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Спорт Матч звезд с Овечкиным и игроками «Локомотива» собрал тысячи фанатов. Показываем кадры

Матч звезд с Овечкиным и игроками «Локомотива» собрал тысячи фанатов. Показываем кадры

На лед вышли топовые хоккеисты из КХЛ и НХЛ

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2 комментария
Рассказываем, кто забил в «Матче звезд» в Москве | Источник: МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея / T.me, Роганов Хоккей / T.meРассказываем, кто забил в «Матче звезд» в Москве | Источник: МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея / T.me, Роганов Хоккей / T.me

Рассказываем, кто забил в «Матче звезд» в Москве

Источник:

МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея / T.me, Роганов Хоккей / T.me

Вечером 13 июля в Москве прошел хоккейный матч (6+) звезд российской Континентальной хоккейной лиги и американской Национальной хоккейной лиги. Тысячи фанатов встретили любимых хоккеистов и особенно — лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Игра завершилась со счетом 15:3 в пользу хоккеистов с Запада.

В состав команды Востока вошли двое хоккеистов из ярославского «Локомотива» — вратарь Даниил Исаев и нападающий Максим Шалунов. В этом материале рассказываем, как прошла игра и показываем кадры.

«Офис Овечкина» и тренировка с сыновьями

Кроме игрока «Вашингтон Кэпиталз», на льду были хоккеисты НХЛ Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов и другие звезды. КХЛ также представляли Илья Ковальчук, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Бучельников.

На площадке нарисовали «офис Овечкина» — круг, откуда он чаще всего забрасывает шайбы. На разминку Александр вышел с сыновьями Сергеем и Ильей.

В апреле 2025 года Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире, особенно в России.

В Москве прошел матч звезд КХЛ и НХЛ

Источник:

МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея / T.me

Саму «Великую восьмерку» перед матчем встретили овациями стоя. Организаторы подарили ему китайский автомобиль, который выехал прямо на лед.

Матч звезд российской КХЛ и американской НХЛ в Москве

Источник:

МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея / T.me

Журналисты RT обнаружили на трибунах шеф-повара Константина Ивлева, он прилетел из Турции и болеет «за своих» — за команду КХЛ.

Телеведущий Константин Ивлев посетил матч звезд российской КХЛ и американской НХЛ в Москве

Источник:

RT на русском / Telegram, Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство / Telegram

Кто забил в «Матче года»

Счет открыл Василий Подколзин, пробив Даниила Исаева. Во втором периоде Исаева сменил Илья Набоков, в результате энхаэловцы забили 7 голов.

Счет «Матча года» — 3:15. От НХЛ шайбы забросили — Подколзин (3), Панарин, Кравцов, Свечников, Гавриков, Бучневич, Марченко, Цыплаков (2), Малкин, Овечкин, Капризов, Мичков, Капризов. От КХЛ забить удалось Ковальчуку, Кравцову и Голдобину.

Александр Овечкин уходил на перерыв в отличном настроении, как будто что-то знал. Он вернулся на лед и забросил шайбу во втором периоде.

Источник:

МАТЧ ГОДА | Суперзвезды хоккея

За матча удалось собрать 30 миллионов рублей, деньги отправят на благотворительность.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Хоккей Овечкин Фанат Матч звезд ХК Локомотив Илья Ковальчук
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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Один вопрос. Почему знаменитости не останутся на Родине???
Гость
1 час
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