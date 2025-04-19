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Весна В Ярославской области пожаловались на активность клещей: куда их сдать на исследование

В Ярославской области пожаловались на активность клещей: куда их сдать на исследование

В Роспотребнадзоре назвали адреса лабораторий

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5 комментариев
В Ярославской области продолжается активность клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области продолжается активность клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области продолжается активность клещей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области продолжаются жалобы на клещей. С 7 по 13 апреля около 100 человек обратились за медицинской помощью.

«Из числа пострадавших — 22% дети», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Несмотря на недавнее похолодание, клещи продолжают активность. Как оказалось, членистоногим это не помеха. Более подробно о влиянии минусовой температуры на клещей рассказал энтомолог Дмитрий Власов.

«Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе, проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — рассказали в в пресс-службе регионального ведомства.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу.

Адреса лабораторий:

  • в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8 (4852)73-36-42;

  • в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8 (4855)55-12-88;

  • в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон 8 (48536) 62-543.

Ранее мы сообщили о местах, где в Ярославской области было больше всего жалоб на клещей.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Клещи в этом году оборзели, как никогда раньше. Видать теплая зима повлияла. Надо Бастрыкину жаловаться на них.
Гость
31 минута
В "госдуру" сдайте, глядишь, движуха начнется!))
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