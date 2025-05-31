Во время финала «Лиги чемпионов» в России рухнула трансляция. Фанаты в гневе

У многих россиян сорвался футбольный вечер Источник: пресс-служба УЕФА











Во время финала «Лиги чемпионов» у россиян начались помехи с трансляцией. Ее вел онлайн-кинотеатр Okko. Около полуночи по Москве на сайте начались массовые сбои.

Их плотность видно по графику с сервиса Downdetector. Пользователи жаловались на то, что сайт недоступен. У тех, у кого всё-таки получалось на него зайти, могло не грузиться само видео. По сообщениям зрителей, сбои были и с сайта, и с мобильного приложения. И это — в то время, когда футболисты из Милана и Парижа бились за кубок.

График сбоев Источник: downdetector.su











При этом у другой части зрителей всё работало нормально. Но тех, кто столкнулся со сбоем, это не утешало. Так что, пока на поле сражались футбольные команды, россияне бомбардировали гневными сообщениями аккаунты Okko в соцсетях. Накал эмоций соответствовал финалу Лиги чемпионов. Процитировать большую часть комментариев мы не можем из этических соображений.

А у вас всё работало? Да, нормально смотрел Нет! Сорвалась, зараза! Я смотрел, но через другие сайты Не интересуюсь футболом