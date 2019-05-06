Сексуальная фитнес-модель из Ярославля завоевала кубок на чемпионате Европы по бодибилдингу

Сексуальная фитнес-модель из Ярославля Юлия Голобородько стала призёром на чемпионате Европы по бодибилдингу, который проходит в Испании. Ярославна выступала в составе сборной России. Юлия попала в топ-4 в соревнованиях фитнес-бикини и завоевала кубок.

— 5 мая был мой первый международный старт. Готовились к этому турниру почти полгода. Нет предела совершенству, хочется дальше работать и улучшать себя, но тем не менее сейчас уже можно подвести некий итог и показать пик формы, над которым мы трудились изо дня в день, отрабатывая позирование, выкладываясь на тренировках в зале, регулярно проверяя себя на прочность, — рассказала Юлия.