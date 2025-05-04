«Сидим в раздевалке и думаем: „Нам хана“». Игрок гандбольной сборной России — о друзьях, мечтах и аниме

Анастасия мечтает выиграть чемпионат Европы Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Анастасия Казьменко в 20 лет уже успела провести несколько сезонов в основной команде «Ростов-Дона» и регулярно получает вызовы в сборную России. В воротах команды она сменила другую ростовчанку — Галину Габисову.

В интервью нашим коллегам из 161.RU она рассказала, как стала гандболисткой, о чём мечтает и что делает в свободное время: оказывается, Анастасия пишет стихи.

Попала в гандбол, а могла и в керлинг

Настя связала жизнь с гандболом в 11 лет Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











Страшно ли стоять на воротах? Я бы не сказала, что это настолько страшно, я больше боюсь каких-то социальных взаимодействий. Просто стесняюсь больше. А на воротах, ну что там… Желания увернуться нет, обычно ты же тянешься к мячу. Вот в хоккее, как мне кажется, наоборот, это самое страшное, там же шайба и вообще угроза всему и вся…



Был со мной такой случай на волейболе. Мне лет девять, я в младшей школе еще, и со мной девочки лет 15–16 — прям конкретные дамы с очень сильными руками, потому что одна играла в сборной молодежной. У нас между собой чемпионатик был, мы там рубились.

Тренер выходит. Передо мной стоит высокая-высокая девочка, мяч летит так четко в нее, она резко садится, и я принимаю его лицом. Следующее, что я помню: сижу на полу, меня поднимают старшие, говорят «Иди умойся». А я вот так еще стою и не понимаю, кто я, где я. Думаю, в тот момент случилось какое-то неожиданное прозрение на будущее, что нужно внимательнее смотреть по сторонам.

С волейболом вообще не получилось, просто потому что он находился очень далеко от моей школы. У меня секция была сразу после того, как заканчивались уроки. Мне было неудобно добираться, я решила, что, значит, не судьба.

Разница между тренировками и учебой была час или полчаса, и каждый день пыталась быстро добраться. Еще меня могли задержать в школе, постоянно были какие-то дополнительные занятия. Поэтому как-то не срослось и со временем ушла.

А с гандболом всё просто. Много лет назад была ярмарка спорта во дворце. Стояли шатры, проходили какие-то показательные бои, чтобы завлечь детей. И там был гандбол. Папа даже не знал тогда, что это такое. Подводит меня и говорит: «Смотри, как тебе?» Я говорю: «Вроде бы прикольно выглядит». Он: «Всё, значит, идем». Тогда мне было лет 11.

Но вообще я могла попасть и в керлинг. Ходили слухи, что олимпийскую арену из Сочи якобы перевезут в Ростов. Сейчас я понимаю, что это закончилось бы плохо. Я или пол бы прожгла, или уронила бы что-то. Да, там можно и бросать, но ты сидишь и смотришь, куда он (снаряд, камень. — Прим. ред.) катится. Ну не наш случай. (Смеется.)

Параллельно с гандболом я больше ничем не занималась. Но до него что я только не перепробовала! Волейбол был в 3–4-м классе. Еще занималась карате. Я сдала первый экзамен на желтый пояс и решила, что дальше я никуда не пойду.

Ходила на шахматы, бисероплетение, в русский народный хор меня завело. Я в школьном музее работала экскурсоводом полгода. Водила экскурсии для младших классов, при этом я была в четвертом.

С учебой совмещать было тяжело, но получалось. Я хорошо училась, была пара четверок по некоторым предметам, потому что я не сошлась характером с одним учителем. Девятый класс я окончила с красным дипломом и вот сейчас окончила с красным дипломом училище олимпийского резерва.

Вратарем я стала, скажем шутливо, так как просто не люблю бегать. Мой первый тренер очень хотел, чтобы я была линейной. Я поиграла, но совсем недолго. Но те, кто со мной в детстве играли, шутили, что я всех побила и меня в наказание отправили в ворота. А вообще я всегда тянулась к воротам. Не знаю почему. Хочу туда.

