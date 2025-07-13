Гол физрука и проблемы из-за непогоды: чем запомнился клубный чемпионат мира

Призовые турнира — один миллиард долларов Источник: Пресс-служба ФИФА

В США завершается клубный чемпионат мира — в финале сыграют «ПСЖ» и «Челси». Турнир впервые в истории проходил в новом формате: за трофей боролись 32 команды, а призовые составили один миллиард долларов.

161.RU рассказывает, чем запомнился турнир.

То в жар, то в грозу

Источник: Пресс-служба ФИФА

Одной из самых обсуждаемых тем турнира стала погода. Большинство матчей проходили в жару. На нее жаловались футболисты и зрители. Из-за этого в некоторых встречах ближе к финальному свистку падало качество игры, так как футболисты уставали.

«Честно говоря, жара просто невероятная. На днях, во время игры, у меня закружилась голова, и мне пришлось опуститься на землю. Играть при такой температуре очень опасно. Это особенно важно для зрителей, для тех, кто приходит на стадион, чтобы насладиться игрой, а также для тех, кто смотрит матч дома. Темп игры меняется, всё происходит гораздо медленнее», — цитирует полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса Goal.com.

Но самой обсуждаемой темой турнира стали остановки матчей из-за угрозы шторма или грозы. Из-за этого всего было прервано шесть матчей. Самый абсурдный случай произошел в 1/8 финала. Футболисты «Бенфики» и «Челси» ушли в раздевалки на 86-й минуте и ждали почти два часа, чтобы выйти на поле.

Суть в том, что по законам США, если в радиусе 15 километров от стадиона ударит молния, то матч должен быть прерван на 30 минут. Если в эти полчаса удар повторится, что счетчик ожидания сбрасывается — нужно ждать еще 30 минут.

— Это какая-то дурная шутка. Для меня это уже не футбол. Я могу понять причины, по которым прерываются встречи, это вопрос безопасности. Но если вы останавливаете уже семь-восемь матчей, то, может быть, вы выбрали неправильное место для проведения турнира, — возмущался главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Через год в США, Канаде и Мексике будет проходить чемпионат мира. Болельщики, футболисты и тренер уже призывают отменить регламент, по которому матчи могут быть прерваны из-за непогоды.

Физрук против звезд

Источник: Пресс-служба ФИФА

Еще до начала турнира многие говорили о новозеландском «Окленд Сити». В команде играют любители, которым пришлось отпрашиваться на своих основных работах, чтобы приехать в США.

В первых двух матчах «Окленд Сити» проиграл «Баварии» (0:10) и «Бенфике» (0:6). В последнем туре команда из Новой Зеландии неожиданно сыграла вничью с аргентинским «Бока Хуниорс» (1:1).

Единственный гол команды на клубном чемпионате мира забил 28-летний полузащитник Кристин Грей, который работает учителем физкультуры в школе. Тренируется он по вечерам и ночам.

Уже после турнира стало известно, что футболисты «Окленд Сити» требуют увольнения тренера Пола Поса. По их словам, он не разбирается в футболе. Например, он знал аргентинского защитника «Бенфики» Николаса Отаменди — чемпиона мира.

Удивительные бразильцы

Источник: Пресс-служба ФИФА

Фаворитами турнира считались европейский команды, обладающие огромными бюджетами и большим количеством звезд в составе. В США многих удивили представители чемпионата Бразилии.

«Палмейрас» занял первое место в группе и вылетел в 1/4 финала, уступив в упорном матче лондонскому «Челси» (1:2). «Ботафого» на групповом этапе неожиданно обыграл победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:0). В 1/8 финала команда проиграла «Палмейрасу» в дополнительное время (0:1).

«Фламенго» в своей группе занял первое место, обыграв лондонский «Челси» (3:1). В 1/8 финала бразильцы проиграли «Баварии» (2:4).

Главной сенсацией турнира стал «Флуминенсе». В плей-офф команда из Рио-де-Жанейро обыграла миланский «Интер» (2:0) и саудовский «Аль-Хиляль» (2:1). В полуфинале «Флуминенсе» проиграл «Челси» (0:2), пропустив два мяча от собственного воспитанника Жоао Педро.

— Думаю, что это был сон. Не думаю, что это могло сложиться еще лучше. Два гола. Теперь нужно думать о финале. Очень рад, что забил два гола. Я рад забить первый гол за «Челси», но также я знаю, что этот турнир очень важен для «Флуминенсе». Я могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси». Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив это сделать, — цитирует Жоао Педро BBC.

Проблема с посещаемостью

О ней начали говорить еще до начала турнира, когда FIFA не смогла реализовать билеты на матч-открытие турнира. На групповом этапе много игр проходило при пустых трибунах.

Не пропала проблема и по ходу турнира. Билеты на полуфинал между «Флуминенсе» и «Челси» подешевели в 35 раз. Изначально цена была 473,90 доллара, но в итоге она снизилась до 13,4 доллара.

Страшная травма

Источник: Скриншот трансляции Okko

Еще до старта турнира многие говорили, что календарь футболистов перегружен, из-за чего они могут получить травмы. Компенсировали эти риски огромные призовые.

Самый жуткий эпизод турнира произошел в четвертьфинале клубного чемпионата мира. В конце первого тайма 22-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала столкнулся с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Игрок немецкой команды получил перелом ноги — с поля его унесли на носилках.

У Мусиалы диагностировали перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Он будет восстанавливаться около пяти месяцев. Доннарумма расплакался прямо на поле, когда понял, что нанес сопернику сложную травму.

После игры Доннарумма написал в социальных сетях слова поддержки полузащитнику.

— Спасибо тебе за пожелания и не переживай! Это часть футбола, — написал ему Мусиала в комментариях.