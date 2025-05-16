Забил самый быстрый гол Евро, мог занять место Карпина: история карьеры лучшего бомбардира

Кириченко был с «Ростовом» в Лиге чемпионов Источник: пресс-служба ФК «Ростов»











Дмитрий Кириченко — один из самых ярких российских нападающих XXI века. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ, а на чемпионате Европы — 2004 забил самый быстрый гол в истории турниров.

В декабре 2017-го он даже мог занять место Валерия Карпина. Наши коллеги из 161.RU рассказали историю его карьеры и о том, где Кириченко сейчас.

Источник: Городские медиа

Взлет из Таганрога

Дмитрий Кириченко родился 17 января 1977 года в Новоалександровске (Ставропольский край). Футболом начал заниматься в семь лет, когда пошел в первый класс. Первыми его командами стали «Локомотив» (Минеральные Воды) и «Искра» (Новоалександровск).

В 19 лет Кириченко перебрался в Таганрог. «Торпедо» тогда выступало во Второй лиге — нападающий своим шансом воспользовался. В первом сезоне он забил семь голов, во втором его результативность резко выросла — до 32 мячей.

В этот момент стало понятно, что в Таганроге талантливый нападающий не задержится. Был лишь один вопрос — где он продолжит карьеру? Перевозить вещи Кириченко далеко не пришлось. В 1998 году он стал игроком «Ростсельмаша» (ныне «Ростов»). При этом в числе претендентов на форварда были московские «Спартак» и «Динамо».

Первый гол за команду из Ростова Кириченко забил в восьмом туре чемпионата России против «Тюмени». Можно сказать, что время на адаптацию ему почти не понадобилось. В первом сезоне в 23 матчах чемпионата он забил пять голов, еще один мяч на свой счет он добавил в Кубке России.

Сезон 1999-го получился для нападающего аналогичным: в чемпионате он забил шесть голов в 29 матчах. «Ростсельмаш» тогда был крепким середняком чемпионата — в сезоне 1998-го он стал шестым, на следующий год — седьмым.

Принял участие Кириченко и в легендарных матчах против «Ювентуса» в Кубке Интертото. В Чезене (матч проходил там) нападающий вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

В следующих двух сезонах Кириченко становился лучшим бомбардиром команды: в 2000-м он отличился 14 раз, через год — 13. В матче против «Крыльев Советов» он оформил первый хет-трик.

Результаты самого «Ростсельмаша» болельщиков не радовали: команда дважды финишировала 12-й. В 2002-м Кириченко ушел на повышение.

Лучший в стране

Кириченко стал игроком ЦСКА, который тогда был одним из претендентов на победу в чемпионате России. В первой же игре за армейцев Дмитрий оформил хет-трик в матче с «Торпедо-ЗИЛ». Кириченко на этом не остановился, не пожалел он и «Ростсельмаш», в ворота которого отправил три мяча.

Всего по итогам сезона форвард настрелял 15 голов. Вместе с партнером по команде Роланом Гусевым он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Вошел он и в символическую сборную турнира.

Сам ЦСКА остановился в шаге от победы. В золотом матче армейцы проиграли «Локомотиву» (0:1). Судьбу встречи решил гол еще одного бывшего игрока «Ростсельмаша» Дмитрия Лоськова. Кириченко вышел на поле на 61-й минуте, заменив Дениса Попова.

В 2003 году ЦСКА всё же стал чемпионом России, но результативность Кириченко стала скромнее — пять голов. По одному мячу он добавил в Кубке России и Кубке УЕФА.

В 2004-м Кириченко отличился девять раз, но армейцы на этот раз вновь пропустили вперед московский «Локомотив». Летом в команду пришли бразилец Вагнер Лав и хорват Ивица Олич — конкуренция в линии нападения выросла.

Отметился Кириченко и в самом памятном матче РПЛ 2004-го. Запомнился он, правда, не игрой, а грандиозной дракой футболистов обеих команд в Раменском, в которой приняли участие даже болельщики. О футбольной составляющей того матча все забыли, но именно гол Кириченко тогда принес победу ЦСКА (1:0).

По итогам сезона Кириченко ушел из ЦСКА, за полгода до победы в Кубке УЕФА. Кириченко осень играл за армейцев в Лиге чемпионов, но не провел ни одного поединка в Кубке УЕФА, куда ЦСКА попал, заняв третье место в группе. Несмотря на это, принято считать, что Кириченко, как и Сергей Семак, являются победителями того турнира.

Европейский рекордсмен

Источник: Transfermarkt











Главное достижение Кириченко в 2004 году — не в футболке ЦСКА. Дмитрий попал в заявку сборной России на чемпионат Европы, который тогда проходил в Португалии. В матчах против хозяев турнира и команды Испании он остался в запасе.

Матч против Греции никакого турнирного значения для национальной команды не имел — шансы на выход из группы она потеряла. Греки же были предельно мотивированы.

Кириченко вышел в стартовом составе и забил гол уже на 67-й секунде матча, установив рекорд чемпионатов Европы. Достижение продержалось ровно 20 лет. В 2024-м албанец Недим Байрами забил гол в ворота Италии на 23-й секунде.

Сборная России выиграла со счетом 2:1, а Греция всё же вышла в плей-офф и сенсационно стала чемпионом Европы. Кириченко не только сам вошел в историю, но и мог изменить ее ход. В случае поражения с разницей в два мяча греки из группы не вышли бы, уступив свое место испанцам.

Всего за национальную команду Кириченко провел 12 матчей и забил четыре гола.

Лучший во второй раз

Источник: пресс-служба ФК «Сатурн»











Кириченко перешел в «Москву» (сейчас этой команды не существует). Там он во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В сезоне 2005 года он забил 14 голов, которые помогли «Москве» занять пятое место и завоевать путевку в еврокубки.

В 2006-м Кириченко вновь забил больше десяти мячей — на этот раз 12. Немного ухудшился и результат команды — она стала шестой.

Следующий сезон нападающий начал уже в новой команде. «Сатурн» тогда делал ставку на опытных российских игроков. Так, например, в Раменском оказались Дмитрий Кириченко и Вадим Евсеев.

В Подмосковье Кириченко провел четыре сезона и забил 26 голов в РПЛ. Уйти из «Сатурна» у Кириченко не получилось. Полет у «Сатурна» вышел не совсем нормальным. Сезон 2010-го команда доиграла, но снялась с турнира из-за финансовых проблем. В СМИ публиковали якобы внутренние документы клуба, в которых были видны зарплаты игроков. Писали, что Кириченко зарабатывал 27,5 миллиона рублей в год.

«В моем случае цифры соответствуют реальности. Конечно, за вычетом налогов. Другое дело, что получить заработанное не удалось. История с попаданием клубных документов в печать, конечно, некрасивая. Ясно, с какой целью их обнародовали, но лично мне стыдиться нечего. Да, у меня был хороший контракт, однако я его отрабатывал полностью. Кстати, если бы открылись платежные ведомости других клубов, то игроки „Сатурна“ там точно в лидерах бы не были», — цитировал Кириченко «Спорт-Экспресс» в 2011 году.

Вернулся домой













В 2011-м в российском футболе реформировали чемпионат. Теперь он проходил не по системе весна-осень, а как в Европе — осень-весна. Переходный турнир затянулся на полтора года.

Его Кириченко встретил в «Ростове» в статусе одного из ветеранов команды, на тот момент ему было 34 года. В матче первого тура против «Спартака» Кириченко вышел на замену на 80-й минуте. После этого на трибунах появился баннер «Казак, добро пожаловать домой!»

Через полгода после прихода Кириченко мог попасть в еврокубки, но в полуфинале Кубка России в серии пенальти проиграл «Алании», которая тогда играла в Первом дивизионе.

По итогам чемпионата, который длился полтора года, «Ростов» попал в стыковые матчи, где был сильнее «Шинника» (3:0, 1:0) — один из мячей забил Кириченко.

Источник: Transfermarkt











В «Ростове» Кириченко провел 2,5 года и забил 11 мячей. Были разговоры, что он может перейти в чемпионат одной из ближневосточных стран, но игрок в итоге выбрал Саранск. После этого он перешел в «Мордовию», игравшую тогда в ФНЛ. Там он провел 12 матчей, забил один гол и завершил игровую карьеру.

Кириченко занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата России за всю историю, забив 129 мячей в 377 матчах. При этом он забил больше всех после выходов на замену — 24 мяча в 127 играх.

Его место занял Карпин

В сентябре 2014 года Кириченко вошел в тренерский штаб «Ростова». Зимой в команду пришел Курбан Бердыев, но на позициях Дмитрия это никак не сказалось.

В сезоне-2015/2016 «Ростов» выиграл серебряные медали чемпионата России и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Летом 2016-го Бердыев официально перестал быть тренером желто-синих. Исполняющим обязанности назначили Кириченко. Официально именно под его руководством ростовчане прошли амстердамский «Аякс» и вышли в групповой этап главного европейского клубного турнира.

Летом 2017-го Бердыев ушел в «Рубин», но Кириченко не отправился вслед за ним, оставшись в «Ростове», Дмитрий вошел в тренерский штаб Леонида Кучука. В ноябре Кучук покинул «Ростов», первую часть сезона команда завершала под руководством Кириченко.

Расставание Кириченко с «Ростовом» красивым не назовешь. Он считался одним из претендентов на пост главного тренера, в итоге место отдали Валерию Карпину.

— После матча с «Уфой» мы встретились с Кириченко и попросили его расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большому сожалению, ведь его кандидатуру поддерживали наши болельщики, — заявил тогда президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Кириченко был удивлен таким заявлением президента «Ростова».

— Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера. После последнего матча с «Уфой» руководство пригласило меня на встречу, на ней обсуждалось мое видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб. Руководители дали понять, что никакое решение еще не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я ее составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажерном зале и так далее. Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем, — цитировал Кириченко ТАСС в декабре 2017-го.

Иран, «Уфа» и Вторая лига

Летом 2018 года Кириченко вошел в тренерский штаб «Уфы». У Сергея Томарова не было лицензии, и поэтому формально главным тренером считался экс-игрок «Ростова».

В ноябре Томарова уволили, и его место уже без всяких оговорок занял Кириченко. В конце марта 2019-го ушел и он из-за плохих результатов в весенней части турнира.

После этого Кириченко стал одним из членов тренерского штаба Бердыева и сменил с ним несколько команд. Так в трудовой книжке Кириченко появились казахстанский «Кайрат», иранский «Трактор» и «Сочи».