«Я ненавидела свою работу». Красотка сняла видео с полной подругой и теперь зарабатывает на этом миллионы

Ольга профессионально занимается спортом уже 31 год. Она кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Видео блогера из Первоуральска Свердловской области Ольги Фроловой частенько залетают в тренды. В роликах она на примере полных подруг показывает, как с легкостью можно скинуть большой вес. У одних эти кадры вызывают негодование, у других — улыбку и мотивацию к занятиям спортом. Но равнодушными не оставляют никого.

Наша коллега, корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева, решила лично пообщаться с популярной блогершей, чтобы узнать, в чем секрет успеха и сколько можно заработать, ведя блог о фитнесе.

Посмотрите видео про успешного блогера Источник: Полина Краснопевцева, Ксения Беляева / E1.RU

37-летняя Ольга Фролова рассказывает в видео о программах для здоровья и называет себя фитнес-тренером предпринимателей и миллионеров. На момент публикации суммарное количество ее подписчиков превышает 900 тысяч человек.

Тренер живет в Первоуральске Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU И часто приезжает в Екатеринбург по делам Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В спорте Ольга с раннего детства — с шести лет она занималась фигурным катанием и получила звание кандидата в мастера спорта. Карьеру тренера начинала в обычном фитнес-зале Первоуральска, но быстро поняла, что хочет работать из дома.

«Раньше я вела всех вживую. У меня в Первоуральске были огромные группы, иногда собирала по сто человек за раз. Потом я поняла, что хочу охватывать еще больше людей, больше городов России и помогать еще большему количеству людей похудеть. А сейчас у нас есть клиенты и за рубежом — в Германии, Бразилии. Охват идет хороший, стараемся масштабировать», — рассказывает красотка.

Подопечные Ольги худеют, по ее словам, на десятки килограммов Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Теперь Ольга тренирует только онлайн — продает уроки, курсы по похудению и гайды. Цена участия в программе — от 1990 до 9990 рублей. Еще спортсменка снимает короткие бесплатные видео с тренировками и выкладывает их в соцсети. В таких роликах она показывает технику на примере девушек с лишним весом, сейчас с ней постоянно снимается три таких актрисы.

«В самом начале у нас была актриса Алена, светловолосая, с лишним весом. Ролики с ней набирали огромное количество просмотров, все было хорошо, мы наращивали аудиторию сотнями тысяч в месяц. Спустя полгода вся эта история накрылась медным тазом, потому что Алена, какая бы она ни была красивая и харизматичная, не хотела худеть. Что тут могу сделать? Ну ничего. Тут нужна мотивация».

Когда вы даете какие-то советы, рекомендации, но по человеку не видно изменений, это отталкивает. Поэтому нужно было менять концепцию блога, и тогда мы решили, что нам нужны новые актрисы, которые с огнем в глазах будут худеть Ольга Фролова спортивный блогер

Теперь вместе с Ольгой снимаются ее подписчицы, прошедшие строгий отбор. Их похудение блогерша превратила в настоящее реалити-шоу. Все девушки начали худеть с веса более 100 килограммов. Татьяна сбросила 15 килограммов, Оля — 40, а Екатерина — 13. При этом сама тренерша никогда не весила много, ее максимальный вес достигал 65 килограммов.

«У меня был нарушен гормональный фон, и за полтора месяца я набрала десять килограммов. Перепробовала все диеты, от самых простых до сложных, еще со времен фигурного катания. Но в итоге поняла, что ни одна из них не работает. У всех диет есть определенный срок, после которого вес возвращается. Гораздо проще объяснить человеку, что худеть можно на том, что есть в холодильнике. Не нужно покупать что-то специально для себя. Достаточно есть то же, что и семья: пельмени, макароны по-флотски, пюре с котлетой».

В основе самых популярных роликов Ольги лежат насмешки над весом полных актрис. Им отказывают в знакомстве красивые мужчины, называют их ягодицы «изюмом», спрашивают про беременность из-за большого живота.

