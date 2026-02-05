«Рады, что мы вместе»: ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем

Даниил Исаев остается в ярославском «Локомотиве» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ХК «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым. Соглашение пролонгировано до 31 мая 2028 года.

«Вратарь подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное на два года. Для голкипера текущий сезон — восьмой в составе родной команды. Рады, что мы вместе», — сообщили в ХК «Локомотив».

Напомним, Даниил Исаев два последних года подряд становился лучшим вратарем в КХЛ.

Он родился в Ярославле 7 января 2000 года. С детства играл в системе «Локомотива». В 16 лет вышел на лед в составе «Локо-Юниор», а через год начал играть за основную молодежку — «Локо». Дебют в основном составе «Локомотива» состоялся 2 октября 2018 года.

Всего за «Локомотив» Даниил провел 249 матчей, из них 150 победных, в том числе 32 игры «на ноль». Текущий процент отраженных бросков у Исаева — 92,8.

По версии издания «Спорт экспресс», зарплата Даниила Исаева в сезоне 2024/2025 составляла 35 миллионов рублей (это на 8 миллионов больше, чем сезоном раньше).