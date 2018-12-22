Звёзды любительского баскетбола, рок-концерт и подарки: в Ярославле устроят спортивный праздник

В Ярославле устроят «Праздник всех звезд» любительского баскетбола. Его кульминацией станет матч сборной России, участники которой родились после 1991 года, со сборной СССР, участники которой родились ещё в Советском Союзе.



Любителей баскетбола будут ждать 23 декабря в 13 часов в спорткомплексе «Каучук» на улице Спартаковской, 10. В 15 часов начнётся «Матч всех звёзд». Организаторы обещают, что скучать на трибунах болельщикам не придётся.



— Игроки и гости не останутся без полюбившихся конкурсов «Снайпер», «Микс» и «Данкер», также состоится популярный «Wild shot» — бросок с центра площадки на тысячу рублей, — рассказали организаторы.