Во время игры я не всегда замечаю происходящее на трибунах. Всё зависит от ситуации, но, как правило, обращаю внимание только на площадку.

Как попала в основную команду

Перед игрой у Анастасии есть некий ритуал, но подробности она не раскрыла Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











В 2022 году после сбора в горах нам сказали, что мы поедем с основной командой в Звенигород и оттуда переберемся на наши сборы с молодежкой. Я помню, что очень сильно волновалась. У меня всегда любой новый этап, который [дает] что-то больше, дальше, сильнее, вызывает лютую панику.

Дома привыкли, что я всегда паникую, потом всё нормально становится, но я всё равно вначале паникую. Я прям помню, что прихожу к автобусу с вещами, думаю: «А что мне делать?» Первое время я всегда такая паникерша по жизни.

Впервые я вышла на площадку с основой во время спартакиады — была в полном шоке. Ночью очень плохо спала, адреналин скакал, ужас.

До этого я уже играла в чемпионате России. Как-то во время ковида мы замещали основную команду в матче с ЦСКА. Была обычная тренировка. А тут у нас Александр Владимирович Бурмистров (главный тренер. — Прим. ред.) выходит и говорит, чтобы все построились. Последний раз такое было, когда нас вызвали, скажем так, шуточно, на ковер. Мы думаем, что произошло. И тут нам говорят: есть вероятность, что вы сыграете с ЦСКА.

Я поворачиваюсь, даже не помню, кто стоял рядом, и говорю: «Зачем нам играть с дублем ЦСКА, если они к нам приезжают через месяц?» И тут нам говорят: «Нет, не дубль — основа». Я помню, что у меня после этого произошло автоматическое отключение системы базы данных.

Тренировка проходит бросковая, мы готовимся уже к защите, какие интервалы… Нам сказали, никому вообще не говорить до конца дня. Об окончательном решении узнали поздно вечером.

Сели в раздевалке за столом и молчали. И никто не знает, с чего начать. А как говорить? Что говорить? И в этот момент — это будто отдельным кадром помню — вышло интервью линейной Цвийич, кажется. Она сказала, что едет играть с «Ростов-Доном», потому что они очень сильные, и хочет выложиться на все сто. А мы сидим в раздевалке, смотрим интервью и думаем: «Нам хана».

Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











В день игры я пришла на опробование, а я всё еще не верила, наверное. Думала, что это какая-то шутка, ребят. И только когда началась игра, я понимаю, что шутки не было.

Игру я всё еще помню только отрывками. Помню, что она прошла, мне дали приз как лучшему игроку, у меня берут интервью, а я вообще не помню, кто брал, потому что у меня глаза вот такие. Даже мама, смотревшая игру по телевизору, заметила это.

Тогда молодежка «Ростов-Дона» проиграла основе ЦСКА со счетом 17:39. Матч прошел 27 января 2022 года, фоторепортаж с игры — здесь.

Я правда часть игры не помню. Помню, что мы разминались, был, кажется, первый бросок в отрыв, который я отбила. И всё, провал. Когда я уже вышла впервые с основой, то такого не было уже. Могла нервничать, но не так.

Когда я только попала в основную команду, то мне сильно помогали Галина Габисова, Виктория Калинина — безумно им благодарна. Я вначале слегка стеснялась, обращалась на «вы». Однажды одна из них мне сказала: «Какой „вам“? „Тебе!“» Я после этого немного замерла и ответила: «Спасибо!»

Хотела ли я когда-нибудь бросить гандбол? Нет, я слишком люблю им заниматься. Были моменты, когда просто уставала. Периоды небольших спадов, но у всех такое бывает. А потом хоп-хоп-хоп — и всё вернулось обратно в норму. Всё, хочется еще больше, больше, больше.

Настрой на матч

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Перед игрой есть определенный ритуал, раскрывать не буду. Музыку всегда слушаю, для меня музыка — это что-то основное.

