В Роспотребнадзоре назвали районы Ярославской области, где нашли больше всего клещей

В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области с начала сезона исследовали более 180 клещей. Только за неделю с 31 марта по 6 апреля на исследование сдали 48 образцов. Такие данные привели в областном Роспотребнадзоре.

«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Где больше всего клещей:

Ярославль — 21 случай укуса;

Рыбинск — 12;

Мышкинский округ — 3;

Даниловский округ — 2;

Тутаев — 2.

Несмотря на похолодание членистоногие сохраняют активность. Как объяснял энтомолог Дмитрий Власов, понижение температуры не отразится на клещах — они способны переносить морозы.

Как защитить себя от клещей:

при посещении леса или парка нужно носить закрытую, светлую одежду; проводите тщательный осмотр себя и домашних животных во время и после прогулок; обрабатывайте одежду акарицидными средствами; в эндемичных районах рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.