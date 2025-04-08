Когда и как сажать огурцы на рассаду — важная инструкция от агронома

Если хотите, чтобы огурцы радовали вас урожаем, не забывайте их подкармливать Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Огурцы — одна из любимых культур дачников, которую можно встретить почти на каждом огороде и в теплицах. Это достаточно неприхотливое растение, но у него есть свои особенности, о которых стоит знать, если вы собираетесь получить уверенный урожай. Разбираемся вместе с агрономом, когда сажать огурцы в апреле на рассаду и как правильно за ними ухаживать.

Когда сажать огурцы

Рассада огурцов на момент высадки на постоянное место должна быть 30-35-дневной с момента посева семечка в рассадный горшок. В этом случае растение хорошо перенесет пересадку, а дачник не потеряет в урожае.

— Лучше рассада будет слишком молодой, чем старой. Пересидевшее в рассадном горшочке растение даст меньший урожай, хуже приживется, будет менее крепкое, — предупреждает агроном Людмила Шубина. — Не нужно торопиться. Даже если огурец будет и 25-дневный, то ничего страшного, быстро дорастет.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

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Если есть теплица, то посев нужно делить на две части. Во второй декаде апреля нужно сеять сорта для закрытого грунта, которые можно будет высаживать в неотапливаемую теплицу с середины мая. Конечно, в зависимости от погоды. С начала мая можно сеять огурцы для открытого грунта. Их высаживают либо на теплую грядку в конце мая, либо в землю в первой декаде июня.

— В более теплых регионах сроки раньше недели на две, но нужно помнить, что даже на Урале существует угроза возвратных заморозков в начале июня. Это нужно учитывать, — подчеркнула специалист.

По лунному календарю садовода лучшие дни для посева огурцов на рассаду в апреле: 6, 8, 17, 24, 25-е, в мае: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30-е. Не стоит заниматься семенами 26 и 27-го апреля и 4, 19, 23, 26, 27-го мая.

Лучшие сорта огурцов

Как и в случае с томатами, сорта огурцов делятся на две большие группы — для открытого грунта и для теплиц. Первые — пчелоопыляемые. Без участия насекомых растение плоды не принесет, поэтому такие сорта можно высаживать только на огороде. Или придется ставить улей в теплицу.

— На таких огурцах есть мужские и женские цветы. Современные гибриды не горчат, если их достаточно поливать. Среди самых известных сортов: «Зозуля», «Маша», «Обильный». Все они отлично плодоносят, — отметила агроном.

В теплицу нужно высаживать партенокарпические или самоопыляемые гибриды. Они не требуют участия насекомых. Цветок сразу идет с маленьким огурчиком, который постепенно развивается в полноценный плод. Себя зарекомендовали такие гибриды, как: «Адам», «Герман», «Директор», «Король грядки», «Анзор».

Как сажать огурцы на рассаду

Огурцы сеют сразу в отдельные стаканчики. Можно взять и 300 мл, но лучше 500 мл под каждое семечко. Так корневая система будет лучше развиваться. У огурца она очень чувствительная и хрупкая!

— Грунт должен быть очень рыхлый. Можно добавить побольше торфа и раскислить его доломитовой мукой, взять крупный вермикулит или перепревшие опилки. В тяжелой земле огурец плохо растет, — предупредила Людмила Шубина.

На дне обязательно должен быть дренаж, так как огурцы требуют частого полива. Глубина посева — пол сантиметра. Огурцы быстро всходят. Семечко проклюнется на 4-5 день.

Как ухаживать за рассадой огурцов

Огурцы очень теплолюбивы, поэтому температура должна быть выше +22 градусов, а лучше +24 градуса. После всходов можно полить рассаду гуматами — удобрение позволит хорошо развиваться корневой системе.

— Огурец любит воду, а так как у него обильная листовая масса, то требуется и много азота. Огурец можно подкармливать почаще, чем обычную рассаду. Раз в десять дней давать слабый раствор минеральных удобрений. Лучше развести менее концентрированный, чтобы не навредить корневой системе, — предупредила специалист.