У меня такой меломанский плейлист, который зависит от момента сезона, или что-то новое появилось. Какая-то песня появилась, она замещает другую. В нем всё очень сложно, там прям полный бардак. Начиная от Queen, заканчивая песнями из мюзиклов. Это не шутка, у меня несколько есть, которые я перед игрой серьезно слушаю. Они помогают еще сильнее уйти в себя. Иногда включаются и русские песни. У меня есть опенинги аниме в ходе подготовки. Могу слушать Queen, Imagine Dragons, Panic! At The Disco, Hatters.

В первом сезоне на стадионе на мне была отбивкой песня «Конь». Как это вышло? У меня брали интервью, и в конце выпуска есть несколько секунд, где я пою. Случилось это абсолютно случайно, потому что в тот момент после интервью я посмотрела в телефон, и мне пришло уведомление, что я вызвана в молодежную сборную России. В выпуск программы в итоге попал момент, где я пою песню. И ее потом мне поставили на какой-то матч отбивкой.

Не могу сказать, что умею петь, но люблю. Самозабвенно и громко, от души. Вот честно, петь я люблю больше, чем танцевать, потому что в пении могу душевно раскрепоститься. Вначале, наверное, стеснялась, а сейчас могу спокойно начать петь в любой момент.

Однажды я ехала домой в лифте, очень счастливая была. В наушниках играет какая-то песня, я пою, открывается дверь, а там курьер на меня смотрит. Секундная пауза — я продолжаю петь и ухожу. Захожу домой малиновая, истерически смеюсь, но продолжаю петь. Мама спрашивает: «Что такое?» Я ей рассказываю, она говорит: «Ну ты молодец, конечно».

Перед игрой я не захожу в соцсети. Комментарии никогда не смотрю.

День матча

С домашним матчем всё просто. Если игра поздняя, значит, утром активация. Отвезли на завтрак, приехала на тренировку, потренировались, размялись, возвращаюсь домой, обедаю, ложусь спать. Я тот еще любитель поспать днем, если честно. Прям на часик, на два отрубаюсь с чистой совестью.

Накануне матча мне надо чуть-чуть меньше думать об игре, если честно. То есть я могу подумать, но, например, не забивать этим полностью голову, потому что тогда пропадаю в этом потоке мыслей. Не очень хорошие могут последствия. Бывали случаи, когда я пыталась максимально с вечера прийти к этому. Я понимала, что для меня это слишком большое время для разгона. Потому что я загораюсь, и всё, к моменту игры уже потухли все мысли, которые нужны.

Уже после дневного сна начинаю концентрироваться. Собираюсь на игру, но до этого могу попить чаёк, включаю музыку, чтобы настроиться, еду с ней на игру. Потом уже приезжаю на стадион: разминка, замотаться, растереться, раскататься, и уже в бой.

Сериалы в дороге и дома

Я, честно, к автобусу привыкла. Мы смирились. Что мы делаем? Зависит от ситуации. Если есть время, иногда можем в настолки играть. Обычно это проходит очень весело.

В автобусе всё просто. Если ночной выезд, то я могу немного полежать с телефоном, что-то поделать и потом спать. Проснуться с первыми лучами солнца и снова сидеть в телефоне или что-то другое делать.

Иногда после некоторых матчей такая усталость, что все сидят в телефонах или читают книги. Я музыку слушаю или смотрю заранее скачанный сериал. Например, в феврале посмотрела 11 сезонов «Мыслить как преступник» (18+).

У меня на ноутбуке много скачанных фильмов, которые я хочу посмотреть или пересмотреть. Я, кажется, могу годами пересматривать «Как приручить дракона» (6+), «Робин Гуд» (18+) и «Мулан» (6+). И из фильмов — «Шаг вперед 3» (12+), «Гарри Поттер» (12+).

Чтобы отдохнуть от переездов, мне, наверное, нужно дня два. Лежать и ничего не делать. Вот совсем чтобы никуда не выдвигаться. Поднялась на кухню, попила чай — и обратно.

