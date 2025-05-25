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Спорт Стиль и красота «Я не боюсь ни боли, ни голода»: тренер рассказала, как занимает первые места на чемпионатах по бодибилдингу

«Я не боюсь ни боли, ни голода»: тренер рассказала, как занимает первые места на чемпионатах по бодибилдингу

Спортсменка находит время на тренировки, работу и семью

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В 2025 году Ксения стала победительницей и призером уже нескольких турниров по бодибилдингу | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meВ 2025 году Ксения стала победительницей и призером уже нескольких турниров по бодибилдингу | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

В 2025 году Ксения стала победительницей и призером уже нескольких турниров по бодибилдингу

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

Бодибилдинг давно уже не чисто мужское увлечение. Хрупкие девушки, подобно скульпторам, ваяют из своего тела произведения искусства. 28-летняя Ксения Яуфман в этом завораживающем и одновременно немного пугающем виде спорта покорила немало вершин. Спортсменка рассказала 86.RU, на какие жертвы идет ради того, чтобы быть совершенной, почему выбрала именно бодибилдинг и как удается одновременно быть тренером по бодибилдингу, заботливой женой и участвовать в соревнованиях.

«Проигрыш опустил меня с небес на землю»

Ксения выступала в категории фитнес-бикини, потом перешла в wellness | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meКсения выступала в категории фитнес-бикини, потом перешла в wellness | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

Ксения выступала в категории фитнес-бикини, потом перешла в wellness

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

Ксения — фитнес тренер из Сургута. Мир бодибилдинга она открыла для себя около пяти лет назад. До того ее спортивная жизнь была связана с пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой, где она с успехом выполнила норматив КМС. Но однажды, увидев в интернете кадры с соревнований по фитнес-бикини, Ксения загорелась желанием попробовать себя в новом амплуа.

— В 2020 году пришел ковид, и студентов распустили по домам. Тогда никто не мог представить, насколько затянется пандемия. Мы с тренером планировали подготовку к выполнению норматива мастера спорта, но границы разделили нас: я находилась в Нефтеюганске, тренер — в Ханты-Мансийске, — вспоминает Ксения. Было сложно, но пришлось поставить точку в этом этапе. После защиты диплома по психологии я с головой окунулась в подготовку к первому сезону в бодибилдинге, в номинации фитнес-бикини. Это было невероятно интересно! Мышечная масса у меня уже была, оставалось лишь скорректировать тренировочный процесс.

Уже весной 2021 года Ксения заявила о себе, завоевав серебро Кубка Югры, а затем, на соревнованиях УрФО, поднялась на третью ступень пьедестала. Следующий год ознаменовался триумфом: она стала абсолютной чемпионкой округа и решилась на дерзкий шаг — участие в чемпионате России.

— В бодибилдинге это вершина, самый сложный турнир, — рассказывает Ксения. — Нас было, кажется, 27 человек, я стала 25-й. Проигрыш, конечно, опустил меня с небес на землю. Я взяла довольно долгую паузу. А потом тренер предложил попробовать себя в категории wellness. Я согласилась. Сначала выступала на местных соревнованиях, а затем отправилась на Кубок Приволжского федерального округа, где в категории «Дебют» одержала победу. За годы увлечения бодибилдингом я сменила несколько наставников, поскольку порой ощущала отсутствие прогресса. Сейчас у меня очень грамотный тренер, и я чувствую, что мой потенциал начал реализовываться.

На соревнованиях важна не только физическая форма спортсменок, но и внешний вид | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meНа соревнованиях важна не только физическая форма спортсменок, но и внешний вид | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

На соревнованиях важна не только физическая форма спортсменок, но и внешний вид

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

С начала 2025 года Ксения уже выиграла Кубок Свердловской области по бодибилдингу. Завоевала серебро в абсолютном первенстве на всероссийских соревнованиях «Титаны Урала» и первое место в своей ростовой категории. В апреле она успешно продемонстрировала мастерство на международном фестивале спорта Siberian Power Show в Красноярске, где стала вице-чемпионкой.

— Я туда поехала с мыслью занять хотя бы четвертое место. А стала второй. Когда оглашали результаты, я просто не верила тому, что слышу. Была безумно рада, потому что о таком турнире, мне кажется, мечтает каждая девочка, связанная с бодибилдингом. Даже немного всплакнула, — рассказывает Ксения.

«Я не боюсь ни боли, ни голода»

Ксения работает в спортивном клубе, там же и тренируется | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meКсения работает в спортивном клубе, там же и тренируется | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

Ксения работает в спортивном клубе, там же и тренируется

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

В бодибилдинге залогом успеха, по словам Ксении, является в первую очередь дисциплина. Спортсмен ставит перед собой цель и идет к ней несмотря на все трудности.

— Я, в принципе, очень исполнительная, трудолюбивая, не боюсь ни боли, ни голода. Если есть цель, все сложности абсолютно преодолимы. Конечно, здорово, когда спорт является образом жизни, но между сезонами мы все обычные люди. В этот период я себе достаточно много позволяю: и сладости, и жирное мясо, и даже ночной перекус. Но перегибать палку, конечно, не стоит, — смеется Ксения.

По ее словам, и женщины, и мужчины, пока готовятся к соревнованиям, обычно полностью убирают из рациона молочные продукты.

— Они коварно влияют на наше тело, задерживают воду. Фрукты и ягоды тоже под запретом, хотя с последними я обычно прощаюсь в самый последний момент. Как и с любимой арахисовой пастой. Ничего плохого и критического в этом не вижу, — рассказывает Ксения. — Единственное, когда ее покупаю, обращаю внимание на состав, чтобы кроме арахиса ничего там не было: ни дополнительных масел, ни соли.

