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Спорт
Плей-офф КХЛ
Фоторепортаж

В шаге от вылета из плей-офф: «Локомотив» уступил СКА

Как прошла игра в Ярославле — фоторепортаж

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За родную команду болели даже маленькие единорожки

Фото: Александра Савельева

Сегодня ярославский «Локомотив» и питерский СКА проводили свой четвертый поединок в рамках второго раунда Кубка Гагарина. Болельщики ждали от «железнодорожников» очередной победы, ведь в прошлой встрече «армейцы с Невы» были биты со счетом 3:1.

На этот раз сильнее оказались гости, причем с тем же самым счетом. У СКА голами отметились Рукавишников, Рундблад и Карпов. Единственная шайба «Локомотива» — на счету Беляева.

Теперь СКА ведет в серии со счетом 3:1. Следующий матч соперники проведут в Санкт-Петербурге послезавтра.

Смотрите яркие моменты в нашем фоторепортаже.

Мы ждали победы...

Фото: Александра Савельева

Это был четвертый поединок второго раунда Кубка Гагарина

Фото: Александра Савельева

Не смогли мы защитить свои ворота

Фото: Александра Савельева

Ярославцы рвались в бой

Фото: Александра Савельева

Но борьбу мы на этот раз проиграли

Фото: Александра Савельева

Следующая игра пройдет в Питере

Фото: Александра Савельева

МЫ еще верим в победу!

Фото: Александра Савельева

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