Дома иногда пересматриваем первый сезон «Полярного» (16+). Там есть шикарные серии, когда они искали рельсы, — я готова ее пересматривать всегда. Периодически бывает настроение посмотреть отдельные серии «Касла» (12+), «Ясновидца» (12+). И «Волчонка» (16+) могу пересматривать до сезона третьего.

Что дома говорят о судействе

Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











У меня папа с футболом тесно связан, но в спорт меня вообще никогда не хотели отдать. В детстве я помню, что смотрела его, когда папа на экране был, радовалась этому. И в 2018 году еще было — тогда смотрела, признаюсь. Там эмоции были, что нельзя было не смотреть.

Владимир Казьменко — судья категории ФИФА. Судил матчи РПЛ.

На судейскую тему в детстве всегда с папой ругалась. Я могла приехать после соревнований. «Ну вот, они нас обвинили, что вот это…» Он обычно говорил, что нет, судья всегда прав, и я уходила к маме. Это как бы такое шуточное, но всё равно мы с ним в детстве очень много об этом говорили, потому что трансляций хороших не было и не было видно каких-то моментов.

Я до сих пор помню, как мы пытались отстоять эпизод, когда нам неправильный гол засчитали. Был момент по детству, тогда оказалось, что бороться за справедливость надо больше всего в жизни. Я дома папе рассказывала, а он мне: «Нет, значит, всё было по правилам». Сейчас мы с ним всё уже спокойно обсуждаем.

Он когда стал больше разбираться в гандбольных правилах, то были моменты, когда говорил: «Вот в этом моменте соглашусь, спорный». И мы расходились на этом.

А вообще мы можем перед домашним матчем прогуляться, посидеть в кафе, что-то обсудить. Иногда он даже подсказывает что-то.

Родители обязательно ходят на мои игры. Младший брат остается дома: ему тяжело так нервничать. Бабушка такая же. Она вообще отдельная история, может смотреть только нападение. Когда мои ворота атакуют, то говорит: «Я не могу, они обижают мою внучу, так нельзя!»

После игр

После игры должно пройти какое-то время, чтобы Настя переключилась на что-то другое Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











После матчей в семье можем что-то обсудить. Мои родители любят пересматривать их самостоятельно. Обычно после игр я ухожу к себе в комнату. Начинаю думать о жизни, о чём-то отвлеченном, чтобы успокоиться. У меня адреналин очень сильно, видимо, зашкаливает. Есть какие-то очень серьезные, напряженные матчи. Потом могу долго лежать и смотреть в потолок.

Мне нужно время, чтобы на что-то переключиться. Что помогает это сделать… Вообще по-разному. Иногда в Genshin (16+) играю, в какую-то часть прошлого сезона я смотрела взахлеб аниме, в какую-то часть сезона — сериалы. Иногда я соцсети листала. Не смотрела, что происходит, просто мне нужен был процесс. Иногда я в судоку играю. Прохожу его на сложном уровне. Конечно, делаю это плохо, но… мне нравится.

Ситуация и смешная, и страшная

Мы играли с дублем «Звезды» в УОРе. И происходит такой момент: атака наша была очень долгая, меня подзывает Александр Владимирович Бурмистров. И мы начинаем что-то обсуждать. Наши теряют мяч, но мы настолько заговорились, что не увидели этого. Не помню кто, но кто-то из полусредних бросает и не попадает в пустые ворота. Мы с Александром Владимировичем друг на друга обернулись… Ситуация смешная, но и очень страшная.

Мечтает выиграть Евро и пишет стихи

Источник: пресс-служба ФГР











Может быть, это звучит по-детски, но хочется всегда выигрывать. Мне нравятся эти эмоции. Но если говорить глобально, то хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Потому что у нас же сборная не выигрывала его никогда. Хочется как-то поставить вот эту галочку, что я была участником этой первой победы, чтобы немножечко войти в историю. Это было бы красиво.

А в обычной жизни… Хотела бы путешествовать. Честно, хотелось бы попасть в Великобританию, посетить музей Гарри Поттера в Лондоне. И, может быть, по Европе тоже поколесить.

