«Могу надеть свое школьное платье»: бизнесвумен в 60 лет стала бодибилдершей и раскрыла секреты красоты

Чтобы подготовиться к соревнованиям, у Марины ушло полгода Источник: Марина Кривицкая











Бизнесвумен из Барнаула Марина Кривицкая в 61 год не ходит по поликлиникам, а дома у нее нет тонометра. Более 10 лет назад она начала заниматься в спортзале и теперь не может представить свою жизнь без него. Не так давно она даже приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу, где стала самой возрастной спортсменкой.

Марина рассказала нашим коллегам из NGS22.RU, как пришла в спорт, где черпает вдохновение и как удается оставаться в великолепной форме.

Одна из лучших студенток в 48 лет

Марина Кривицкая родилась в Прокопьевске Кемеровской области, в 15 лет переехала в Барнаул, где и живет по сей день, называя его вторым родным городом.

В столице Алтайского края сибирячка отучилась на швею-мотористку, а потом окончила текстильный техникум и Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.

Следующие 20 лет героиня отдала преподаванию дизайна одежды, пока в 47 лет не решилась открыть свое ателье. Тогда Марина вновь пошла учиться и по губернаторской программе получила второе высшее образование уже в сфере предпринимательской деятельности. Там она вошла в десятку лучших студентов.

По словам Марины, получать образование в таком возрасте она не боялась, поскольку никогда не заостряла на этих цифрах внимание.

— У меня абсолютно ровное отношение к возрасту, и нет разницы — человеку 50 или 25 лет. Дело не в возрасте, а в том, какие у тебя ценности в жизни, чего ты хочешь добиться и как ты к этому придешь, — отметила она.

Всю свою взрослую жизнь героиня посвятила созданию одежды Источник: Марина Кривицкая











Марина стала серьезно заниматься в спортзале в 50 лет: до этого много времени уходило на семью, детей и учебу. Хотя нельзя сказать, что это было первое знакомство со спортом: в детстве и юношестве были гимнастика и танцы. Ее отец, кстати, — мастер спорта по тяжелой атлетике, поэтому она часто проводила с ним время на тренировках.

Сначала Марина занималась просто для себя, помимо физической нагрузки, по ее словам, зал подарил ей новые знакомства, связи, причем из разных сфер. Да и вообще там сложилась благоприятная и комфортная атмосфера, поэтому своему клубу Марина верна уже 12 лет.

Близкие увлечение Марины поддержали. По ее словам, дочь часто зовет в гости, чтобы покормить «нормальной» едой. Марина же придерживается основ правильного питания.

«Ты же борец»

Бодибилдинг в ее жизни появился не сразу. Сначала Марина в рамках клуба участвовала в нескольких проектах «Измени свое тело», однако быстро поняла, что это не ее, ведь такой формат в целом рассчитан на преображение людей с избыточным весом, а у нее никаких проблем с этим не было.

— Я, наверное, в трех-четырех проектах поучаствовала, а потом подумала, почему бы не двигаться дальше, в бодибилдинг. Подошла с этим к президенту Ассоциации бодибилдинга в крае Денису Капустину, и он сразу сказал: «Давай, почему нет? Ты же борец», — вспоминает она.

Марина выбрала тренера, и начались шесть месяцев упорных тренировок по три раза в неделю и строгий режим питания: грудка, гречка, огурец и зефирка на десерт как предел мечтаний. При этом, как вспоминает наша героиня, во время подготовки к соревнованиям ей пришлось даже в чём-то переступать через себя.

По словам Марины, спортзал стал для нее местом, где можно отвести душу Источник: Марина Кривицкая

— Перед соревнованиями нужно набирать вес, то есть наращивать мышечную массу. Но нарастить одни мышцы невозможно: как побочный эффект появляется и жирок. Я всю жизнь стремилась не набрать лишнего, а тут надо было. Тренер говорил, что все обычно просят им прибавить, а я хотела сократить калораж. Это был самый сложный этап. Потом началась сушка, и ты уже каждый день наблюдал в зеркале другого человека. Видел, как проявляются мышцы, как твое тело становится абсолютно другим по форме и пропорциям. Это кайф, — поделилась бизнесвумен.

Однако, по словам Марины, бодибилдинг — это не только отличная физическая форма, но и позирование, ведь на сцене еще нужно правильно себя показать. Чтобы достойно выглядеть, она занималась с хореографом.

— Всё время на сцене ты должен контролировать абсолютно все мышцы. Нужно помнить, как у тебя ноги стоят, а там специальная обувь с высоким каблуком, как расправлена спина. Это очень сложно. Это только с виду кажется, ну встали и встали, а на деле у меня после позирования болели все мышцы, чего не бывало после тренировок, — отметила она.

Выступала Марина в категории «фитнес-бикини» Источник: Марина Кривицкая

Соревнования проходили в Омске. При этом выступать Марине пришлось в категории 35+. Для категории 45+, как вспоминает бизнесвумен, просто не набралось участниц.

— Поэтому у нас была категория 35+. Вот представьте, моей дочери 36 лет. Но многие даже не поняли, что у меня такая разница в возрасте с остальными. Возраст спортсменок нигде не указывают, а в 60 лет, как правило, уже не участвуют в соревнованиях, у нас в крае точно никого не было, — рассказала героиня.

