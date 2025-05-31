Во время финала «Лиги чемпионов» в России рухнула трансляция. Фанаты в гневе

Во время финала «Лиги чемпионов» у россиян начались помехи с трансляцией. Ее вел онлайн-кинотеатр Okko. Около полуночи по Москве на сайте начались массовые сбои.
Их плотность видно по графику с сервиса Downdetector. Пользователи жаловались на то, что сайт недоступен. У тех, у кого всё-таки получалось на него зайти, могло не грузиться само видео. По сообщениям зрителей, сбои были и с сайта, и с мобильного приложения. И это — в то время, когда футболисты из Милана и Парижа бились за кубок.
При этом у другой части зрителей всё работало нормально. Но тех, кто столкнулся со сбоем, это не утешало. Так что, пока на поле сражались футбольные команды, россияне бомбардировали гневными сообщениями аккаунты Okko в соцсетях. Накал эмоций соответствовал финалу Лиги чемпионов. Процитировать большую часть комментариев мы не можем из этических соображений.
А у вас всё работало?
Мы вели собственную трансляцию матча: со всеми главными моментами. Прочитайте и посмотрите, как «ПСЖ» и «Интер» бились за чемпионство. Первый тайм «ПСЖ» закончил со счетом 2:0. Затем парижане забили и третий гол. В Париже к этому времени уже начались беспорядки — фанаты начали заранее праздновать победу клуба. «ПСЖ» впервые в истории оказался так близко к званию победителя в главном турнире Европы.