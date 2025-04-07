На дорогах гололедица: в МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за снегопада в Ярославской области

Ярославль завалило снегом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение из-за обрушившегося на регион снегопада. Первые осадки появились 6 апреля. Затем снегопад утих, но утром 7 апреля зарядил с новой силой.

«В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Также об ухудшении погоды сообщили в Министерстве региональной безопасности. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Спасатели же рассказали, что из-за снегопада могут быть повреждены ЛЭП, возможны нарушения в работе коммунальных систем, обрушения аварийных крыш и больших рекламных баннеров.