При этом, как подчеркивает Марина, выходить на сцену в купальнике ей было совсем не страшно, поскольку она была уверена в себе.

— У меня нет комплексов. Я к этому шла не один день, да и самооценка у меня такая реалистичная, она не завышена, но и не занижена. Я понимаю, что я не лучше кого-то, но и не хуже. Всегда надо сравнивать себя с собой, вот какая ты была полгода назад и какая стала. А сравнивать с другими смысла нет. У меня рост 155 см, поэтому какой смысл сравнивать себя с девочкой, которая ростом как манекенщица и имеет другие пропорции, — говорит Марина.

За свою же форму она не переживала, поскольку за месяцы тренировок добилась очень многого. Да и к выступлениям на большую аудиторию ей было не привыкать: сказывался опыт работы преподавателем.

Марина со своим тренером Сергеем Шерстневым Источник: Марина Кривицкая

— Я ведь не ставила цель занять какое-то призовое место. Я четко для себя понимала, что буду просто участвовать. Для меня это уже было достижением, то, чего я хотела, свершилось. И я от этого получила удовольствие. Мне открылся целый мир вот этого спорта, о котором я раньше не подозревала. Это супер, когда ты в чём-то растешь, развиваешься, узнаешь что-то новое. Это здорово, — подчеркнула наша собеседница.

С другими участницами у Марины сложились дружеские отношения. Да и вообще поездка в Омск стала настоящим приключением. Так, после соревнований спортсменам пришлось возвращаться в Барнаул прямо в гриме: из-за плотного расписания смыть его участницы не успели.

— Грим для тела имеет такую особенность, что становится зеленого цвета, когда ты потеешь. Поэтому за кулисами лучше, чтобы было прохладно, а то можно выйти на сцену с зелеными подмышками. Обратно мы ехали в плацкарте, я проснулась пораньше и вижу, как у одной девочки из-под простыней торчит зелено-синяя рука. У кого-то ресницы прилипли к подушке. Мы там так смеялись друг над другом. Но белоснежные простыни, конечно, после нас надо было стирать и стирать, — вспоминает она.

«У меня нет карточки в поликлинике»

Занятия в зале стали для героини важной частью жизни, без которой она уже не может себя представить.

— Я даже если к подруге в Белокуриху приезжаю, то и там хожу в зал. Она говорит: «Ты ненормальная. Ты можешь просто отдохнуть?» Я говорю: «Так я отдыхаю». Я не понимаю отдыха просто лежа на диване. Чудес не бывает, пока ты трудишься, ты в форме. Как только расслабишься, она, конечно, сдуется. Поэтому есть стимул ходить в зал как можно дольше. Тем более когда это в кайф, когда это удовольствие доставляет, — говорит Марина.

Как отмечает наша героиня, спорт приносит в ее жизнь и другие бонусы. Сейчас Марине 61 год, и у нее нет карточки в поликлинике.

Заниматься спортом Марину мотивирует внучка-фигуристка Источник: Марина Кривицкая











— У меня нет, как у моих подружек, тонометра, я не знаю, что такое давление. В моем возрасте вообще мало кто уже ходит в зал. Я не знаю почему. Зато если зайти в поликлинику, то все там. Многие еще говорят: «Ну вот набрала, а куда деться, уже возраст». А при чем тут возраст? Люди придумывают себе какие-то отговорки, хотя это не помеха. Я вот притащила в зал подругу моего возраста, — говорит Марина.

Конечно, бывает, ей хочется пропустить тренировку и остаться дома, однако Марина не дает себе поблажек и берет пример со своей 11-летней внучки, которая с четырех лет занимается фигурным катанием.

— Иногда бывает такое, что не хочется на тренировку. Но я в этот момент думаю: «Так, собралась и пошла. У тебя ребенок каждый день по три часа тренируется, да еще в школе на одни пятерки учится. А ты взрослая бабушка, ты пример». Она для меня вот такой маячок, стимул. Зато когда потом из зала выходишь, садишься в машину, ноги трясутся от усталости. Ты такой весь довольный, счастливый, и какая-то даже такая гордость, что сделал это, — рассказала она.

Как подчеркивает героиня, ее форма — это постоянный труд и правильное питание Источник: Марина Кривицкая

Благодаря упорным тренировкам и правильному питанию, как рассказывает бизнесвумен, она и сейчас легко может надеть школьное или свадебное платье.

— Если следишь за собой, то при чем тут возраст? Понятно, мы стареем, понятно, там кожа уже выглядит не так. Но в остальном? Я выбрала для себя другой путь, я выбрала быть счастливой. Я, конечно, пашу, но по-другому чудес не бывает, надо трудиться, — говорит она.

Марина следит за своим питанием, ведь, по ее словам, одного спорта для поддержания хорошей формы мало.

— Ограничений практически нет, просто здоровая пища, овощи, фрукты, крупа, можно картошку и макароны. Единственное, нужно соблюдать баланс. Ну и плюс в воскресенье у меня читмил, когда на завтрак могу съесть всё что угодно, — добавила она.