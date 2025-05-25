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Спорт Финал плей-офф Брали Кубок Гагарина за другие клубы: кто в составе «Локомотива» уже становился чемпионом

Брали Кубок Гагарина за другие клубы: кто в составе «Локомотива» уже становился чемпионом

Игроки ярославского клуба уже побеждали в финале плей-офф

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1 комментарий
Ярославские хоккеисты уже брали Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославские хоккеисты уже брали Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские хоккеисты уже брали Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

21 мая ярославский «Локомотив» взял первый в истории клуба Кубок Гагарина, однако некоторые игроки уже получали золотые медали в финале плей-офф. Четыре хоккеиста, играя за другие клубы, уже поднимали над головой Кубок Гагарина.

«Алексей Береглазов стал первым игроком в истории КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Алексей Береглазов

Береглазов стал первым обладателем трех Кубков Гагарина, играя за три разные команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Береглазов стал первым обладателем трех Кубков Гагарина, играя за три разные команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Береглазов стал первым обладателем трех Кубков Гагарина, играя за три разные команды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник ярославской команды становился обладателем Кубка Гагарина в 2016 году в составе магнитогорского «Металлурга», в 2021-м брал награду с омским «Авангардом», а в 2025 году с «Локомотивом». В 2017 году стал серебряным призером финала плей-офф с «Металлургом».

Александр Радулов

Александр Радулов брал свой первый Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Александр Радулов брал свой первый Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов брал свой первый Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До победы вместе с «Локомотивом» нападающий брал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2011 году. Серебренным призером становился в 2016 году, находясь в составе ЦСКА и в 2023-м с «Ак Барсом».

Максим Шалунов

Максим Шалунов уроженец Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Максим Шалунов уроженец Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Шалунов уроженец Челябинска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шалунов брал Кубок Гагарина в 2019 году в составе московского ЦСКА. Тогда главным тренером команды был Игорь Никитин. С серебром уходил со льда в 2024 году, когда «Локомотив» уступил в финале «Металлургу».

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич стоит слева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБогдан Киселевич стоит слева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Богдан Киселевич стоит слева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый Кубок Гагарина хоккеист выиграл в составе ЦСКА. В «Локомотив» перешел зимой 2024 года и провел в составе 12 игр регулярного чемпионата, в плей-офф не сыграл ни разу.

О том, как проходил финал плей-офф, читайте в нашем сюжете.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф Кубок Гагарина КХЛ
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Комментарии
1
Гость
3 часа
киселевич сам заплатил чтоб в состав попасть?
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