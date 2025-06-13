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Спорт Обзор 5 самых красивых теннисисток в мире: посмотрите, как выглядят настоящие королевы корта

5 самых красивых теннисисток в мире: посмотрите, как выглядят настоящие королевы корта

Эти спортсменки покорили людей не только своей игрой, но и магнетической привлекательностью

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Даже если вы не увлекаетесь большим спортом, эти спортсменки вас точно впечатлят | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаДаже если вы не увлекаетесь большим спортом, эти спортсменки вас точно впечатлят | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Даже если вы не увлекаетесь большим спортом, эти спортсменки вас точно впечатлят

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

На днях завершился один из самых известных теннисных чемпионатов «Ролан Гаррос». Пока преданные фанаты спорят, кто сыграл лучше всех и кого не хватало на корте, мы продолжаем верить, что спорт — это в первую очередь красиво. В доказательство этому у нас есть пять прекраснейших теннисисток мира — ими очаровались участники глобального опроса на платформе Ranker. Не видим смысла ждать — пойдемте скорей знакомиться с теми, кто раз за разом доказывает, что красота, ум и успех в спорте идут рука об руку.

Фанни Штоллар

Фанни родилась в Венгрии в семье двух спортсменов — Тибор и Ивет. С самого детства родители прививали ей любовь к активному образу жизни, но теннисом Фанни занялась только в 10 лет.

Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на поздний по меркам спортсменов старт, уже в 13 лет Фанни победила в чемпионате Венгрии по теннису. Статус самой молодой чемпионки турнира в истории вдохновил ее, и она с головой ушла в тренировки. В 2014 году Фанни завоевала бронзовую медаль на Юношеских Олимпийских играх.

Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 2019 года, когда Фанни Штоллер достигла совершеннолетия, ее имя стало ассоциироваться не только с теннисом, но и с красотой. Каждый год ее включают в списки самых сексуальных и привлекательных теннисисток мира. Однако сама спортсменка не придает большого значения своей внешности. Она стремится, чтобы ее ценили прежде всего за профессиональные достижения и мастерство в спорте.

Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Внешность — это дар. Меня часто называют секс-символом, но я в первую очередь спортсменка, которая любит теннис и хочет быть в числе лучших, — поделилась Фанни.

Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас спортсменка живет во Франции. Она не очень любит вести социальные сети и воспринимает их не как способ пиара, а личный дневник, где она сохраняет приятные воспоминания из жизни.

Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fannystollar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фанни не замужем, и, судя по ее фотографиям, ее сердце никем не занято. Свободное время она больше любит проводить в путешествиях, чем за походами на свидания.

Анастасия Детюк

Анастасия родилась в Молдавии в 1998 году. В 2014-м она одержала первую крупную победу. На Кубке Федерации спортсменка выиграла три матча из четырех, заявив о себе в мире спорта.

Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2018 году Детюк получила чешское гражданство и с тех пор регулярно выступала за сборную Чехии.

Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чаще всего Анастасия участвует в парных разрядах. Так, в 2024 году вместе с российской спортсменкой Аминой Аншба она победила в WTA-125, а в этом году вместе с Анастасией Тихоновой одержала победу на 100-тысячном турнире ITF W100 Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае.

Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие считают, что спортсменки едят очень мало и придерживаются строгих диет. Однако Анастасия часто делится фотографиями из ресторанов, где она наслаждается сочными стейками, бургерами и коктейлями.

Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiadetiuc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия находит время между тренировками и соревнованиями для чтения книг и знакомства с культурой стран, куда она ездит. Семья и друзья для нее на первом месте, и при первой возможности она с удовольствием проводит время с ними.

Анна Калинская

Одиннадцатая ракетка мира Анна Калинская с самого детства неразделима со спортом, ведь она родилась в семье начальника сборной России по бадминтону.

— У нас спортивная семья. Папа и мама серьезно занимались бадминтоном, а брат — футболист, — поделилась в одном из интервью Анна.

Мама Анны много времени уделяла тренировкам и развитию дочери: Калинская училась в Америке, Франции, но больше всего ей дала Московская академия спорта. После такой серьезной подготовки и упорной работы победы на международных соревнованиях были лишь вопросом времени.

Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2015 году Анна дошла до финала «Ролан Гаррос», а в следующем году выиграла турнир Большого шлема. Она также активно выступала на международных соревнованиях и чемпионатах, что позволило ей к совершеннолетию стать третьей ракеткой в юношеском разряде и собрать впечатляющий послужной список.

Однако переход во взрослый разряд оказался непростым. Анна столкнулась с трудностями и даже подумывала о завершении спортивной карьеры.

— Все от меня ждали результатов, потому что в юниорах стояла третьей. И было какое-то давление со стороны родителей, со стороны тренера. В тот момент теннис не приносил никакого удовольствия, — признавалась спортсменка.

Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Травмы, полученные на соревнованиях, добавляли проблем. После первого поражения опустошенная Анна потеряла вкус к жизни и переехала в Майами, где живет до сих пор.

— Я начала тренироваться без родителей. И там до сих пор из-за погодных условий, да и на тренировку не надо добираться час и больше, а всего 15 минут. Я могу тренироваться лучше, потому что в Майами солнце, иной климат, условия лучше, — заявила Анна.

Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Смена обстановки помогла Калинской восстановиться, и она начала побеждать. К 2023 году о ней снова вспомнили.

В 2024 году Калинская стала единственной российской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Australian Open. Она также показала лучший результат на турнире Большого шлема. Сегодня Анна — 11-я ракетка мира и не собирается останавливаться на этом.

Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личная жизнь Анны полна страстей, не уступающих спортивным баталиям. Ее первый избранник, австралийский теннисист Ник Кирьос, был известен скандалами и публичными конфликтами. Пара встречалась год, а в 2020-м рассталась. Причиной стали откровения Ника о том, что он смотрит на других женщин и его фотографии с ними.

Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

annakalinskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году российская спортсменка снова попробовала построить отношения с теннисистом. Под ее чары попала вторая ракетка мира Янник Синнер. Они поддерживали друг друга на соревнованиях, не стеснялись проявлять чувства под вспышками фотокамер, но уже к концу года итальянца подловили в обнимку с российской моделью Ларой Лието, и после этого Анна и Янник не появлялись вместе.

Цветана Пиронкова

Путь Цветаны Пиронковой к успеху в большом теннисе был непростым. Ее родители — спортсмены, и впервые на корт девочку привели, когда ей было всего 20 дней. С трех лет она начала заниматься теннисом.

Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семья поддерживала ее желание заниматься теннисом, но деньги на участие в соревнованиях были не всегда.

— Мой дедушка, художник, подарил моей семье несколько картин, которые нам пришлось продать. И теперь у нас нет ни одной его картины. Другому моему дедушке пришлось продать свои поместья. Все деньги семьи ушли на дорожные расходы, — признавалась Цветана.

Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на трудности, ни сама Пиронкова, ни ее родители никогда не жаловались на судьбу, и каждый раз Пиронкова ехала на чемпионаты только за победой, иногда ей давалось обойти соперников, иногда — нет.

Во время турнира «Большого шлема» в 2006 году она победила четырехкратную олимпийскую чемпионку Винус Уильямс, чем сразу привлекла внимание медиа, которые оценили не только ловкость Цветаны, но и ее красоту. После этого теннисистка еще дважды встречалась на корте с Винус и каждый раз побеждала ее.

Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Цветана — лидер по количеству матчей за Кубок Федерации, их у нее было больше пятидесяти.

Пиронкова дважды представляла Болгарию на Олимпийских играх, но оба раза для нее были неудачными.

Еще один из самых знаменательных матчей прошел в 2014 году на «Ролан Гаррос». Цветана тогда вышла на корт с Марией Шараповой, но не смогла одолеть российскую спортсменку.

Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2017 году Цветана на время оставляла большой спорт из-за беременности. В восемнадцатом году у нее родился сын от бывшего футболиста и бизнесмена Михаила Мирчева, с которым она была вместе девять лет.

— До рождения сына я сама была как ребенок. Родители обо мне заботились, я мечтала быть в центре внимания. Такой вот я человек. Теперь я полностью посвящаю себя сыну, — призналась спортсменка.

Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tpironkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Через два года после рождения ребенка Цветана поняла, что ей тесно в роли матери и домохозяйки, и она вернулась в спорт. Во время чемпионата в США поклонники удивлялись, как быстро теннисистка вернулась в форму. Цветана с легкостью одолела 10-ю и 18-ю ракетку в мире.

Последние годы Цветана редко появляется на турнирах, но это не мешает ей оставаться одной из самых красивых теннисисток, о которой говорят до сих пор.

Ребекка Шрамкова

Спортивная карьера Ребекки началась в раннем детстве в братиславской теннисной школе. В 2012 году она стала профессиональной теннисисткой, а первый серьезный дебют в WTA состоялся в 2013 году. В копилке ее трофеев ITF в Тулузе и Венеции.

Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Один из самых успешных годов для Ребекки — 2024-й. Всего за три недели она сыграла 13 матчей и заняла 75-ю строчку лучших ракеток в рейтинге WTA, для сравнения еще пять лет назад она была 124-й.

Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году Шрамкова призналась, что с детства страдает от серьезного ухудшения зрения. Левый глаз у нее видит на -9 диоптрий, и она почти не различает объекты на расстоянии. Однако это не мешает ей занимать 44-е место в рейтинге WTA. Шрамкова отказывается от линз и операций, считая, что они могут негативно сказаться на ее игре.

Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие считали Реббеку моделью. В какой-то момент Шрамкова решила: почему бы и нет? И в ее портфолио появились не только спортивные достижения, но и модельные проекты. Она начала сниматься в рекламе спортивных брендов, фитнес-центров и косметики.

Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Ребекка также тренирует молодых спортсменов в одной из академий в Братиславе, а также занимается благотворительностью в помощь детям с особенностями здоровья.

Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

rebbsramkova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме красоты, спортивных достижений и невероятной выносливости, в биографии Шрамковой нельзя не упомянуть феноменальный ум. Теннисистка знает четыре языка, только остается гадать, когда успевала все их учить. Спортсменка свободно говорит на словацком, русском, английском и чешском.

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