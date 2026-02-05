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Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Рады, что мы вместе»: ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем

«Рады, что мы вместе»: ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем

На какой срок Даниил Исаев останется в Ярославле

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Даниил Исаев остается в ярославском «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Исаев остается в ярославском «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Исаев остается в ярославском «Локомотиве»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым. Соглашение пролонгировано до 31 мая 2028 года.

«Вратарь подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное на два года. Для голкипера текущий сезон — восьмой в составе родной команды. Рады, что мы вместе», — сообщили в ХК «Локомотив».

Напомним, Даниил Исаев два последних года подряд становился лучшим вратарем в КХЛ.

Он родился в Ярославле 7 января 2000 года. С детства играл в системе «Локомотива». В 16 лет вышел на лед в составе «Локо-Юниор», а через год начал играть за основную молодежку — «Локо». Дебют в основном составе «Локомотива» состоялся 2 октября 2018 года.

Всего за «Локомотив» Даниил провел 249 матчей, из них 150 победных, в том числе 32 игры «на ноль». Текущий процент отраженных бросков у Исаева — 92,8.

По версии издания «Спорт экспресс», зарплата Даниила Исаева в сезоне 2024/2025 составляла 35 миллионов рублей (это на 8 миллионов больше, чем сезоном раньше).

Предыдущий контракт ярославского голкипера действовал до 31 мая 2026 года.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ХК Локомотив Контракт Вратарь
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Комментарии
6
Гость
5 февраля, 18:38
Миллионы загубят спорт.Сколько талантливых пацанов не смогут войти в это соймище миллионеров.
Гость
5 февраля, 16:38
Ага, просто нет предела радости :)
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Гость
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