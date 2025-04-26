НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Весна «Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили об опасной погоде

«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили об опасной погоде

Когда ждать ненастья

3 023
6 комментариев
На Ярославль обрушился сильный ветер и похолодание | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUНа Ярославль обрушился сильный ветер и похолодание | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На Ярославль обрушился сильный ветер и похолодание

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

МЧС и Министерство региональной безопасности предупредили жителей Ярославской области о неблагоприятной погоде в субботу, 26 апреля.

«Местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12 — 17 м/с с 06:00 до 18:00. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — сообщили в Министерство региональной безопасности.

В случае происшествий жителям порекомендовали звонить по телефону экстренных служб — 112.

По шкале Бофорта ветер со скоростью 13-17 метров в секунду называется «крепким». Он способен раскачивать стволы деревьев. Человеку идти против такого ветра трудно.

Ранее ярославцев предупредили еще об одном неблагоприятном явлении — заморозках. По данным властей региона и МЧС, понижение температуры до 0… -5 градусов ожидается в ночные и утренние часы в период с 26 по 28 апреля.

С понедельника, 28 апреля, снова начнет теплеть. По прогнозам Гидрометцентра, днем 1 мая ожидается +10 градусов, 2 мая — +14 градусов. Правда, по ночам по-прежнему будет прохладно — 0…+1 градус.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение Ветер
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
26 апреля, 09:52
Как холодно и зябко Идти апрельским днем. Мы все давно устали От мрачности кругом.
Гость
26 апреля, 09:45
На улице - дубак.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление