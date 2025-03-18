Будет сдувать: на Ярославль обрушится сильный ветер

В Ярославле прогнозируют сильный ветер Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Ярославцев предупредили о сильном ветре. По данным Министерства региональной безопасности, он обрушится на область днем 19 марта.

— Ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112, — сообщили в Министерстве.

При этом, по данным Гидрометцентра, в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: -9 … -4 градуса, днем: 0… +5 градусов.

Ветреная погода сохранится и в четверг, 20 марта. В пятницу будет тихо. При этом будет теплеть. Днем 20 марта термометры покажут +2… +7 градусов, 21 марта — +3… +8 градусов.