вы уже поняли, Лиза — боевая и целеустремленная. Летом 2023 года ее, как модель, пригласили в Маньчжурию на показ иркутского дизайнера. Там Лиза взяла на себя организацию всего процесса. В голове произошел «дзынь», и она поняла, где ее место.

— Я сейчас ощущаю себя ровно там, где и должна быть. Ставлю показы, подбираю моделей на съемки, взаимодействую с начинающими. Мы развиваем заграничный рынок, то есть ведем работу по контрактам, — рассказывает Лиза.

Лиза открыла агентство Me Agency

В июне она самостоятельно открыла агентство Me Agency. Сейчас в команде около 40 моделей, в том числе красавицы из Египта, Колумбии, Нигерии и одна уроженка Африки. Также любая девушка может прийти в школу и обучиться всем модельным навыкам.

— Бывает внешность отличительная, которая на 100% работает. Но у меня личный опыт, когда знаю, что сильно высокий рост может повлиять на карьеру. И тут уже говорю напрямую, что есть возможность работать моделью, но она очень ограничена. Для этого нужно и свои силы тоже вкладывать, чтобы всё сложилось наилучшим образом, — объясняет Лиза.

Сейчас модельная школа и студия позирования — единственный доход Лизы. В месяц бизнес приносит ей примерно 150 тысяч рублей чистой прибыли.

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Модель Высокий рост Буллинг Работа за рубежом Модельное агентство
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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 15:27
Баба как баба...
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