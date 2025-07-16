Пожертвовала жизнью ради дочери: история волейболистки Агаты Мруз-Ольшевской — она умерла в 26 лет

Источник: Городские медиа

Польской волейболистке Агате Мруз-Ольшевской пророчили большое будущее: рост — метр девяносто один, прекрасная техника и реакция. Но в 17 лет у девушки выявили миелодиспластический синдром — предвестник лейкемии.

Болезнь не смогла заставить спортсменку сдаться, Агата старалась жить полной жизнью, выходила на волейбольную площадку несмотря на слабость и регулярное переливание крови и привела сборную Польши к двум победам на чемпионатах мира в 2003 и 2005 годах. А в 2007-м волейболистка вышла замуж, но состояние ее здоровья ухудшалось, требовалась трансплантация костного мозга.

Перед процедурой, сдавая необходимые анализы, девушка узнала, что ждет ребенка. Агата не слушала доводы врачей об опасности беременности с ее заболеванием. 4 апреля 2008 года у нее родилась здоровая дочь, но насладиться материнством спортсменка не смога. Когда через пару месяцев ей наконец провели трансплантацию, ослабленный организм Агаты не выдержал. Спортсменка умерла 4 июня 2008 года. Ей было всего 26 лет.

За свою внутреннюю силу и самопожертвование ради ребенка Агата стала национальным героем, в последний путь девушку провожали тысячи человек.

«Агата никогда не давала по своему поведению догадаться о ее болезнях. Я даже долго не знала, что она так серьезно больна. Мне ее не хватает», — рассказывала волейболистка, победительница первенства Европы — 2003 Малгожата Немчик.