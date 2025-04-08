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Животные А может, и к лучшему? Энтомолог рассказал, убьет ли похолодание клещей и комаров в Ярославле

А может, и к лучшему? Энтомолог рассказал, убьет ли похолодание клещей и комаров в Ярославле

Как понижение температуры скажется на насекомых

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5 комментариев
Ярославцы надеются, что из-за морозов станет меньше клещей и комаров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯрославцы надеются, что из-за морозов станет меньше клещей и комаров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцы надеются, что из-за морозов станет меньше клещей и комаров

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле после довольно теплого марта, когда температура на улице доходила иногда и до 18 градусов, резко похолодало. В ближайшую неделю столбики термометров по ночам будут опускаться до -3… -7 градусов, а днем едва доходить до +1… +2 градусов. Как отреагирует на это природа?

У ярославцев зародилась надежда, что заморозки приведут к снижению численности клещей и комаров, которые успели проснуться и активизироваться с наступлением весеннего тепла.

Что будет с клещами

«Клещам это похолодание — не помеха. При похолодании они впадают в оцепенение. А поскольку появляются ранней весной, когда неустойчивая погода, то способны легко переносить небольшие морозы», — рассказал изданию 76.RU энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

При этом ученый отметил, что в этом году клещей в Ярославской области пока относительно немного.

«Возможно, они погибли зимой или еще не вышли из замерзшей почвы», — предположил Дмитрий Власов.

Ждать ли сокращения численности комаров

По словам энтомолога, на остальных насекомых похолодание также вряд ли окажет какое-то негативное влияние, так как большинство из них еще не активизировались. В том числе, и кровососущие комары.

Оказывается те комары, которых мы видели в марте и начале апреля, — зимние. Внешне представители этого семейства насекомых похожи на кровососущих комаров. Но на самом деле для людей они безопасны — не кусают, не пьют кровь, не переносят болезни. Питаются зимние комары разлагающейся органикой и грибками. Понижение температуры для них не страшно, так как они способны спокойно переносить холода.

«А вот что и могло повлиять на сокращение численности насекомых в Ярославской области в этом году, так это промерзание почвы из-за отсутствия снега и морозов в феврале», — отметил Дмитрий Власов.

Правда, по его словам, пока это только предположение. Проверить его мы сможем, когда похолодание закончится и наступит настоящая весна.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Клещи Комары Похолодание Погода Прогноз погоды
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Комментарии
5
Гость
8 апреля, 08:06
Прогнозёр - энтомолог! Может да, может, и нет? 😊😊😊
Гость
20 часов
Вопрос остался открытым,температура замерзания клеща науке неизвестна.
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