В шаге от вылета из плей-офф: «Локомотив» уступил СКА

Сегодня ярославский «Локомотив» и питерский СКА проводили свой четвертый поединок в рамках второго раунда Кубка Гагарина. Болельщики ждали от «железнодорожников» очередной победы, ведь в прошлой встрече «армейцы с Невы» были биты со счетом 3:1.



На этот раз сильнее оказались гости, причем с тем же самым счетом. У СКА голами отметились Рукавишников, Рундблад и Карпов. Единственная шайба «Локомотива» — на счету Беляева.



Теперь СКА ведет в серии со счетом 3:1. Следующий матч соперники проведут в Санкт-Петербурге послезавтра.

