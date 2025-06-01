На Лиге чемпионов фанаты довели тренера-победителя до слез. Они напомнили ему об умершей от рака дочери

Фанаты ПСЖ сделали отсылку к фото 2015 года Источник: трансляция Okko











Болельщики ПСЖ после победы в Лиге чемпионов посвятили баннер тренеру Луису Энрике и его умершей от рака дочери Ксане.

В 2015 году Луис Энрике тренировал «Барселону». В финале Лиги чемпионов в Берлине его команда обыграла «Ювентус» (3:1). После победы его дочь Ксана поставила флаг Каталонии в центре поля.

В 2019 году Энрике тренировал сборную Испании, когда у Ксаны диагностировали рак костей. По семейным обстоятельствам в июне он покинул национальную команду. В августе Ксана умерла, ей было девять лет.

Болельщики ПСЖ стилизовали фото 2015 года, переодев тренера и его в цвета парижской команды. Энрике не смог сдержать слез от такого перфоманса.

«Я очень счастлив. Было очень трогательно, когда болельщики подняли баннер, посвященный моей семье. Я всегда думаю о своей дочери. Уверен, что она и сегодня бегала бы с нами, но была бы чуть постарше», — сказал тренер после матча.

У Луиса Энрике и его жены Елены двое детей. Сыну Пачо 26 лет, дочери Сире — 25.

Луис Энрике с семьей Источник: УЕФА









