«Соперник сильнее»: звезда сериала «Универ» раскритиковала результат ярославского «Локомотива»

Стас Ярушин болеет за «Трактор» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 мая после поражения челябинского «Трактора» ярославскому «Локомотиву» актер и ведущий Стас Ярушин оценил результат железнодорожников, заверив, что серия продолжается и рано делать выводы.

«Пока „Локомотив“ забил в пустые (ворота. — Прим. ред.) больше, чем с игры. Но я всегда говорил и говорить буду, что, пока одна команда не одержит четыре победы, выводы делать рано», — заявил в своем телеграм-канале Стас Ярушин.

Суммарно за все четыре встречи ярославская команда забросила в ворота «Трактора» 13 шайб, из них в пустые ворота — 4.

Стас Ярушин — российский актер, шоумен, телеведущий, певец. Известен своей ролью Антона Мартынова в сериале «Универ» (16+). Стас родом из Челябинска. С 2022 года ведет музыкальную программу «Музлофт» (16+).

Стас Ярушин верит, что выводы делать рано Источник: Стас Ярушин / Telegram

«Настроение не то, какое бы хотелось. Где-то нашей команде не фартит, где-то соперник сильнее. Где-то чуть-чуть нам не хватает. И вот это чуть-чуть в финальных матчах между серьезными командами всегда дает разницу», — объяснил Стас Ярушин.