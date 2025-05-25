Брали Кубок Гагарина за другие клубы: кто в составе «Локомотива» уже становился чемпионом

Ярославские хоккеисты уже брали Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











21 мая ярославский «Локомотив» взял первый в истории клуба Кубок Гагарина, однако некоторые игроки уже получали золотые медали в финале плей-офф. Четыре хоккеиста, играя за другие клубы, уже поднимали над головой Кубок Гагарина.

«Алексей Береглазов стал первым игроком в истории КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Алексей Береглазов

Береглазов стал первым обладателем трех Кубков Гагарина, играя за три разные команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Защитник ярославской команды становился обладателем Кубка Гагарина в 2016 году в составе магнитогорского «Металлурга», в 2021-м брал награду с омским «Авангардом», а в 2025 году с «Локомотивом». В 2017 году стал серебряным призером финала плей-офф с «Металлургом».

Александр Радулов

Александр Радулов брал свой первый Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До победы вместе с «Локомотивом» нападающий брал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2011 году. Серебренным призером становился в 2016 году, находясь в составе ЦСКА и в 2023-м с «Ак Барсом».

Максим Шалунов

Максим Шалунов уроженец Челябинска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шалунов брал Кубок Гагарина в 2019 году в составе московского ЦСКА. Тогда главным тренером команды был Игорь Никитин. С серебром уходил со льда в 2024 году, когда «Локомотив» уступил в финале «Металлургу».

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич стоит слева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый Кубок Гагарина хоккеист выиграл в составе ЦСКА. В «Локомотив» перешел зимой 2024 года и провел в составе 12 игр регулярного чемпионата, в плей-офф не сыграл ни разу.