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Спорт Финал плей-офф «Соперник сильнее»: звезда сериала «Универ» раскритиковала результат ярославского «Локомотива»

«Соперник сильнее»: звезда сериала «Универ» раскритиковала результат ярославского «Локомотива»

Актер верит, что рано делать выводы

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11 комментариев
Стас Ярушин болеет за «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтас Ярушин болеет за «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стас Ярушин болеет за «Трактор»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 мая после поражения челябинского «Трактора» ярославскому «Локомотиву» актер и ведущий Стас Ярушин оценил результат железнодорожников, заверив, что серия продолжается и рано делать выводы.

«Пока „Локомотив“ забил в пустые (ворота. — Прим. ред.) больше, чем с игры. Но я всегда говорил и говорить буду, что, пока одна команда не одержит четыре победы, выводы делать рано», — заявил в своем телеграм-канале Стас Ярушин.

Суммарно за все четыре встречи ярославская команда забросила в ворота «Трактора» 13 шайб, из них в пустые ворота — 4.

Стас Ярушин — российский актер, шоумен, телеведущий, певец. Известен своей ролью Антона Мартынова в сериале «Универ» (16+). Стас родом из Челябинска. С 2022 года ведет музыкальную программу «Музлофт» (16+).

Стас Ярушин верит, что выводы делать рано

Источник:

Стас Ярушин / Telegram

«Настроение не то, какое бы хотелось. Где-то нашей команде не фартит, где-то соперник сильнее. Где-то чуть-чуть нам не хватает. И вот это чуть-чуть в финальных матчах между серьезными командами всегда дает разницу», — объяснил Стас Ярушин.

Пятый матч (6+) между командами пройдет 21 мая на льду ярославского «Локомотива». Счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников. Мы ранее объясняли, зачем во время матчей снимают вратарей, оставляя ворота пустыми.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Каждый актёришка специалист по любому вопросу, хорошо, что в президенты не баллотируются, а то один пролез (я не про Рейгана) ...
Гость
2 часа
Стасик, помолчал бы, аналитик от бога
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