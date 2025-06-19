«Дома мне сидеть некогда»: как 70-летняя пенсионерка стала мировой рекордсменкой в пауэрлифтинге

Валентина Николаевна иногда тренируется вместе с дочкой Антониной Источник: Валентина Бородина











70-летняя жительница Алейска Алтайского края Валентина Бородина доказала, что возраст не помеха для достижения высоких спортивных результатов. Всю жизнь она посвятила спорту: начинала как учитель физкультуры и тренер по легкой атлетике, а сейчас, на пенсии, продолжает устанавливать мировые рекорды в пауэрлифтинге.

В интервью порталу NGS22.RU героиня рассказала, какое место спорт занимает в ее жизни и как ей удается устанавливать мировые рекорды.

От учителя физкультуры до чемпионки

Валентина Николаевна всегда была активной: в юности занималась толканием ядра, позднее получила звание кандидата в мастера спорта. И профессию выбрала связанную со спортом: поступила в педагогический институт на факультет физвоспитания, а потом стала тренером по легкой атлетике, а также учителем физкультуры.

— В школе работала, лечебную физкультуру вела. И при этом всё время сама занималась спортом. Поэтому не просто так все эти результаты. Да и я привычная к тяжестям, в институте штангу поднимала, — говорит пенсионерка.

Даже после выхода на пенсию она не остановилась — работает массажисткой, заботится о доме, внуках и огороде и обязательно находит время на тренировки и участие в соревнованиях.

— У меня времени свободного, считай, нет. Вечером ложусь и думаю: ой, неужели я легла. Дома кабинет массажный, внуков дочь привозит из Барнаула погостить. Огородик небольшой. Хорошо, мне нравится, что я на улице работаю, сажаю, полю, поливаю, всё у меня есть здесь. Дома мне сидеть некогда, — рассказывает она.

Сейчас Валентина Николаевна занимается три раза в неделю под руководством тренера из Барнаула, который присылает ей программы занятий онлайн.

Валентина Николаевна полюбила спорт еще в детстве Источник: Валентина Бородина











— Отчитываюсь ему и когда приезжаю в Барнаул. Он смотрит там технику и так далее. Сама бы я так бы не продвинулась, потому что это не просто так. Кажется, 2,5 кг прибавить к весу штанги — это мало, однако я два-три года к этому шла, — объясняет она.

Кстати, именно с тренажерки в Барнауле и началась нынешняя спортивная карьера Валентины Николаевны.

— Я же всё время занималась и когда в Барнаул приезжала, ходила в спортзал, и там меня заметил мой первый тренер. Говорит: «Валентина, давай будешь тренироваться, кандидата сделаем». Ну я и согласилась. Кандидата я сделала сразу на первом соревновании. Так и пошло всё, я теперь уже, так сказать, влюбилась. Потом сделала мастера спорта 60 кг, а вот к 67,5 кг долго шла, — отметила спортсменка.

Как вспоминает героиня, выходить на первые соревнования было не страшно: сказывался спортивный опыт прошлых лет.

Дисциплина пенсионерки — жим штанги лежа, один из самых технически сложных и в то же время наименее травматичный из видов пауэрлифтинга. За восемь лет выступлений она не только достигла звания мастера спорта, но и неоднократно била свои же рекорды.

— Очень мало взрослых женщин в тяжелых видах. Многие бегают, ходят на лыжах, а вот чтобы в силовых — это редкость. Рекорд по моей возрастной категории был 45 кг или 47,5 кг, а у меня 67,5 кг, резко скакануло, — добавила она.

Семья пенсионерки ее силовое хобби активно поддерживает Источник: Валентина Бородина











По словам пенсионерки, каждый новый рекорд приносит ей небывалый заряд эйфории, который может длиться несколько дней.

— Из-за этого люди и выступают на всех соревнованиях, чтобы получить эндорфины. Да и вообще у меня после тренировок настроение хорошее, — говорит спортсменка.

Как подчеркивает Валентина Николаевна, ее подход к тренировкам натуральный: только правильное питание и упорные занятия. Она следит за рационом, употребляя достаточное количество белка, клетчатки и углеводов, чтобы поддерживать форму.

Тренировки позволяют пенсионерке оставаться в форме Источник: Валентина Бородина

— Я сначала была в 90 кг, потом 82,5 кг, а потом 75 кг. И во всех этих категориях я свои рекорды оставляла. Сейчас я вновь выступаю в категории 82,5 кг, потому что было тяжело держать вес, — рассказывает пенсионерка.

Спорт как образ жизни

Валентина Николаевна убеждена, что физическая активность — залог здоровья, особенно в старшем возрасте. Она почти не посещает поликлинику.

— Потренируюсь и говорю, что день прожит не зря. Когда позанимаешься, чувствуешь себя совсем по-другому. Мышцы — это кормильцы тела, — подчеркивает пенсионерка.

Своим примером Валентина Николаевна отвергает утверждение, что таскать тяжести — это не женское дело. По ее словам, это помогает ей не терять мышцы и сохранять здоровье.

— Некоторые говорят: «Ну я не буду отжиматься, у меня мышцы вырастут». Да я вон столько лет занимаюсь, а у меня мышц не видно, а сила есть. Мышцы в глубине такие сильные, что они кровь гонят, — говорит наша героиня.

На соревнованиях Валентина Николаевна выступает четыре раза в год Источник: Валентина Бородина

Близкие Валентину Николаевну в ее хобби только поддерживают. Единственная дочь — Антонина — сама активно занимается фитнесом и тренирует других. Своих внуков — восьмилетнего Артема и пятилетнюю Юлю героиня также старается приобщать к спорту.

Сейчас цель пенсионерки — получение звания «мастер спорта международного класса», для чего ей необходимо поднять штангу весом 70 кг. Если спортсменка выполнит этот норматив, то поставит новый рекорд. Она активно готовится к соревнованиям.