По словам Ксении, моменты, связанные с ограничениями в еде, спортсмен обсуждает с тренером. Вариантов диет много, каждый подбирает то, что подходит именно ему. Но в целом во время подготовки к турнирам у бодибилдеров довольно спартанский режим. А за некоторое время до соревнований спортсмены вовсе перестают пить воду.

В перерывах между подготовкой к соревнованиям Ксения может позволить себе даже вредную еду | Источник: xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В перерывах между подготовкой к соревнованиям Ксения может позволить себе даже вредную еду | Источник: xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В перерывах между подготовкой к соревнованиям Ксения может позволить себе даже вредную еду

Источник:

xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Сначала спортсмен пьет очень много воды — до 6–7 литров в день. Я выпиваю максимально 5,5 литра. Мне не сложно, я много пью ежедневно. Потом постепенно идет снижение потребления, и за день до соревнований остается 0,5–1 литр. Тяжеловато, конечно, разделить этот объем на целый день, но возможно. Человек со всем может справиться при желании, — рассказывает Ксения. — В день соревнований я не пью и обычно не ем. А выход чаще всего вечером.

«Бодибилдинг — красивый вид спорта»

Точеная фигура&nbsp;— результат большого труда | Источник: xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Точеная фигура&nbsp;— результат большого труда | Источник: xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Точеная фигура — результат большого труда

Источник:

xseniayaufman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения считает бодибилдинг красивым видом спорта, но с конкурсами красоты просит его не сравнивать. Перед тем как мускулистые красавицы с прическами и ярким макияжем выходят на сцену, они проделывают титанический труд.

— Раньше мне нравилась категория фитнес-бикини. Там выступают милые девушки с точеными ягодицами, рельефным прессом и безупречной осанкой. Но я переросла эти рамки, — говорит Ксения. — В категории wellness совершенно другие требования к соотношению пропорций тела: доминируют мощные ноги, округлые бедра, упругие ягодицы, рельефные квадрицепсы и икры. Но при этом должен быть соблюден общий баланс.

По словам спортсменки, обе номинации — и фитнес-бикини, и wellness-фитнес — с каждым годом набирают популярность, конкуренция становится всё более жесткой. Выбор макияжа, прически, купальника — это полотно, на котором конкурсантки рисуют свой образ. И хотя эти детали не являются обязательными критериями, они влияют на восприятие судей, ведь оценивается целостность образа.

— Безусловно, волнение присутствует перед каждым турниром. Но когда ты уже с прической, макияжем едешь на место соревнований, оно проходит, — улыбается Ксения.

Но после соревнований наступает время восстановления | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meНо после соревнований наступает время восстановления | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

Но после соревнований наступает время восстановления

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

Бытует мнение, что бодибилдинг, как и любой интенсивный вид спорта, может нести определенные риски женскому здоровью. Но, по мнению Ксении, этого не произойдет, если заниматься этим видом спорта грамотно.

— Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что бодибилдинг — это неженственно, некрасиво, что этот спорт губительно сказывается на женском организме и разрушает его. Я с этим абсолютно не согласна. Всё зависит от того, в каких тренерских руках спортсмен. Если наставник неопытный, он начнет предлагать подопечной гормональные препараты. Некоторые соглашаются, потому что хотят быть чемпионками. Но я бы никогда не доверила себя человеку, который, не имея медицинского образования, готов на такие эксперименты. Это сомнительная история, — считает Ксения.

Она отмечает, что бывают моменты, когда спортсменка достигает пика возможностей, тело истощено, а нервы из-за строгой низкожировой диеты на пределе. Но после соревнований наступает время восстановления. Полноценное питание и отдых возвращают организм в равновесие.

— Я не вижу в этом ничего трагичного. У спортсменок метаболизм работает отлично. А в крайнем случае всегда можно прибегнуть к дополнительной поддержке, например к витаминным капельницам, чтобы восполнить ресурсы, — говорит Ксения.

«Хотела бы научиться играть на гитаре, но времени пока нет»

Супруги познакомились на соревнованиях | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meСупруги познакомились на соревнованиях | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

Супруги познакомились на соревнованиях

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

В стремлении к идеальному телу и победам на соревнованиях по бодибилдингу Ксению поддерживает супруг. Он тоже спортсмен.

— Мы познакомилась на окружных соревнованиях по пауэрлифтингу. Он меня поддерживает, переживает. Доволен, что я перешла в более тяжелую категорию, потому что ему не очень нравилось, как я выглядела раньше в фитнес-бикини, — рассказывает Ксения.

В обычной жизни Ксения почти всегда без макияжа, в ней с трудом можно признать ту жгучую брюнетку, которая выходит на сцену | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meВ обычной жизни Ксения почти всегда без макияжа, в ней с трудом можно признать ту жгучую брюнетку, которая выходит на сцену | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

В обычной жизни Ксения почти всегда без макияжа, в ней с трудом можно признать ту жгучую брюнетку, которая выходит на сцену

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

Большую часть жизни Ксения проводит в спортзале. Делает упражнения сама и тренирует других. По словам спортсменки, на другие увлечения времени пока не хватает. Хотя она хотела бы, например, научиться играть на гитаре. Раньше Ксения училась в музыкальной школе и даже пела в казачьем хоре. Когда есть возможность, супруги отправляются в путешествия.

Ксения и ее супруг любят не только заниматься спортом, но и путешествовать | Источник: Xsenia Yaufman / Т.meКсения и ее супруг любят не только заниматься спортом, но и путешествовать | Источник: Xsenia Yaufman / Т.me

Ксения и ее супруг любят не только заниматься спортом, но и путешествовать

Источник:

Xsenia Yaufman / Т.me

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Бодибилдинг Соревнования Спорт Чемпионат России
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