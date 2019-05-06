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Спорт

Сексуальная фитнес-модель из Ярославля завоевала кубок на чемпионате Европы по бодибилдингу

Юлия Голобородько попала в четвёрку лучших

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Юлия отметила свой день рождения на сцене

Фото: yuliafitnessmodel / Instagram

Сексуальная фитнес-модель из Ярославля Юлия Голобородько стала призёром на чемпионате Европы по бодибилдингу, который проходит в Испании. Ярославна выступала в составе сборной России. Юлия попала в топ-4 в соревнованиях фитнес-бикини и завоевала кубок.

— 5 мая был мой первый международный старт. Готовились к этому турниру почти полгода. Нет предела совершенству, хочется дальше работать и улучшать себя, но тем не менее сейчас уже можно подвести некий итог и показать пик формы, над которым мы трудились изо дня в день, отрабатывая позирование, выкладываясь на тренировках в зале, регулярно проверяя себя на прочность, — рассказала Юлия.

Также наша красавица поделилась тем, какой распорядок дня был у сборной России на чемпионате Европы.

— Каждый день тренировка в зале. Затем поход в спа. В отеле предусмотрено диетическое питание: курица, рыба, яйца, крупы, все без соли, много овощей. Повсюду целеустремлённые люди, чемпионы своих стран. Жить в таких условиях я бы могла всегда. И с каждым днём что-то подсказывает мне, что я на своём пути, и я от этого счастлива, — рассказала Юлия.

Примечательно, что на сцене Юлия отметила свой день рождения.

Кстати, ранее мы делали обзор самых прекрасных и сексуальных ярославских спортсменок. 

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

фитнес-модельспортбодибилдинг

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