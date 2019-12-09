WADA отстранило Россию от соревнований, но Ярославль продолжает готовиться к чемпионату по волейболу

Ярославль продолжает готовиться к чемпионату мира по волейболу, несмотря на решение WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. В том числе наша страна не сможет принимать спортивные мероприятия такого уровня. Решение было принято 9 декабря. Правда, есть оговорка.



— Если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже предоставлено России, то подписавшая сторона должна отозвать это право и передать мероприятие другой стране, если это не является юридически или практически невозможным, — говорится в сообщении пресс-службы WADA.

