Криштиану Роналду забил и расплакался от счастья. Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Сборная Португалии в финале Лиги наций обыграла команду Испании. Одним из героев встречи стал 40-летний Криштиану Роналду.
Финал проходил в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Полузащитник сборной Испании Мартин Субименди воспользовался неразберихой в штрафной португальцев и отправил мяч в ворота.
Действующие чемпионы Европы праздновали недолго. Уже через четыре минуты Нуну Мендеш мощным ударом с линии штрафной восстановил равновесие — 1:1.
Перед самым перерывом Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперед. Первые 45 минут остались за «красной фурией» — так принято называть команду Испании.
Во втором тайме сборной Португалии нужно было восстановить равновесие. На помощь ей пришел 40-летний Криштиану Роналду. На 61-й минуте он подкараулил мяч в штрафной соперника и с близкого расстояния послал его в сетку — 2:2.
На 87-й минуте накала страстей не выдержал даже железный Роналду. Из-за повреждения он уступил место на поле Гонсалу Рамушу.
Дополнительное время победителя не выявило. Криштиану Роналду смотрел за происходящим со скамейки запасных — операторы раз за разом выхватывали его, показывая, как он нервничает.
В серии пенальти сборная Португалии победила 5:3, у испанцев промахнулся Альваро Мората. После победы Криштиану Роналду не мог сдержать слез.