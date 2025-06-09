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Спорт Криштиану Роналду забил и расплакался от счастья. Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Криштиану Роналду забил и расплакался от счастья. Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

40-летний нападающий завоевал очередной трофей

1 470
5 комментариев
Роналду не доиграл матч из-за травмы | Источник: пресс-служба УЕФАРоналду не доиграл матч из-за травмы | Источник: пресс-служба УЕФА

Роналду не доиграл матч из-за травмы

Источник:

пресс-служба УЕФА

Сборная Португалии в финале Лиги наций обыграла команду Испании. Одним из героев встречи стал 40-летний Криштиану Роналду.

Финал проходил в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Полузащитник сборной Испании Мартин Субименди воспользовался неразберихой в штрафной португальцев и отправил мяч в ворота.

Действующие чемпионы Европы праздновали недолго. Уже через четыре минуты Нуну Мендеш мощным ударом с линии штрафной восстановил равновесие — 1:1.

Роналду сравнял счет в матче | Источник: пресс-служба УЕФАРоналду сравнял счет в матче | Источник: пресс-служба УЕФА

Роналду сравнял счет в матче

Источник:

пресс-служба УЕФА

Перед самым перерывом Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперед. Первые 45 минут остались за «красной фурией» — так принято называть команду Испании.

Во втором тайме сборной Португалии нужно было восстановить равновесие. На помощь ей пришел 40-летний Криштиану Роналду. На 61-й минуте он подкараулил мяч в штрафной соперника и с близкого расстояния послал его в сетку — 2:2.

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

На 87-й минуте накала страстей не выдержал даже железный Роналду. Из-за повреждения он уступил место на поле Гонсалу Рамушу.

Дополнительное время победителя не выявило. Криштиану Роналду смотрел за происходящим со скамейки запасных — операторы раз за разом выхватывали его, показывая, как он нервничает.

В серии пенальти сборная Португалии победила 5:3, у испанцев промахнулся Альваро Мората. После победы Криштиану Роналду не мог сдержать слез.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Криштиану Роналду Футбол
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Комментарии
5
Гость
9 июня, 08:25
Плакса
Гость
9 июня, 09:27
Криш красава.в такие годы всеравно на высшем уровне.сборную Португалии с победой
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