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Спорт Во время финала «Лиги чемпионов» в России рухнула трансляция. Фанаты в гневе

Во время финала «Лиги чемпионов» в России рухнула трансляция. Фанаты в гневе

Нагрузки не выдержал онлайн-кинотеатр Okko

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У многих россиян сорвался футбольный вечер | Источник: пресс-служба УЕФАУ многих россиян сорвался футбольный вечер | Источник: пресс-служба УЕФА

У многих россиян сорвался футбольный вечер

Источник:

пресс-служба УЕФА

Во время финала «Лиги чемпионов» у россиян начались помехи с трансляцией. Ее вел онлайн-кинотеатр Okko. Около полуночи по Москве на сайте начались массовые сбои.

Их плотность видно по графику с сервиса Downdetector. Пользователи жаловались на то, что сайт недоступен. У тех, у кого всё-таки получалось на него зайти, могло не грузиться само видео. По сообщениям зрителей, сбои были и с сайта, и с мобильного приложения. И это — в то время, когда футболисты из Милана и Парижа бились за кубок.

График сбоев | Источник: downdetector.suГрафик сбоев | Источник: downdetector.su

График сбоев

Источник:

downdetector.su

При этом у другой части зрителей всё работало нормально. Но тех, кто столкнулся со сбоем, это не утешало. Так что, пока на поле сражались футбольные команды, россияне бомбардировали гневными сообщениями аккаунты Okko в соцсетях. Накал эмоций соответствовал финалу Лиги чемпионов. Процитировать большую часть комментариев мы не можем из этических соображений.

А у вас всё работало?

Да, нормально смотрел
Нет! Сорвалась, зараза!
Я смотрел, но через другие сайты
Не интересуюсь футболом

Мы вели собственную трансляцию матча: со всеми главными моментами. Прочитайте и посмотрите, как «ПСЖ» и «Интер» бились за чемпионство. Первый тайм «ПСЖ» закончил со счетом 2:0. Затем парижане забили и третий гол. В Париже к этому времени уже начались беспорядки — фанаты начали заранее праздновать победу клуба. «ПСЖ» впервые в истории оказался так близко к званию победителя в главном турнире Европы.

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