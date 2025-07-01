Поедут за океан? Каких игроков ярославского «Локо» отобрали в НХЛ

Ярославские хоккеисты были задрафтованы клубами НХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трех хоккеистов ярославского «Локо» выбрали на церемонии драфта в Национальной хоккейной лиге. На мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, были выбраны три игрока ярославской молодежки: защитник Ильяс Магомедсултанов, нападающие Кирилл Емельянов и Роман Лутцев.

Драфт — это ежегодное событие, на котором клубы НХЛ закрепляют права на молодых хоккеистов. Мероприятие проводится один раз в год, через несколько недель после завершения хоккейных сезонов. С 2005 года процедура проходит в семь раундов. После выбора игрок закрепляется за системой клуба. В первый день драфта проходит выбор игроков первого раунда, а во второй — со второго по седьмой. Во многих странах работают скауты клубов, которые наблюдают за молодыми игроками, после чего связываются с ними, заранее заявляя об интересе команды к спортсмену.

Ильяс Магомедсултанов

На драфте Ильяса выбрали в четвертом раунде Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Молодого защитника Ильяса Магомедсултанова выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом раунде под 115-м номером. 18-летний хоккеист играет в ярославском «Локо» второй сезон. В регулярном чемпионате — 24/25 хоккеист сыграл в 40 матчах, а плей-офф — в 8.

«Сан-Хосе Шаркс» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Клуб находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США.

76.RU связался с Ильясом, чтобы узнать, что он испытал после выбора на драфте.

«Исключительно положительные эмоции, не сказать что переживал, скорее, мандраж был. Я, безусловно, доволен командой. В НХЛ нет плохих команд. Честно говоря, не следил за командой и за лигой в целом, я просто люблю играть в хоккей», — рассказал Ильяс Магомедсултанов.

Защитник признался: пристально следил за драфтом и был рад за каждого русского хоккеиста, которого выбирали. Ильяс смотрел и за первым раундом, и за последующими.

«Представители клуба связывались со мной, а как будет построено наше взаимодействие в дальнейшем, время покажет», — поделился Ильяс Магомедсултанов.

Кирилл Емельянов

Кирилл Емельянов — один из лидеров в молодежке Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В момент проведения драфта хоккеист находился в Маями. Кирилла выбрали в шестом раунде под 165-м номером. Права на хоккеиста за собой закрепил клуб «Бостон Брюинз».

«Бостон Брюинз» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Базируется в городе Бостон, Массачусетс, США.

«Сразу же, как меня выбрали, мне позвонили из команды, поздравили. Теперь буду всегда на связи с русским скаутом „Бостона“, он будет давать мне рекомендации по игре», — рассказал 76.RU Кирилл Емельянов.

Кирилл проводит в молодежке «Локо» второй сезон, хоккеист уже отличился результативной игрой. Нападающий стал одним из лидеров в плей-офф, за восемь игр набрал восемь очков. За 35 игр «регулярки» набрал 23 очка.

«Драфт — это очень важный момент для каждого хоккеиста, потому что все хотят играть в НХЛ, и когда я увидел, что меня выбрали, то был очень счастлив. Перед драфтом я чувствовал себя спокойно, а вот когда уже всё началось, то сильно волновался. Не буду скрывать: были сомнения, но я смотрел и верил, что меня выберут», — поделился Кирилл Емельянов.

За «Бостоном» Кирилл поглядывал, следил за тем, как там играют и какое место в турнирной таблице занимает команда.

«Команда очень хорошая, она из оригинальной шестерки НХЛ, поэтому имеет очень большую и интересную историю, я буду счастлив выступать за нее», — добавил Кирилл Емельянов.

Оригинальная шестерка НХЛ — это шесть команд, которые составляли лигу с 1942 по 1967 год: «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Этот период часто называют золотым веком НХЛ.

Роман Лутцев

Роман Лутцев играет под № 74 Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Роман следил за драфтом дома вместе с другом. Как признался в разговоре с 76.RU, ожидал, что его выберут, и даже догадывался, в каком клубе. Нападающего задрафтовала «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом раунде под 206-м номером.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Находится в городе Тампа, штат Флорида, США.

«Катаются более 100 тысяч игроков во всём мире, а ты попадаешь в эти 200. Всегда приятно. Ожидал, что это будет „Тампа“. Очень много общался с ними до драфта», — рассказал Роман Лутцев 76.RU.

Ранее мы готовили материал о хоккеисте. За 50 игр в регулярном чемпионате за молодежку «Локо» в сезоне-24/25 он набрал 63 очка. Роман успел дебютировать в «Локомотиве». За первую команду Лутцев провел три игры.

Агент «Тампы» поделился с Романом, что про него спрашивал Никита Кучеров — российский хоккеист, выступающий за клуб в НХЛ.

«Познакомился с генменеджером и с тренером по развитию „Тампы“. Приятное знакомство, очень ждут там. Думаю, в следующем году летом съездить на сборы по развитию молодежи, посмотреть, что и как там. В течение сезона будем общаться с ними», — поделился Роман Лутцев.



После того как Рому выбрали на драфте, его поздравил друг из «Локомотива» — Егор Сурин. Который на данный момент находится на предсезонной подготовке в Нэшвилле, об этом и многом другом он рассказал в нашем материале.