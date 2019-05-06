Сексуальная фитнес-модель из Ярославля завоевала кубок на чемпионате Европы по бодибилдингу

Юлия отметила свой день рождения на сцене
Фото: yuliafitnessmodel / Instagram
Сексуальная фитнес-модель из Ярославля Юлия Голобородько стала призёром на чемпионате Европы по бодибилдингу, который проходит в Испании. Ярославна выступала в составе сборной России. Юлия попала в топ-4 в соревнованиях фитнес-бикини и завоевала кубок.
— 5 мая был мой первый международный старт. Готовились к этому турниру почти полгода. Нет предела совершенству, хочется дальше работать и улучшать себя, но тем не менее сейчас уже можно подвести некий итог и показать пик формы, над которым мы трудились изо дня в день, отрабатывая позирование, выкладываясь на тренировках в зале, регулярно проверяя себя на прочность, — рассказала Юлия.
Также наша красавица поделилась тем, какой распорядок дня был у сборной России на чемпионате Европы.
— Каждый день тренировка в зале. Затем поход в спа. В отеле предусмотрено диетическое питание: курица, рыба, яйца, крупы, все без соли, много овощей. Повсюду целеустремлённые люди, чемпионы своих стран. Жить в таких условиях я бы могла всегда. И с каждым днём что-то подсказывает мне, что я на своём пути, и я от этого счастлива, — рассказала Юлия.
Примечательно, что на сцене Юлия отметила свой день рождения.
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