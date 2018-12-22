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Спорт

Звёзды любительского баскетбола, рок-концерт и подарки: в Ярославле устроят спортивный праздник

Где болеть и веселиться

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Кульминацией праздника станет матч сборных России и СССР

Фото: Лига «Золотое кольцо»

В Ярославле устроят «Праздник всех звезд» любительского баскетбола. Его кульминацией станет матч сборной России, участники которой родились после 1991 года, со сборной СССР, участники которой родились ещё в Советском Союзе.

Любителей баскетбола будут ждать 23 декабря в 13 часов в спорткомплексе «Каучук» на улице Спартаковской, 10. В 15 часов начнётся «Матч всех звёзд». Организаторы обещают, что скучать на трибунах болельщикам не придётся.

— Игроки и гости не останутся без полюбившихся конкурсов «Снайпер», «Микс» и «Данкер», также состоится популярный «Wild shot» — бросок с центра площадки на тысячу рублей, — рассказали организаторы.

Для болельщиков устроят викторины на баскетбольную тему, а каждый, кто будет поддерживать своих фаворитов в «Матче всех звезд», получит новогодний подарок от ведущего.

Завершится баскетбольный праздник в клубе «Амальгама» концертом петербургской рок-группы «ФОМА», которая написала гимн для лиги «Золотое кольцо». Чтобы попасть на него бесплатно, болельщикам необходимо будет угадать итоговый счёт «звёздного» матча.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльбаскетбол

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