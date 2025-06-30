Ярославский спортивный клуб раскрыл расписание на новый сезон: когда встреча с лидерами

30 июня стало известно расписание волейбольного клуба «Ярославич» на новый сезон в «Суперлиге» 25/26. В одну из лучших лиг страны ярославская команда перебралась после победы в Высшей лиге «А». Соревновательный процесс стартует уже в октябре.
«Стартуем дома, завершаем в гостях. Впереди 30 туров и 15 матчей в Ярославле», — сообщили в волейбольном клубе «Ярославич».
Суперлига в волейболе — это высшая лига в России по волейболу. Чемпионат проводит Всероссийская федерация волейбола. Проводится с 1992 года. Третий год подряд победителем является казанский «Зенит».
Первый этап чемпионата называется предварительным. Команды играют в два круга, то есть проходит 30 туров. Вторая часть — финальная. По итогам предварительного этапа лучшие выходят в плей-офф. В мужской лиге первые четыре команды в турнирной таблице получают прямую путевку в четвертьфинал, а с 5-го по 12-е место играют квалификационный турнир.
На своей площадке «Ярославич» сыграет с командами:
Динамо-Урал (19 октября);
Белогорье (26 октября);
Зенит-Казань (30 октября);
Оренбуржье (7 ноября);
Зенит СПб (16 ноября);
МГТУ (26 ноября);
Нова (6 декабря);
АСК (14 декабря);
Локомотив (24 декабря);
Газпром-Югра (8 января);
Факел-Ямал (28 января);
Кузбасс (7 февраля);
Динамо-ЛО (16 февраля);
Динамо (26 февраля);
Енисей (7 марта).
На выезде ярославский клуб встретят 15 команд:
Газпром-Югра (23 октября);
Факел-Ямал (12 ноября);
Кузбасс (22 ноября);
Динамо-ЛО (30 ноября);
Динамо (9 декабря);
Енисей (20 декабря);
Динамо-Урал (5 января);
Белогорье (12 января);
Зенит-Казань (18 января);
Оренбуржье (24 января);
Зенит СПб (1 февраля);
МГТУ (12 февраля);
Нова (21 февраля);
АСК (2 марта);
Локомотив (13 марта)
Осенью в Ярославле начинают играть не только волейболисты, 5 сентября стартует регулярный чемпионат у «Локомотива».