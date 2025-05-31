Французы разгромили итальянцев: как прошел финал Лиги чемпионов

31 июня французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» в главном футбольном матче европейского сезона выяснят, кто выиграет Лигу чемпионов и отравится в отпуск в хорошем настроении.
Следим за основными событиями и эмоциями финала.
Всем привет, мы начинам онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов.
За кого вы сегодня болеете?
Болельщики перед матчем гуляли по улицам Мюнхена.
Это большой день для фанатов «ПСЖ» — команда из Парижа еще никогда не побеждала в Лиге чемпионов. В 2020 они играли в финале и проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1).
Одним из лидеров «ПСЖ» является грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Свой футбольный путь он начал в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине». Историю его карьеры читайте в нашем материале.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
Во время церемонии открытия финала выступит легендарная музыкальная группа Linkin Park.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике настроен серьезно.
«Мотивацией для меня является желание впервые выиграть Лигу чемпионов с „ПСЖ“. Хочу сделать это в качестве подарка для команды, для клуба, для города. Совершение чего-то исторического, например, первая победа в Лиге чемпионов, придаст этому событию особый смысл», — заявил он перед финалом.
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может войти в историю. Еще ни один футболист из Армении Лигу чемпионов не выигрывал.
Состав «ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.
Состав «Интера»: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Aчерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.
«Интер» три раза побеждал в Лиге чемпионов. В 1964, 1965 и 2010 годах.
Трибуны стадиона заполнены. Все готово к началу матча.
В Милане болельщики «Интера» собрались на центральной площади. Город окрасился в черно-синие цвета.
Футболисты «ПСЖ» на разминке. Все игроки сосредоточены.