В блоге у Ольги много коротких скетчей о похудении Источник: frolova_energy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В комментариях блогершу критикуют за неэтичность таких роликов и агрессивный подход. Пишут: «Зачем быть такой шумной?», «Вы столько видео вдвоем снимаете, но у девушки больше не вижу никакого результата», «Слежу уже давно за профилем, когда же она уже похудеет? Эти советы вообще работают?». Но ни Ольгу, ни ее подписчиц такие комментарии не задевают, только еще больше мотивируют на изменения.

«Мы говорим о тех проблемах, о которых многие молчат. Подсвечиваем недостатки, которые все хотят скрыть. Поэтому здесь всегда аудитория делится на два лагеря. Кто-то признает в себе те же недостатки и присоединяется, а кого-то это отталкивает. Но я скажу, людям больше нравится эпатажность».

Есть фитнес-тренеры, у которых образы хороших девочек. Это все фигня. Люди считывают искусственность во всем, а когда ты сам по себе такой: и в жизни, и в рилсах одинаковый, то к тебе люди присоединяются и доверия к тебе больше. Ольга Фролова спортивный блогер

В январе 2024 года Ольга выложила свое первое видео, которое собрало более миллиона просмотров. В нем она вместе с первой актрисой показала пробежку на манеже и подборку упражнений.

«Этот ролик набрал 4,5 миллиона просмотров. Мы поняли схему и механизм действия и начали постоянно работать. В России сейчас такой контент, кроме меня не снимает никто. Мы создаем не просто тренировки — наш контент сочетает легкий, развлекательный формат с чем-то экспертным. В съемках участвуют реальные девушки, мы детально продумываем сценарии и выстраиваем продакшн как настоящую команду: оператор, три монтажера, два сценариста»

После этого видео тренерша и нашла свой фирменный стиль Источник: frolova_energy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На съемки одного видео может уйти как 15 минут, так и два-три часа. Если актриса не выдает в кадре нужную эмоцию — переснимают до тех пор, пока не получится идеальный кадр. Зато работа блогером — дело прибыльное, и свой доход тренерша не скрывает. За 2024 год только налоги вышли почти на полмиллиона. Годовой оборот — чуть меньше 20 миллионов рублей. Это примерно по 1,5 миллиона рублей в месяц.

Подписчицы узнали Ольгу и попросили фото и автограф Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Раньше я работала в пенсионном фонде и вставала в 6:30 утра каждый день и собиралась туда к восьми. Я так ненавидела эту работу за 15 тысяч рублей в месяц и просто мечтала самой выбирать, как мне жить. По сути, я своего добилась. Теперь я сплю каждый день до 11 часов, бегу кросс и провожу свой день так, как вообще мне хочется. Я отталкиваюсь от слова „кайфово“. Комфортно мне — делаю. Некомфортно мне — не делаю».

«Кайфовая» жизнь для спортсменки — это жизнь в двухэтажном доме в Первоуральске с мужем и домашними питомцами. Детей у пары пока нет, поэтому свободное время они с удовольствием вместе тратят на пробежки и просмотр кино. Супруг Ольги, кстати, тоже спортсмен и время от времени снимается в ее роликах.

Слева — актриса Татьяна, по центру — муж Ольги, справа она сама Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Чтобы сейчас жить без забот, тренерша с 2019 года активно вела социальные сети и покупала курсы у других блогеров. Но главное, что помогло достичь успеха, — вера и упорство.

«Как и у всех людей, иногда это требует много усилий, бессонных ночей, преодоления депрессии. Когда долго не получается, но ты продолжаешь идти вперед, вера в себя становится ключом к успеху. Самое важное — верить в себя и свое дело. Второе — визуализация: четко представлять, куда ты направляешься. И, конечно, не стоит отчаиваться. Если ты веришь в себя, свое дело и уверен, что достигнешь цели, то преград на пути не будет», — делится опытом Ольга.