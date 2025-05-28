Забил золотой гол и получил памятник при жизни: история карьеры чемпиона Европы и счастливого Понедельника

Виктор Понедельник принес сборной СССР победу в Кубке Европы Источник: пресс-служба РФС











В 1960 году, 65 лет назад, сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы (тогда Кубок Европы). На данный момент это главная победа в истории отечественного футбола. Автором решающего гола того турнира стал футболист Виктор Понедельник.

Редакция 161.RU вспоминает основные вехи его карьеры.

Эвакуация из города

Виктор Понедельник родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Происхождение своей фамилии он объяснял следующим образом.

«Мне прабабушка рассказала. Александр II крепостных распустил, в вольную надо было записать какую-то фамилию. Был понедельник. И поддавший писарь всем занес в графу „фамилия“ — Понедельник», — цитировал его «Спорт-Экспресс».

Начало Великой Отечественной войны Виктор Понедельник застал в Ростове-на-Дону.

«Перед самой войной отец получил предложение поучиться на рабфаке в Москве. Поэтому вскоре мы оказались отрезаны от него. Маме приходилось справляться со мной и сестрой одной. А нас всё время тянуло на улицу, хотя там постоянно шла стрельба. Так мама гонялась за нами с веревкой, пыталась загнать во двор или упрятать в бомбоубежище, где мы часто ночевали. Тот запах бомбоубежища я помню до сих пор, особенно когда вхожу в подвал дома или на даче. Он напоминает мне войну», — вспоминал Понедельник.

Из дома его семья уезжала, когда немцы уже были в городе.

«Ростов рассекали проспекты — Буденновский и Ворошиловский. По Буденновскому уже летели мотоциклисты, расстреливая всех, кто попадался на пути. А по Ворошиловскому в обратную сторону шли наши войска. И где-то рядом с городом они схлестнулись. В этот момент за нами приехал дядя, замдиректора авиационного завода в Таганроге. Тогда все подобные заводы по приказу Сталина эвакуировали на Волгу. И дядя сказал маме: „Возьми всё необходимое для детей и садись в машину. Вы уезжаете“. Отвез нас на платформу, и мы поехали в одном составе с рабочими».

В итоге он вместе с матерью и старшей сестрой оказался в Тбилиси. Там он жил возле стадиона «Динамо», где, можно сказать, и познакомился с футболом. После окончания войны семья переехала в Кишинев, а в 1950-м, когда Виктору было 13 лет, вернулась в Ростов.

Из второй лиги в сборную

Футболом Понедельник начал заниматься, когда был курсантом ростовского военного училища. Также он играл за юношескую команду «Буревестник» и юношескую сборную Ростова.

В 1956 году он стал игроком «Ростсельмаша», который тогда играл в классе Б второй зоны чемпионата СССР по футболу.

Играя во Второй лиге нападающий привлек внимание тренера сборной СССР Гавриила Качалина. Понедельника хотели взять на чемпионат мира 1958 года, который тогда проходил в Швеции, но в дело вмешалась травма.

«Качалин и начальник сборной Андрей Петрович Старостин планировали взять меня в Швецию, потому что в команде было много возрастных игроков. Мне уже сообщили, чтобы готовился к поездке. Но вместо Швеции я попал на операционный стол. Играл в Иваново, и центральный защитник местной команды сломал мое колено», — рассказывал Понедельник в интервью еженедельнику «Футбол».

Успехи в СКА

В 1958 году СКА (СКВО) выиграл Вторую лигу и завоевал место в элите. После этого команду было решено усилить несколькими игроками «Ростсельмаша», среди них был и Виктор Понедельник.

«Тогда второй дивизион чемпионата был разделен на несколько зон. „Ростсельмаш“ занял в своей зоне третье место, СКА — первое в своей. Победители играли круговой турнир в Тбилиси. Помню еще, что в тот год все команды там были армейские. Пять СКВО — СКА тогда тоже так назывался — и одна СКЧФ. В итоге Ростов вышел из этой пульки победителем и попал в Высшую лигу. Я с „Ростсельмашем“ спокойно готовился к сезону, но тут собрали обком партии, позвали на него обе команды, командующего военным округом, командующего авиацией Покрышкина. И объявили, что СКА решено усилить пятью игроками „Ростсельмаша“. В том числе и мной», — вспоминал свой переход нападающий.

В 1959 году СКВО дебютировал в Высшей лиге и сразу же занял четвертое место, отстав от «Динамо» (Тбилиси) на одно очко. Виктор Понедельник был одним из лидеров команды.

В 1960-м СКВО переименовали в СКА. Ростовская команда вновь стала четвертой — на этот раз на один балл отстала от московских динамовцев. Дерзкий ростовский коллектив долго ходил рядом с медалям чемпионатов — в 1963-м и 1964-м СКА вновь финишировал четвертым.

Сам Виктор Понедельник четыре года подряд (1960, 1961, 1962, 1963) входил в число 11 лучших футболистов чемпионата СССР.

