Будут ли транслировать матчи «Локомотива» на уличном телеэкране? Ответ властей

«Локомотив» попал в финал КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Будут ли в центре Ярославля транслировать матчи (6+) «Локомотива» в финале КХЛ? 76.RU получил ответ в пресс-службе городской администрации:

«На экране, который работал на время организации катка на Советской площади, не планируется трансляция финальных игр Кубка Гагарина».

Ранее власти купили новый телеэкран за 2,6 миллиона рублей. Изначально за покупку город был готов заплатить 3,5 миллиона, но аукцион выиграл поставщик, предложивший наиболее выгодную стоимость.

Телеэкран установили в центре города для трансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. После праздников экран убрали. На вопрос, что сейчас с техникой, в мэрии 76.RU ответили следующее:

«Прорабатывается возможность установки экрана на территории парка на Даманском острове».