Также хотелось бы посетить места, где снимали «Властелин колец» (12+) в Новой Зеландии, увидеть эти пейзажи, виды.

Раньше хотела написать свою книгу. Потом как-то не срослось, скажем так, зависло дело. Может быть, когда-нибудь, не знаю. Хотела бы написать детектив, но понимаю, что не смогу придумать столько крутых сюжетных поворотов. Мои сюжеты были бы абсолютным клише. Пока я ограничиваюсь стихами.

Мне было бы, наверное, интересно выставлять стихи под таким ником, инкогнито. Может, однажды я осмелюсь это сделать. Я их обычно отправляю друзьям и показываю родителям.

За полгода, наверное, написала два или три. Последнее у меня очень большое получилось. Я иногда пробую менять стиль или тему. Последнее у меня получилось в средневековом стиле. Как небольшая поэма про рыцаря. Это у меня хобби.

Они пришли ко мне давно. Я всё детство сочиняла какие-то мини-стишки, продумывала какие-то ходы, и так я научилась рифмовать. И от вот этого маленького я постепенно пришла к стихам. Бывает, сижу — и возникает непреодолимое желание написать стих. Вот прямо сейчас! И начинается: где моя ручка, где блокнот?

О друзьях

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Однажды во время игры в детстве я разбила нос девочке. Мы с ней конфликтовали до этого, там долгая история. Но это было не намеренно. Она очень сильно вылетала на мяч, и я вылетела. И она — не знаю, наверное, споткнулась об кого-то — сильно в ногу мне влетела, нос разбила. Мы потом с ней поговорили, подружились.

Вообще мои друзья как-то очень странно появляются. У меня есть лучшая подруга со школы. Момент начала нашей крепкой дружбы: когда она пыталась меня тапочкой убить на карате. Надо мной висела какая-то черная тряпка, я не видела, а она подумала, что это летучая мышь. И кинула в нее тапкой, но из-за того, что она не очень меткая, она попала в меня.

В команде я нормально общаюсь со всеми. Я такой человек, который не особо таит что-то. Скажем так, открыта миру. Но только со знакомыми людьми. С другими я интроверт.

Одна моя подруга занималась спортом, но из-за травмы ей пришлось бросить, она ушла в медицинский. Страшный человек в этом плане, потому что она мне с такой радостью рассказывает истории из практики, а я сижу вот так: «Дорогой дневник, мне не передать боль и страх, которые я испытываю каждый раз…»

Благодаря одной подруге я нашла другую. Подружились на фоне того, что мы очень любим аниме и играем в Genshin в коопе. Мы с ней можем созвониться и обсуждать только фильмы и сериалы — больше ничего.

Как общаются вратари «Ростов-Дона» друг с другом

Мы все прекрасно взаимодействуем. Тем более мы с Алиной Черновой знакомы буквально с детской спортивной школы. Мы с ней в одной команде с детства, так и ходим.

У нас четыре вратаря, мы постоянно все вместе, очень хорошо общаемся, дружим, у нас идет постоянное взаимодействие, поддержка. Все всё понимают. Я бы не сказала, что есть конкуренция — есть желание показать, что ты можешь, а не так, чтобы другой облажался. Нет такого, что она плохая. Наоборот, у тебя получается, ты красава, тяни команду вперед, давай, давай.

Нет такого, что она отбивает, и я не буду с ней общаться. Она отбивает, она молодец.

Ты всегда должен быть готов, например, дать пять минут передышки, чтобы человек восстановился, посмотрел и не было пелены перед глазами. Если ты даже на скамейке, то ты в игре, постоянно со всеми. Нам нужен общий результат. Мы все боремся за него, а не за индивидуальные показатели.

Любовь к Ростову

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Я безумно обожаю Пушкинскую. Живу недалеко от нее. Раньше я могла всю ее обойти. Сейчас, конечно, круг меньше. Пушкинская летом — это как отдельная жизнь. Где-то поют, где-то что-то продают, где-то танцуют, вот этот музыкальный фонтан на Публичке. Ты смотришь и думаешь: «Классно, какой живой город!»

