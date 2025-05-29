Кого «убил» Палмер? Лондонский «Челси» выиграл Лигу конференций

Полузащитник «Челси» Палмер переломил ход матча Источник: пресс-служба УЕФА











Английский «Челси» в финале Лиги конференций обыграл испанский «Бетис». Матч проходил городе Вроцлав (Польша).

Ученик против учителя

«Челси» был фаворитом турнира с самого начала. Состав лондонцев осенью оценивался в 1,05 миллиарда евро, футболисты всех остальных 35 команд основного этапа Лиги конференций стоили на тот момент 1,3 миллиарда евро.

Итальянец Энцо Марека тренирует «Челси» первый год. Под его руководством лондонцы заняли четвертое место в чемпионате Англии и заработали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В Лиге конференций «Челси» без проблем дошел до решающего матча. Разница в классе была настолько высока, что лондонцы в первой части турнира позволяли себе играть чуть ли не молодежным составом.

«Бетис» возглавляет чилиец Мануэль Пелегрини. Интересно, что в 2019 году он тренировал английский «Вест Хэм», а одним из его помощников был Энцо Мареска — теперь они встретились в финале еврокубка. Этот сезон севильцы могут записать себе в актив. В чемпионате Испании они стали шестыми, а в Лиге конференций получили шанс завоевать первый еврокубок в своей истории.

В историю был шанс войти и у «Челси». Лондонцы могли стать первой командой, которая выиграла бы все еврокубки: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Бенефис Палмера

Начало матча для «Челси» получилось неудачным. На девятой минуте «Бетис» воспользовался ошибкой англичан при выходе из обороны, мяч на линии штрафной получил бывший полузащитник «Реала» Иско и отдал пас на нападающего Абде Эззальзули — марокканец не промахнулся — 1:0.

В оставшееся время первого тайма испанцы были близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но счет не изменился.

Источник: пресс-служба УЕФА











В перерыв Энцо Мареска изменил тактический рисунок игры «Челси». Лондонская команда постепенно стала прибирать преимущество к свои рукам и на 65-й минуте сравняла счет: Коул Палмер с правого фланга навесил в штрафную, где невысокий аргентинец Энцо Фернандес опередил соперников и головой послал мяч в ворота.

На 70-й минуте Палмер на правом фланге вновь разобрался с соперником, прострелил в штрафную на Николаса Джексона, нападающий туловищем переправил мяч в сетку. «Челси» вышел вперед — 2:1.

Через шесть минут англичане могли снять все вопросы о победителе встречи. Джексон вместе с партнером убегал против вратаря «Бетиса», но совершил неловкое движение и потерял мяч в простой ситуации.

Интрига в матче жила недолго. На 82-й минуте Джейдон Санчо получил мяч в штрафной и обводящим ударом поразил дальнюю девятку ворот испанской команды.

Источник: пресс-служба УЕФА











Уже в добавленное время эквадорский полузащитник Мойзес Кайседо установил окончательный счет матча — 4:1.