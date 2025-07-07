«До сих пор волнуюсь, будто школьник»: как чемпион мира по пауэрлифтингу поставил 100 рекордов и покорил Эльбрус

Сейчас герой не только участвует в соревнованиях, но и сам организует турниры Источник: Алексей Меркулов

Жителю Барнаула Алексею Меркулову в детстве пророчили инвалидность из-за тяжелого диагноза, однако герой не бросил спорт и добрался до вершин мирового пауэрлифтинга, завоевав 17 золотых медалей чемпионатов мира и установив более 100 мировых рекордов.

Сейчас 41-летний спортсмен продолжает участвовать в соревнованиях и параллельно занимается альпинизмом, в его активе уже есть такие горы, как Белуха и Эльбрус.

В интервью нашим коллегам из NGS22.RU пауэрлифтер рассказал, что ощущает, когда поднимает штангу весом более 500 килограммов, какие рекорды мечтает установить и почему не верит в мотивацию и выгорание.

Спорт как лекарство

Алексей рос обычным ребенком и в детстве чем только не занимался: карате, футбол, бокс. В 11 лет он впервые оказался в тренажерном зале и уже тогда показывал недюжинную силу. Однако через некоторое время у героя начались серьезные проблемы со здоровьем.

— Были проблемы с печенью, почками, желудком, поджелудочной. В 12 лет говорили, что меня ждет инвалидность. Было очень плохо. Я спросил у врача, когда я могу заниматься спортом, а он ответил, что если начну, то они мне ничем больше помочь не смогут, — вспоминает он.

Однако ставить крест на спорте Алексей не спешил, как-то раз тренер встретил его на улице и заявил, что им нужен спортсмен в легкую категорию команды по пауэрлифтингу.

— Я когда дома рассказал родителям, мама сразу в слезы, но мы договорились, что если вдруг мне станет хоть немного плохо, то я сразу прекращаю. Но буквально в 13 лет я начал заниматься уже профессионально, по большему счету, наверное, из-за протеста. Выступил первый раз на соревнованиях и выиграл, — рассказал герой.

Результаты оказались хорошими не только в спорте. В 14 лет на первой медкомиссии у подростка не нашли ни одного заболевания. Герой продолжил свои занятия и в 15 лет стал мастером спорта, а уже в 18 лет — международником.

— Такое вот чудо. Сейчас я сам работаю тренером и считаю, что в период, когда ребенок растет, за счет занятий физической культурой можно многое компенсировать в его здоровье, — подчеркнул барнаулец.

«Просто привык бороться»

С тех пор спорт для Алексея — дело его жизни. За 30 лет он стал 17-кратным чемпионом мира. За плечами 250 соревнований и больше 500 медалей. Кроме того, у героя больше 100 европейских и мировых рекордов, в основном в силовых видах, однако есть и такие, как, например, разрывание наручников.

Спортсмен признается, что он сторонник максимальной абсолютной и нечеловеческой мощи Источник: Алексей Меркулов

При этом самыми значимыми для себя соревнованиями Алексей считает те, где приходилось вырывать победу из рук соперника. Иногда это удавалось сделать только в третьей попытке после двух неудачных.

Ради победы Алексей готов на многое. Так, как вспоминает спортсмен, на чемпионате России в Иркутске ему приходилось избавляться от 3,5 килограмма веса за два часа до соревнований.

— Тут вопрос цели. Есть цель — надо добиться. Я тепло оделся и пошел в сауну, где всё оставшееся время пролежал на полке. На весы встал уже за полчаса до соревнований. Соперники уже размятые, а я бегом-бегом из комнаты иду выступать. Я тогда еще и выиграл, — поделился герой.

По словам спортсмена, были в его жизни и легкие соревнования, когда можно было уже после одного подхода почивать на лаврах, однако, как подчеркнул барнаулец, еще с детства его карьера складывается так, что ради побед приходится преодолевать сложности.

— Наверное, я просто привык бороться, хотя большинство моих соперников уже завязали со спортом. В 30 лет у меня был перерыв в соревнованиях. Так я в себе силы не чувствовал. Помню, еду в автобусе и вижу, что на улице потасовка, а я привык в такие дела вмешиваться. Меня воспитали, что слабых нужно защищать. А тут я понимаю, что не ощущаю в себе сил. Это стало поводом вернуться, — вспоминает герой.

При этом, как рассказывает Алексей, после перерыва спортивную форму приходилось восстанавливать долго.

— Раньше мой лучший результат около 330 килограммов, а сейчас, относительно недавно, я 505 килограммов сделал. Хотя опять же в институтах учат, что физическая сила может развиваться максимум 8 лет при тренировках, но я привык нарушать правила, — рассказал спортсмен.

Сейчас Алексей продолжает участвовать в соревнованиях и не собирается останавливаться.

— Мне приятно ощущать в себе эти силы, что я могу гораздо больше, чем обычный человек. Я вообще считаю, что у нас безграничные возможности, поэтому все нынешние максимальные рекорды — это только минимум, — отметил барнаулец.

Да и, по его словам, с годами ощущения от выступлений, от соревнований не притупляются и эмоций меньше не становится.

