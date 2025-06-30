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Спорт Ярославский спортивный клуб раскрыл расписание на новый сезон: когда встреча с лидерами

Ярославский спортивный клуб раскрыл расписание на новый сезон: когда встреча с лидерами

До первой игры несколько месяцев

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Волейбольный клуб «Ярославич» начнет новый сезон на домашней площадке | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВолейбольный клуб «Ярославич» начнет новый сезон на домашней площадке | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Волейбольный клуб «Ярославич» начнет новый сезон на домашней площадке

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

30 июня стало известно расписание волейбольного клуба «Ярославич» на новый сезон в «Суперлиге» 25/26. В одну из лучших лиг страны ярославская команда перебралась после победы в Высшей лиге «А». Соревновательный процесс стартует уже в октябре.

«Стартуем дома, завершаем в гостях. Впереди 30 туров и 15 матчей в Ярославле», — сообщили в волейбольном клубе «Ярославич».

Суперлига в волейболе — это высшая лига в России по волейболу. Чемпионат проводит Всероссийская федерация волейбола. Проводится с 1992 года. Третий год подряд победителем является казанский «Зенит».

Первый этап чемпионата называется предварительным. Команды играют в два круга, то есть проходит 30 туров. Вторая часть — финальная. По итогам предварительного этапа лучшие выходят в плей-офф. В мужской лиге первые четыре команды в турнирной таблице получают прямую путевку в четвертьфинал, а с 5-го по 12-е место играют квалификационный турнир.

На своей площадке «Ярославич» сыграет с командами:

  • Динамо-Урал (19 октября);

  • Белогорье (26 октября);

  • Зенит-Казань (30 октября);

  • Оренбуржье (7 ноября);

  • Зенит СПб (16 ноября);

  • МГТУ (26 ноября);

  • Нова (6 декабря);

  • АСК (14 декабря);

  • Локомотив (24 декабря);

  • Газпром-Югра (8 января);

  • Факел-Ямал (28 января);

  • Кузбасс (7 февраля);

  • Динамо-ЛО (16 февраля);

  • Динамо (26 февраля);

  • Енисей (7 марта).

На выезде ярославский клуб встретят 15 команд:

  • Газпром-Югра (23 октября);

  • Факел-Ямал (12 ноября);

  • Кузбасс (22 ноября);

  • Динамо-ЛО (30 ноября);

  • Динамо (9 декабря);

  • Енисей (20 декабря);

  • Динамо-Урал (5 января);

  • Белогорье (12 января);

  • Зенит-Казань (18 января);

  • Оренбуржье (24 января);

  • Зенит СПб (1 февраля);

  • МГТУ (12 февраля);

  • Нова (21 февраля);

  • АСК (2 марта);

  • Локомотив (13 марта)

Осенью в Ярославле начинают играть не только волейболисты, 5 сентября стартует регулярный чемпионат у «Локомотива».

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