Губернатор Ярославской области сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф

«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам „Локомотива“ 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой. Спасибо огромное, парни, за такую игру! Вы настоящие бойцы, и мы уважаем наших соперников! И в завершение я хотел бы сказать: „Только „ЛОКО“, только победа!» — поздравил с победой глава региона.