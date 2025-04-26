«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили об опасной погоде

МЧС и Министерство региональной безопасности предупредили жителей Ярославской области о неблагоприятной погоде в субботу, 26 апреля.
«Местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12 — 17 м/с с 06:00 до 18:00. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — сообщили в Министерство региональной безопасности.
В случае происшествий жителям порекомендовали звонить по телефону экстренных служб — 112.
По шкале Бофорта ветер со скоростью 13-17 метров в секунду называется «крепким». Он способен раскачивать стволы деревьев. Человеку идти против такого ветра трудно.
Ранее ярославцев предупредили еще об одном неблагоприятном явлении — заморозках. По данным властей региона и МЧС, понижение температуры до 0… -5 градусов ожидается в ночные и утренние часы в период с 26 по 28 апреля.
С понедельника, 28 апреля, снова начнет теплеть. По прогнозам Гидрометцентра, днем 1 мая ожидается +10 градусов, 2 мая — +14 градусов. Правда, по ночам по-прежнему будет прохладно — 0…+1 градус.