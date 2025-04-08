А может, и к лучшему? Энтомолог рассказал, убьет ли похолодание клещей и комаров в Ярославле

Ярославцы надеются, что из-за морозов станет меньше клещей и комаров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославле после довольно теплого марта, когда температура на улице доходила иногда и до 18 градусов, резко похолодало. В ближайшую неделю столбики термометров по ночам будут опускаться до -3… -7 градусов, а днем едва доходить до +1… +2 градусов. Как отреагирует на это природа?

У ярославцев зародилась надежда, что заморозки приведут к снижению численности клещей и комаров, которые успели проснуться и активизироваться с наступлением весеннего тепла.

Что будет с клещами

«Клещам это похолодание — не помеха. При похолодании они впадают в оцепенение. А поскольку появляются ранней весной, когда неустойчивая погода, то способны легко переносить небольшие морозы», — рассказал изданию 76.RU энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

При этом ученый отметил, что в этом году клещей в Ярославской области пока относительно немного.

«Возможно, они погибли зимой или еще не вышли из замерзшей почвы», — предположил Дмитрий Власов.

Ждать ли сокращения численности комаров

По словам энтомолога, на остальных насекомых похолодание также вряд ли окажет какое-то негативное влияние, так как большинство из них еще не активизировались. В том числе, и кровососущие комары.

Оказывается те комары, которых мы видели в марте и начале апреля, — зимние. Внешне представители этого семейства насекомых похожи на кровососущих комаров. Но на самом деле для людей они безопасны — не кусают, не пьют кровь, не переносят болезни. Питаются зимние комары разлагающейся органикой и грибками. Понижение температуры для них не страшно, так как они способны спокойно переносить холода.

«А вот что и могло повлиять на сокращение численности насекомых в Ярославской области в этом году, так это промерзание почвы из-за отсутствия снега и морозов в феврале», — отметил Дмитрий Власов.