Как добиться богатого урожая? Агроном из Ярославля раскрыла секрет плодородия

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Публикуем советы Светланы Ивановой

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1 комментарий
Как правильно выбрать грунт | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКак правильно выбрать грунт | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как правильно выбрать грунт

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Успешное выращивание рассады начинается с правильного выбора грунта. В этом уверена кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светлана Иванова. Грунт обеспечивает растениям необходимые питательные вещества, влагу и воздух для их здорового роста.

Какой грунт лучше всего подходит для рассады и какие его характеристики гарантируют крепкие и здоровые всходы, рассказала агроном. Подробности — в материале 76.RU.

Как выбрать грунт

По словам Светланы Ивановой, при выборе грунта для рассады важно учитывать несколько факторов:

  1. Состав и структура. Грунт должен быть легким и рыхлым, чтобы корни растений могли свободно развиваться. Хороший грунт для рассады обычно включает торф, песок, перлит или вермикулит. Эти компоненты обеспечивают оптимальный дренаж и аэрацию.

  2. Питательные вещества. Для успешного роста рассада нуждается в сбалансированном наборе питательных веществ. Грунт должен содержать основные макро- и микроэлементы, такие как азот, фосфор, калий, магний и железо. Часто готовые смеси для рассады уже обогащены необходимыми удобрениями.

  3. Кислотность. Оптимальный уровень pH для большинства растений составляет 6–6,5. Если уровень кислотности грунта слишком высокий или низкий, это может отрицательно сказаться на росте и развитии растений.

Стоит учитывать, что тип грунта нужно выбирать в зависимости от вида растений.

Виды грунта:

  • для овощных культур (томатов, перцев, огурцов и др.) подойдет легкий и питательный грунт. Он должен быть богат органическими веществами и обеспечивать хорошую аэрацию;

  • цветочные культуры (петунии, виолы и бегонии) требуют более легкого и рыхлого грунта, который хорошо удерживает влагу, но при этом обеспечивает дренаж. Здесь также важно наличие органических веществ и микроэлементов;

  • для зелени и пряных трав (базилика, укропа, петрушки и других) лучше использовать легкий и плодородный грунт с хорошей водопроницаемостью. Важно, чтобы грунт не был слишком плотным, чтобы корни могли свободно развиваться.

Как отметила агроном Светлана Иванова, грунт должен обладать воздухопроницаемостью. Хорошая аэрация обеспечивает доступ кислорода к корням, что важно для их здорового роста. Рыхлый грунт способствует развитию корневой системы и предотвращает застой воды.

«Также важна влагосдерживающая способность грунта, чтобы он удерживал достаточное количество влаги. Но при этом не был слишком влажным, чтобы не возникала угроза гниения корней», — отметила эксперт.

При покупке грунта важно обратить внимание на его стерильность и питательность. Грунт должен быть свободен от болезнетворных микроорганизмов, грибков и вредителей. Для этого рекомендуется использовать готовые стерилизованные смеси или обрабатывать грунт перед посадкой. Вместе с тем в нем должны содержаться все необходимые элементы для питания рассады.

Выбор подходящего грунта для рассады — залог успешного выращивания здоровых и сильных растений.

Светлана Иванова

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ»

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Комментарии
1
Гость
12 апреля, 11:28
Света, лучше научи наших чиновников картошку сажать. В Ярославской области своей картошки нет, стыд и позор правительству.
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