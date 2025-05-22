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Спорт Финал плей-офф Губернатор Ярославской области сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф

Губернатор Ярославской области сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф

Ярославцы впервые в истории взяли Кубок Гагарина

43 699
33 комментария
Губернатор Ярославской области поздравил команду с победой | Источник: Михаил Евраев / TelegramГубернатор Ярославской области поздравил команду с победой | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области поздравил команду с победой

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф (6+). Ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» со счетом 2:1, итоги серии 4-1.

«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам „Локомотива“ 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой. Спасибо огромное, парни, за такую игру! Вы настоящие бойцы, и мы уважаем наших соперников! И в завершение я хотел бы сказать: „Только „ЛОКО“, только победа!» — поздравил с победой глава региона.

Михаил Евраев принимал участие в церемонии вручения Кубка Гагарина на льду «Арены-2000».

«Локомотив» стал победителем финала плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В онлайн-трансляции мы показываем, как город отмечает победу в финале плей-офф.

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Анастасия Вязигина
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ХК Локомотив ХК Трактор КХЛ Финал плей-офф Хоккей
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Комментарии
33
Гость
22 мая, 13:03
К кубку то зачем приклеился? Его не должны трогать те, кто не играл. А это еще и поднял. Лицемерие и высокомерность
Гость
22 мая, 06:57
Лучше бы он рассказал когда картошка подешевеет.
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