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Весна В Роспотребнадзоре назвали районы Ярославской области, где нашли больше всего клещей

В Роспотребнадзоре назвали районы Ярославской области, где нашли больше всего клещей

В ведомстве обнародовали данные за первую неделю апреля

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5 комментариев
В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей. Только за неделю с 31 марта по 6 апреля на исследование сдали 48 образцов. Такие данные привели в областном Роспотребнадзоре.

«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Где больше всего клещей:

  • Ярославль — 21 случай укуса;

  • Рыбинск — 12;

  • Мышкинский округ — 3;

  • Даниловский округ — 2;

  • Тутаев — 2.

Несмотря на похолодание членистоногие сохраняют активность. Как объяснял энтомолог Дмитрий Власов, понижение температуры не отразится на клещах — они способны переносить морозы.

Как защитить себя от клещей:

  1. при посещении леса или парка нужно носить закрытую, светлую одежду;

  2. проводите тщательный осмотр себя и домашних животных во время и после прогулок;

  3. обрабатывайте одежду акарицидными средствами;

  4. в эндемичных районах рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Ранее мы публиковали результаты исследования о том, какую группу крови больше всего любят клещи.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Клещи Роспотребнадзор Исследование
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Комментарии
5
Гость
1 час
в мое детство, а это 70е года ,каждое лето ездил в деревню на каникулы, кругом поля, леса , весь день на улице . Ни разу не видел ни одного клеща, даже не знали, что это такое.
Гость
2 часа
Нужно обрабатывать населенные пункты и близлежащие районы.
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