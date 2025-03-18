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Весна Будет сдувать: на Ярославль обрушится сильный ветер

Будет сдувать: на Ярославль обрушится сильный ветер

Когда ждать стихию

7 527
4 комментария
В Ярославле прогнозируют сильный ветер | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ Ярославле прогнозируют сильный ветер | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославле прогнозируют сильный ветер

Источник:

Ярославцев предупредили о сильном ветре. По данным Министерства региональной безопасности, он обрушится на область днем 19 марта.

— Ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112, — сообщили в Министерстве.

При этом, по данным Гидрометцентра, в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: -9 … -4 градуса, днем: 0… +5 градусов.

Ветреная погода сохранится и в четверг, 20 марта. В пятницу будет тихо. При этом будет теплеть. Днем 20 марта термометры покажут +2… +7 градусов, 21 марта — +3… +8 градусов.

Напомним, шторм обрушился на Ярославскую область вечером 14 марта. Его последствия устраняли весь следующий день. Из-за порывистого ветра несколько населенных пунктов в регионе остались без электричества. Как тогда сообщали в МЧС, стихия обесточила пять районов.

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Комментарии
4
Гость
21 час
Ветер сильный и могучий, Он гоняет в небе тучи. Нет покоя облакам И деревьям, и кустам. Ветер воет будто зверь, Ночью к нам стучится в дверь. Может всё крушить, ломать И к прохожим приставать. Крыши он с домов срывает, С силой наземь их швыряет.
Гость
18 марта, 18:01
Страшно...
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