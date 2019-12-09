WADA отстранило Россию от соревнований, но Ярославль продолжает готовиться к чемпионату по волейболу

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. В том числе наша страна не сможет принимать спортивные мероприятия такого уровня. Решение было принято 9 декабря. Правда, есть оговорка.
— Если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже предоставлено России, то подписавшая сторона должна отозвать это право и передать мероприятие другой стране, если это не является юридически или практически невозможным, — говорится в сообщении пресс-службы WADA.
В срок, на который распространяются санкции, попадает чемпионат мира по волейболу 2022 года, одной из площадок проведения которого должен был стать Ярославль. Региональные власти говорят, что пока по поводу отмены этого соревнования никаких распоряжений не приходило.
— Ярославская область продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Регион готов сделать все, чтобы соревнование прошло на самом высоком организационном уровне, — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Напомним, санкции к России ввели из-за допингового скандала. В базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы WADA нашло массу «несоответствий» и оценило базу московской лаборатории как «неполную и неаутентичную».