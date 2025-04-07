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Весна На дорогах гололедица: в МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за снегопада в Ярославской области

На дорогах гололедица: в МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за снегопада в Ярославской области

Как изменится погода

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3 комментария
Ярославль завалило снегом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль завалило снегом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль завалило снегом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение из-за обрушившегося на регион снегопада. Первые осадки появились 6 апреля. Затем снегопад утих, но утром 7 апреля зарядил с новой силой.

«В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Также об ухудшении погоды сообщили в Министерстве региональной безопасности. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Спасатели же рассказали, что из-за снегопада могут быть повреждены ЛЭП, возможны нарушения в работе коммунальных систем, обрушения аварийных крыш и больших рекламных баннеров.

Ранее ярославцев предупреждали о непогоде. В онлайн-трансляции мы показываем, как себя проявляет резкое похолодание в разных районах региона.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Снегопад Похолодание Экстренное предупреждение МЧС Погода
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Комментарии
3
Гость
7 апреля, 13:47
Вдруг посыпал снег в апреле. Вновь зима-вот это да! Налетели вдруг метели, Наступили холода: Снег в апреле? В самом деле? Под сугробами трава И не слышны птичьи трели. Просто кругом голова! Снег в апреле -это нонсенс И абсурд, как ни крути, Под ногами грязь и лужи, Не проехать, не пройти!
Гость
7 апреля, 14:36
Две недели назад на лето переобулся, красота )
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