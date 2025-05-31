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Спорт Онлайн-трансляция Французы разгромили итальянцев: как прошел финал Лиги чемпионов

Французы разгромили итальянцев: как прошел финал Лиги чемпионов

За победу сражались команды из Милана и Парижа

41 615
2 комментария
Французы разгромили итальянцев: как прошел финал Лиги чемпионов | Источник: Пресс-служба УЕФАФранцузы разгромили итальянцев: как прошел финал Лиги чемпионов | Источник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

31 июня французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» в главном футбольном матче европейского сезона выяснят, кто выиграет Лигу чемпионов и отравится в отпуск в хорошем настроении.

Следим за основными событиями и эмоциями финала.

Всем привет, мы начинам онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов.

За кого вы сегодня болеете?

«ПСЖ»
«Интер»
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Болельщики перед матчем гуляли по улицам Мюнхена.

Источник: Пресс-служба УЕФАИсточник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

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Ренат Дайнутдинов

Это большой день для фанатов «ПСЖ» — команда из Парижа еще никогда не побеждала в Лиге чемпионов. В 2020 они играли в финале и проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1).

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Ренат Дайнутдинов

Одним из лидеров «ПСЖ» является грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Свой футбольный путь он начал в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине». Историю его карьеры читайте в нашем материале.

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Ренат Дайнутдинов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

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Ренат Дайнутдинов

Во время церемонии открытия финала выступит легендарная музыкальная группа Linkin Park.

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Ренат Дайнутдинов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике настроен серьезно.

«Мотивацией для меня является желание впервые выиграть Лигу чемпионов с „ПСЖ“. Хочу сделать это в качестве подарка для команды, для клуба, для города. Совершение чего-то исторического, например, первая победа в Лиге чемпионов, придаст этому событию особый смысл», — заявил он перед финалом.

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Ренат Дайнутдинов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может войти в историю. Еще ни один футболист из Армении Лигу чемпионов не выигрывал.

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Ренат Дайнутдинов

Состав «ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

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Ренат Дайнутдинов

Состав «Интера»: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Aчерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

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Ренат Дайнутдинов

«Интер» три раза побеждал в Лиге чемпионов. В 1964, 1965 и 2010 годах.

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Ренат Дайнутдинов

Трибуны стадиона заполнены. Все готово к началу матча.

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Ренат Дайнутдинов

В Милане болельщики «Интера» собрались на центральной площади. Город окрасился в черно-синие цвета.

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Ренат Дайнутдинов

Футболисты «ПСЖ» на разминке. Все игроки сосредоточены.

Источник: Пресс-служба УЕФАИсточник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

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Комментарии
2
Гость
31 мая, 21:07
В России не смотрят футбол вражеских стран. Мы смотрим матчи "Шинника".
Гость
31 мая, 23:52
я за хвичу рад.Есть скудетто.Кварадонна.Есть чеммминон Франции.Ессть кубок чемпионов. А Юриий Павлович Сёмин говорил этот бриллиант продавать нельзя
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