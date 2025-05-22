Губернатор Ярославской области сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф (6+). Ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» со счетом 2:1, итоги серии 4-1.
«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам „Локомотива“ 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой. Спасибо огромное, парни, за такую игру! Вы настоящие бойцы, и мы уважаем наших соперников! И в завершение я хотел бы сказать: „Только „ЛОКО“, только победа!» — поздравил с победой глава региона.
Михаил Евраев принимал участие в церемонии вручения Кубка Гагарина на льду «Арены-2000».
В онлайн-трансляции мы показываем, как город отмечает победу в финале плей-офф.