— Я недавно ловил себя на мысли, что я до сих пор волнуюсь, как школьник. Такой же адреналин, всё то же самое. Хотя, конечно, это зависит от целей и соперников, — поделился герой.

Сам Алексей при этом сравнивает поднятие штанги в 400–500 килограммов с катком, который пытается тебя раздавить.

— До 400 килограммов еще как-то это терпимо, а вот после ощущение, что умираешь. А нужно собраться и бороться, потому что есть цель. Иногда, бывает, настраиваешься так, что вообще ничего не чувствуешь, просто находишься в каком-то своем мире. Ты делаешь всё и потом только в себя приходишь. Потом следующие два дня тебя всего ломает, мышцы, связки, им очень тяжело, — признался он.

И каждый раз, как подчеркивает спортсмен, это ощущается как впервые, ведь к таким супертяжелым нагрузкам невозможно привыкнуть.

Мечтает покорить Эверест

Помимо участия в соревнованиях и работы директором по развитию в фитнес-клубе, Алексей и сам тренирует спортсменов. Он воспитал множество чемпионов, но, признается, что считает себя жестким наставником и очень не любит, когда люди ноют и жалуются на отсутствие мотивации.

— Мотивация работает один-два дня, а потом у всех начинаются работа, рутина, домашние дела, как-то уже не до спортзала. Поэтому нужна дисциплина. Решил — берешь и делаешь. Хочешь не хочешь. И для меня нет такого понятия как лень — нужно просто брать и делать. Сейчас тяжело, а потом станет намного легче и ты сам себе будешь благодарен, — отметил спортсмен.

При этом, несмотря на жесткий подход, герой признается, что переживания за своих спортсменов на соревнованиях добавили ему седины. Кстати, сейчас Алексей тренирует и своего 12-летнего сына, который уже выполнил норматив на мастера спорта международного класса.

— Сейчас готовлю сына к походу на Эльбрус. Сам я там уже был, хочется и ему показать. Он уже был на Актру и получил звание «снежный барс Алтая». Начнем бегать, готовиться к сезону, — рассказал Алексей.

Спортсмен на вершине Белухи Источник: Алексей Меркулов

Вообще, интерес к альпинизму у Алексея появился около четырех лет назад. Тогда, как вспоминает спортсмен, после Нового года в интернете он увидел рекламу восхождения на Эльбрус для новичков.

— Ценник там было около 20 тысяч рублей. При этом обещали хорошую акклиматизацию и подготовку. Мне стало интересно, я отправил 3 тысячи как предоплату. Потом наступает лето и со мной связываются. Я сначала подумал: ну какие мне горы? А потом решил: а почему бы и нет, если не получится, хоть красоты посмотрю, — поделился он.

В итоге спортсмен не только дошел до вершины самой высокой горы России и Европы, но и отжался там 50 раз, застолбив за собой очередной рекорд в Книге рекордов России.

— Там не требуется навыков, сложно только находиться на высоте. На 3800, когда ночуешь в лагере, уже спать не можешь, горная болезнь начинается. А после пяти тысяч тебя просто убивает. Нет сил даже ногу поднять, люди идут как зомби, их шатает, — отметил герой.

Однако, как вспоминает спортсмен, на самой вершине появляется чувство эйфории, которая на фоне нехватки кислорода становится очень яркой, поэтому даже у мужчин наворачиваются слезы счастья.

После этого Алексей заболел альпинизмом, съездил на Горный Алтай на Купол Трех Озер, а также прошел школу горных инструкторов и побывал на Актру и Белухе.

Белуха, как подчеркивает герой, навсегда останется в его сердце Источник: Алексей Меркулов

Сейчас герой мечтает сходить на Эверест, однако, по его словам, это очень дорогое удовольствие: самые дешевые туры продают за 6 миллионов рублей. Есть у Алексея цели и в спорте: например, побить рекорд американца, который поднял 500 килограммов.

— На тренировке я уже поднимал 505 килограммов, но травмировал кисть. Целей на самом деле много, и в альпинизме, и в силовых видах. У меня организм привык к таким нагрузкам, надо теперь его поддерживать. У людей, которые перестают тренироваться, начинает всё болеть еще сильнее, чем у тех, кто вообще не занимался, поэтому останавливаться я не намерен, — подчеркнул спортсмен.

Так, ближайшие соревнования, в которых он планирует поучаствовать, это чемпионат мира «Золотой тигр» в Екатеринбурге, который состоится в октябре, а также турнир в Барнауле, который запланирован на ноябрь.

При этом, по словам Алексея, у него нет ни одного соперника, который бы продержался с ним полгода-год на высоком уровне: одни заканчивают выступать, другие уходят в соревнования без экипировки.

— С экипировкой очень тяжело и больно. Шрамы остаются, порезы. Не каждый готов терпеть, а мне нравится, потому что она дает тебе максимальную силу. Кто-то пишет, что скоро с помощью бодискелетов будут поднимать веса. А я только за, если это позволит поднять тонны три. Мышцы, связки-то всё равно мои, — подчеркнул рекордсмен.