Золотой Париж

Источник: пресс-служба РФС











За сборную СССР Виктор Понедельник дебютировал 19 мая 1960 года в товарищеском матче против сборной Польши (7:1). В первой же игре за национальную команду Понедельник оформил хет-трик.

В том же году во Франции проходил первый чемпионат Европы — тогда он назывался Кубок европейских наций. В финальном раунде турнира играли четыре команды: СССР, Чехословакия, Югославия и Франция. Матчи проходили в Париже и Марселе.

В полуфинале в Марселе сборная СССР уверенно обыграла команду Чехословакии со счетом 3:0. Один из голов забил Виктор Понедельник.

«Мы вели 3:0, когда судья наградил чехословаков пенальти. Тогда о советском футболе за границей знали очень мало, но Лев Яшин был фигурой известной. Поэтому соперники выглядели смущенными. У них ушло немало времени, чтобы выбрать, кто будет бить по нашим воротам. Сперва все футболисты отказывались, один за другим. Это всегда очень плохой знак. В итоге Йозеф Войта вышел вперед, ударил и промахнулся. Мы выиграли, а позже, вернувшись в отель, узнали, что Франция, которая обыгрывала Югославию со счетом 4:1 в Париже, в результате уступила 4:5. Мы были поражены», — рассказывал Понедельник журналу World Soccer.

10 июля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже встретились сборные СССР и Югославии. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время на 113-й минуте Виктор Понедельник забил во всех смыслах золотой гол.

«Шла то ли 112-я, то ли 113-я минута. Яшин передал мяч Игорю Нетто, который отдал пас Михаилу Месхи. Тот обыграл одного защитника и приблизился к отметке пенальти. Я двинулся вперед, стараясь отправить мяч головой в угол ворот, но потом упал перед грудой защитников и не видел, что происходит. Я всё еще лежал лицом к газону, когда услышал крик фанатов и подумал: „Слава тебе господи!“ Это был самый прекрасный момент за всю мою карьеру», — вспоминал решающий эпизод Понедельник.

Сборная СССР победила со счетом 2:1, а нападающий из Ростова вошел в символическую сборную турнира.

Есть легенда, что после победы в раздевалку сборной СССР пришел президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу и предложил Виктору Понедельнику, Льву Яшину, Валентину Иванову и Валентину Бубукину перейти в его команду. Сотрудник КГБ сказал испанцу, что это невозможно.

В 1962 году Понедельник в составе сборной СССР отправился на чемпионат мира в Чили. В финальной стадии турнира играли 16 команд. В первых двух матчах группового этапа Понедельник забил два гола — по одному мячу в ворота Югославии (2:0) и Колумбии (4:4). Сборная СССР заняла первое место в своем квартете и вышла в 1/4 финала, где встретилась с Чили. Хозяева турнира в упорной борьбе одолели одного из фаворитов — 2:1.

В 1964 году в Испании советская команда была близка ко второй победе подряд на Кубке Европы. В полуфинале гол Понедельника помог разгромить датчан — 3:0. В финальном матче против хозяев турнира сборная СССР на восьмой минуте вышла вперед, но затем пропустила два мяча и уступила золото испанцам.

Вся карьера в Ростове

В 1961 году Леонид Брежнев решил усилить футбольный ЦСКА. Виктора Понедельника перевели из ростовской армейской команды в столичную.

— За Понедельником в Ростов приехали два офицера с автоматами и запихнули в самолет. В Москве ему вручили ключи от квартиры на Соколе, в доме, где жили такие известные футболисты, как Старостин, Бубукин, Бобров и Федотов. Но открывать дверь Понедельник побоялся — спал на раскладушке у друга отца, — пересказывает историю «Чемпионат».

Сам Понедельник не хотел играть в ЦСКА и всеми силами стремился вернуться на родину. В городе из-за отъезда нападающего дошло дело даже до демонстраций. В итоге форвард не провел ни одного матча в столице и вернулся в СКА.

В 1966 году Понедельник перешел в «Спартак», но из-за обострившейся астмы не провел за красно-белых ни одного матча.

23 октября 1966 года Понедельник провёл прощальный матч против сборной ГДР (2:2). За сборную СССР нападающий провел 29 матчей и забил 20 голов.

Памятник при жизни

Источник: пресс-служба УЕФА











После завершения карьеры футболиста Виктор Понедельник три года тренировал «Ростсельмаш». Затем он решил пойти по стопам отца и стать журналистом.

14 лет он работал заведующим отделом футбола газеты «Советский спорт», с 1984 по 1990 год был главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». Также он написал четыре книги: «Любовь моя, футбол» (1970), «Штрафная площадка» (1977), «Мяч — в ворота» (1980) и «Исповедь центрального нападающего» (1997).

Виктор Понедельник жил в Москве, но часто приезжал в родной город. В 2009 году Понедельник стал почетным гражданином Ростова-на-Дону.

После смерти Анатолия Крутикова в ноябре 2019 года Виктор Понедельник оставался последним живым чемпионом Европы по футболу 1960 года.