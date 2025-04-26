«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили об опасной погоде

На Ярославль обрушился сильный ветер и похолодание Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











МЧС и Министерство региональной безопасности предупредили жителей Ярославской области о неблагоприятной погоде в субботу, 26 апреля.

«Местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12 — 17 м/с с 06:00 до 18:00. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — сообщили в Министерство региональной безопасности.

В случае происшествий жителям порекомендовали звонить по телефону экстренных служб — 112.

По шкале Бофорта ветер со скоростью 13-17 метров в секунду называется «крепким». Он способен раскачивать стволы деревьев. Человеку идти против такого ветра трудно.

Ранее ярославцев предупредили еще об одном неблагоприятном явлении — заморозках. По данным властей региона и МЧС, понижение температуры до 0… -5 градусов ожидается в ночные и утренние часы в период с 26 по 28 апреля.