Ярославский спортивный клуб раскрыл расписание на новый сезон: когда встреча с лидерами

Волейбольный клуб «Ярославич» начнет новый сезон на домашней площадке Источник: Максим Серков / NGS42.RU

30 июня стало известно расписание волейбольного клуба «Ярославич» на новый сезон в «Суперлиге» 25/26. В одну из лучших лиг страны ярославская команда перебралась после победы в Высшей лиге «А». Соревновательный процесс стартует уже в октябре.

«Стартуем дома, завершаем в гостях. Впереди 30 туров и 15 матчей в Ярославле», — сообщили в волейбольном клубе «Ярославич».

Суперлига в волейболе — это высшая лига в России по волейболу. Чемпионат проводит Всероссийская федерация волейбола. Проводится с 1992 года. Третий год подряд победителем является казанский «Зенит».

Первый этап чемпионата называется предварительным. Команды играют в два круга, то есть проходит 30 туров. Вторая часть — финальная. По итогам предварительного этапа лучшие выходят в плей-офф. В мужской лиге первые четыре команды в турнирной таблице получают прямую путевку в четвертьфинал, а с 5-го по 12-е место играют квалификационный турнир.

На своей площадке «Ярославич» сыграет с командами:

Динамо-Урал (19 октября);

Белогорье (26 октября);

Зенит-Казань (30 октября);

Оренбуржье (7 ноября);

Зенит СПб (16 ноября);

МГТУ (26 ноября);

Нова (6 декабря);

АСК (14 декабря);

Локомотив (24 декабря);

Газпром-Югра (8 января);

Факел-Ямал (28 января);

Кузбасс (7 февраля);

Динамо-ЛО (16 февраля);

Динамо (26 февраля);

Енисей (7 марта).

На выезде ярославский клуб встретят 15 команд:

Газпром-Югра (23 октября);

Факел-Ямал (12 ноября);

Кузбасс (22 ноября);

Динамо-ЛО (30 ноября);

Динамо (9 декабря);

Енисей (20 декабря);

Динамо-Урал (5 января);

Белогорье (12 января);

Зенит-Казань (18 января);

Оренбуржье (24 января);

Зенит СПб (1 февраля);

МГТУ (12 февраля);

Нова (21 февраля);

АСК (2 марта);

Локомотив (13 марта)