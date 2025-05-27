Вода нагрелась? Ученые рассказали, когда можно открывать купальный сезон в Ярославской области

Когда можно купаться в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области устоялась летняя погода. На регионы Центральной России обрушилась аномальная 30-градусная жара.

«Поля фронтальной облачности не пропустит очаг высокого давления, так что здесь преимущественно солнечно, и лишь в отдельные дни кое-где могут брызнуть короткие грозовые дожди», — ранее предупреждали в «Фобосе».

В такую знойную погоду многие мечтают окунуться в водоем. Мы узнали у гидрологов, прогрелась ли вода в Волге, Которосли и Рыбинском водохранилище.

По данным спасателей, взрослым окунаться в воду можно при температуре воды в 17–19 градусов.

По данным на 8:00 26 мая, Волга в Ярославле прогрелась до 13,2 градуса — такие данные озвучили 76.RU в ЦГМС. Еще в пятницу температура воды составляла 12,8 градуса.

Однако обнаружено одно место, где вода прогрелась до нужных показателей. Это участок Которосли в Гаврилов-Яме. Температура воды, по данным гидрологического поста в Гаврилов-Яме на 8 утра 26 мая, составляла 19 градусов, в пятницу были зафиксированы показатели — 15,2 градуса.

По данным Рыбинской гидрометеорологической обсерватории им. М. А. Рыкачева на 26 мая, температура воды в Рыбинском водохранилище составляет порядка 14 градусов. Еще на прошлой неделе показатели держались в районе 10 градусов.

«Тяжело спрогнозировать, когда прогреется водохранилище. Все зависит от погоды и осадков. Все индивидуально. Стандартно [вода прогревается] — к середине лета. В прошлом году самая пиковая температура воды в июле достигала 23 градусов», — рассказал 76.RU начальник отдела гидрометеорологических наблюдений Никита Виноградов.

Напоминаем правила купания Источник: Мария Романова / Городские медиа











По народным поверьям, купальный сезон открывают после трех прошедших гроз. В Ярославле первые грозы прошли еще в апреле. Кроме того, наши предки раньше считали, что купаться можно после Троицы, в этом году праздник выпадает на 8 июня.

В этом году для отдыхающих в Ярославле будут открыты три пляжа: