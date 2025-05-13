НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

4 м/c,

с-в.

 746мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Новые аттракционы
Подробности смертельного ДТП
Попал под ИВЛ в командировке
Утечка газа в центре города
Сколько стоит квартира в новостройке
Американец переехал в Ярославль
Отключение горячей воды
Спорт Финал плей-офф Подробности Будут ли транслировать матчи «Локомотива» на уличном телеэкране? Ответ властей

Будут ли транслировать матчи «Локомотива» на уличном телеэкране? Ответ властей

Технику для города закупили в конце 2024 года

325
4 комментария
«Локомотив» попал в финал КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» попал в финал КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» попал в финал КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Будут ли в центре Ярославля транслировать матчи (6+) «Локомотива» в финале КХЛ? 76.RU получил ответ в пресс-службе городской администрации:

«На экране, который работал на время организации катка на Советской площади, не планируется трансляция финальных игр Кубка Гагарина».

Ранее власти купили новый телеэкран за 2,6 миллиона рублей. Изначально за покупку город был готов заплатить 3,5 миллиона, но аукцион выиграл поставщик, предложивший наиболее выгодную стоимость.

Телеэкран установили в центре города для трансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. После праздников экран убрали. На вопрос, что сейчас с техникой, в мэрии 76.RU ответили следующее:

«Прорабатывается возможность установки экрана на территории парка на Даманском острове».

Ранее в документах закупки уточнялось, что экран планируют разместить в парке на острове Даманский для организации работы летнего кинотеатра.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
42 минуты
ВОТ настоящее отношение к людям ! спасибо !!
Гость
54 минуты
Не будут и слава богу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление