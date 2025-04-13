В Роспотребнадзоре назвали районы Ярославской области, где нашли больше всего клещей

В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей. Только за неделю с 31 марта по 6 апреля на исследование сдали 48 образцов. Такие данные привели в областном Роспотребнадзоре.
«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Где больше всего клещей:
Ярославль — 21 случай укуса;
Рыбинск — 12;
Мышкинский округ — 3;
Даниловский округ — 2;
Тутаев — 2.
Несмотря на похолодание членистоногие сохраняют активность. Как объяснял энтомолог Дмитрий Власов, понижение температуры не отразится на клещах — они способны переносить морозы.
Как защитить себя от клещей:
при посещении леса или парка нужно носить закрытую, светлую одежду;
проводите тщательный осмотр себя и домашних животных во время и после прогулок;
обрабатывайте одежду акарицидными средствами;
в эндемичных районах рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Ранее мы публиковали результаты исследования о том, какую группу крови больше всего любят клещи.