Люблю ходить — могу легко дойти до Левого берега. У меня есть подруга такая же. Мама всегда шутит, что я каждый раз ее убиваю. Мы раньше собирались на Карла Маркса и пешком шли на Левый берег, это могло быть и летом. Солнцепек, но нам неважно. Мои друзья привыкли, что я быстро хожу, и просят это делать медленнее.

Чаще всего меня можно встретить в магазине около моего дома. Особенно если там рядом коты. Например, недавно сидела минут десять и гладила нашего дворового кота.

Когда у меня выходной, то иногда после автобуса очень хочется пройтись. Я могу выйти, на Ворошиловском взять себе большой напиток и идти с ним дальше.

Работала комментатором

Написали мне об этом в день игры. Всё, ты вечером комментируешь, приезжаешь чуть пораньше, мы тебе всё покажем, всё будет хорошо. Слегка трясусь. Это же что-то надо говорить и объяснять по игре. Я, честно, вначале была в ужасе, переживала очень сильно.

А потом начинаем разговаривать, всё спокойно. Жить можно. Единственное, было тяжело: надо смотреть в экран и комментировать то, что попадает на камеру, а не происходит на поле. Камера не всё снимает. Она охватывает только определенный участок, а я вижу всё: кого-то ударили, кто-то лежит на полу. Мне говорят: ты можешь объяснять, например, что мы сейчас видим, что там готовится замена такого-то игрока или кто-то пошел разминаться.

Было очень классно, мне понравилось. Я, наверное, еще согласилась бы комментировать. Кстати, впервые увидела предматчевое шоу. Обычно мне видно только там чуть-чуть отрывок между лестницами. А тут я всё полностью посмотрела, как танцуют, это, оказывается, так красиво.

Об увлечениях и жизни без гандбола

Если бы гандбола не существовало, то сейчас, наверное, училась бы. Хотелось бы куда-то съездить, попасть на Comic Con (фестиваль поп-культуры. — Прим. ред.). Я как ни посмотрю на даты, всё время он проходит в течение сезона.

В детстве когда смотрела «Теорию Большого взрыва» (16+), то смеялась над ними, что они стоят в магазине комиксов и перебирают их. Сейчас вообще не смешно: понимаю, что я периодически такая же. Я покупаю мангу (японские комиксы. — Прим. ред.), фигурки какие-то. Например, купила комиксы «Утопии Шоу». Я давно слежу за ними. Это канал, где разоблачаются всевозможные сверхъестественные вещи или события, феномены. А в комиксах, наоборот, будто всё это существует, но якобы это прикрывают. На сам канал я подсадила младшего брата и папу. Некоторые видео там идут по два часа, но они очень интересные.

Когда мы ездили со сборной в Китай, случайно зашли в магазин, где я увидела фигурки. Есть определенная коллекция, они все запакованы красиво и может какая-то попасться. Такие, например, есть по Гарри Поттеру. Мне однажды попался Драко Малфой. Его не так сильно люблю, надеялась на близнецов Уизли. Так что да, я выросла немножечко гиком.

На самом деле я разного фанат. Одно время смотрела дорамы (так называют некоторые азиатские сериалы и фильмы. — Прим. ред.), потом аниме. Но сейчас не могу найти то, что прям захватывает. Иногда я смотрю сериалы, иногда возвращаюсь к старым фильмам.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











А на улице узнают?

Да, но я не всегда это замечаю. Иногда мама говорит: «На тебя так смотрели, они тебя явно узнали». Бывает, что люди подходят, здороваются или кивают, машут. Как-то мы с мамой ехали на автобусе в торговый центр, я еще протонировала себя фиолетовым — нелегко было узнать. Ко мне подошли: «Ой, Настя, это вы? Я так рада вас встретить». А я вообще не ожидала такого. Но на самом деле я спокойно к этому отношусь.

О решающих матчах сезона

Есть желание выиграть финал чемпионата России. Кто будет соперником, мне кажется, не совсем важно.